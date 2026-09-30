Η Μαρία Αντωνά παραχώρησε κοινή συνέντευξη με τους Βασίλη Τσεκούρα και Ζήση Μούσιο και μίλησε για το νέο επαγγελματικό της βήμα στο Mega, αλλά και για τον σύντροφό της, Γιώργο Λιάγκα. Αποκάλυψε τη στήριξη που της προσφέρει στη νέα της τηλεοπτική διαδρομή ο γνωστός παρουσιαστής, ενώ, αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο να τους δούμε κάποια στιγμή μαζί τηλεοπτικά.

Περίμενες ότι θα υπήρχαν ίσως κάποια αρνητικά σχόλια;

Στο πλαίσιο της δουλειάς αυτής, ξέρεις ότι θα δεχτείς και όμορφα σχόλια και κάποια όχι και τόσο. Δεν έμεινα όμως σε αυτά. Αυτό που θέλω, είναι να κάνω όσο πιο σωστά μπορώ και να αφοσιωθώ στη δουλειά που μου έχουν αναθέσει. Θα ήταν λάθος να κάτσω να ασχοληθώ με τα σχόλια γιατί θα έχανα χρόνο από τον στόχο μου.

Δεν μπορώ να μη σε ρωτήσω τι είπε ο σύντροφός σου Γιώργος Λιάγκας για το νέο σου βήμα.

Όταν το συζητήσαμε μετά το τηλεφώνημα, με κοιτούσε, τον κοιτούσα και με ρώτησε ”όντως τώρα; Σε ενημερωτική εκπομπή;” Και αυτός απόρησε στην αρχή. Μετά μου είπε ”φυσικά και να το κάνεις. Σε πολύ λίγους ανθρώπους δίνεται η ευκαιρία να περάσουν από την ψυχαγωγία στην ενημέρωση. Θα πρέπει να θεωρείς τον εαυτό σου πολύ τυχερό που σου συμβαίνει αυτό”. Εγώ νιώθω απέραντη ευγνωμοσύνη. Ήμουν στο πλατό και έλεγα ότι αυτό που ζω είναι ένα δώρο από τον Θεό.

Υπήρχε κάποιος που θα ήθελες να είναι στο πλατό αλλά δεν γινόταν;

Αυτός που ήθελα μας έβλεπε από το σπίτι. Έστελνε μηνύματα συμβουλευτικά και με αγάπη. Όταν σου στέλνουν μηνύματα άνθρωποι του χώρου, παρουσιαστές, αρχισυντάκτες, δημοσιογράφοι, καταλαβαίνεις ότι δεν είναι εύκολο να ξέρεις ότι σε βλέπουν όλα αυτά τα μάτια στην πρώτη σου μέρα.

Αρκετοί περίμεναν να σε δουν φέτος δίπλα στον Γιώργο Λιάγκα. Θα έβλεπες τον εαυτό σου εκεί;

Τι να σου πω. Δεν το έχω κάνει για να γνωρίζω. Συνέχεια με ρωτάνε αν θα μπορούσα να συνεργαστώ με τον Γιώργο. Περισσότερο θα με φανταζόμουν σε μια βραδινή εκπομπή μαζί του, όπου θα έδειχνε την πιο χαλαρή πλευρά του. Η αλήθεια είναι ότι το κάνει καλύτερα από όλους αυτό ο Δημήτρης Ουγγαρέζος. Θυμάσαι που το είχαν κάνει παλιά; Εκεί θα ήθελα να είμαι τότε. Θα γελούσαμε πάρα πολύ.