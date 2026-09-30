Αργυρός: «Θα μας καταστρέψεις πάλι Κωνσταντίνε»

Το post στο Instagram που τρέλανε τους fans

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Νέα μουσική ετοιμάζει ο Κωνσταντίνος Αργυρός και, όπως φαίνεται, οι θαυμαστές του πήραν ήδη μια μικρή γεύση από αυτό που έρχεται!

Ο δημοφιλής τραγουδιστής βρίσκεται αυτό το διάστημα στο στούντιο, δουλεύοντας πάνω στο νέο του τραγούδι με τίτλο «Ρεύμα», και αποφάσισε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς του φίλους ένα μικρό απόσπασμα από τη διαδικασία της ηχογράφησης.

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Μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στα social media, ο Κωνσταντίνος Αργυρός εμφανίζεται στο στούντιο και ερμηνεύει λίγες στιγμές από το νέο κομμάτι. Ήταν αρκετές, όμως, για να πάρουν… φωτιά τα σχόλια!

Το teaser συγκέντρωσε χιλιάδες προβολές μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, ενώ οι followers του έσπευσαν να σχολιάσουν τόσο τη φωνή του όσο και το νέο τραγούδι που φαίνεται πως θα μας απασχολήσει το επόμενο διάστημα.

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Ο ίδιος συνόδευσε το βίντεο με μια λιτή αλλά αρκετά χαρακτηριστική φράση: «Αυτό χτυπάει βαθιά…», αφήνοντας ουσιαστικά τη μουσική να μιλήσει από μόνη της.

Και οι αντιδράσεις δεν άργησαν να έρθουν. Οι fans του έδειξαν από τα πρώτα λεπτά τον ενθουσιασμό τους, με σχόλια όπως «Θα μας καταστρέψεις πάλι Κωνσταντίνε», «έρχεται τραγουδάρα» και «μας πέθανες γι’ ακόμη μία φορά».

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, πάντως, δεν αποκάλυψε ακόμη περισσότερες λεπτομέρειες για την κυκλοφορία, κρατώντας το ενδιαφέρον του κοινού ζωντανό. Το μόνο σίγουρο είναι πως το μικρό αυτό μουσικό preview ήταν αρκετό για να δημιουργήσει προσμονή.

 

Το νέο τραγούδι ενώ ετοιμάζεται για το Παρίσι

Την ίδια στιγμή, ο τραγουδιστής συνεχίζει δυναμικά και τις εμφανίσεις του εκτός Ελλάδας.

Επόμενος σημαντικός σταθμός στην πορεία του είναι το Παρίσι, όπου θα πραγματοποιήσει συναυλία στις 18 Οκτωβρίου 2026, σε μια ιδιαίτερη στιγμή για τον ίδιο, καθώς πρόκειται για την πρώτη του συναυλία στη Γαλλία.

 

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