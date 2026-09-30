Μια ιδιαίτερα φορτισμένη καλλιτεχνική στιγμή έζησαν όσοι βρέθηκαν στο θέατρο του Λυκαβηττού, στη συναυλία του Slimane, όταν στη σκηνή ανέβηκε ο Good Job Nicky για να ανοίξει τη βραδιά.

Ο νεαρός καλλιτέχνης, με τη δική του ξεχωριστή σκηνική παρουσία και τη χαρακτηριστική χροιά της φωνής του, επέλεξε να χαρίσει στο κοινό ένα τραγούδι που κουβαλά τη δική του ιστορία. Ερμήνευσε το «Ποτέ Ποτέ», ένα κομμάτι που είχε αγαπηθεί ιδιαίτερα μέσα από τη φωνή του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η επιλογή του τραγουδιού δεν ήταν, όμως, τυχαία. Πίσω από τη μουσική και τους στίχους του «Ποτέ Ποτέ» βρίσκεται ο πατέρας του Good Job Nicky, Γιάννης Πάριος.

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Η στιγμή απέκτησε ιδιαίτερο συμβολισμό. Από τη μία, ένα τραγούδι που έχει συνδεθεί με τη φωνή του Γιώργου Μαζωνάκη και, από την άλλη, η υπογραφή του Γιάννη Πάριου, του πατέρα του νεαρού καλλιτέχνη.

Ένα τραγούδι που πέρασε από γενιά σε γενιά και βρέθηκε ξανά στη σκηνή, αυτή τη φορά μέσα από μια νέα ερμηνεία.

Ο Good Job Nicky έχει επιλέξει να χαράξει τη δική του πορεία στη μουσική, έχοντας πάντοτε ως σημείο αναφοράς τη μεγάλη καλλιτεχνική παρακαταθήκη της οικογένειάς του.

