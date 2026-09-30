Good Job Nicky: Τραγούδησε το «Ποτέ Ποτέ» του Μαζωνάκη και συγκίνησε

Η ιδιαίτερη ιστορία πίσω από το τραγούδι

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Celebrities & Gossip Νεα
Γιάννης Πάριος: Αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη τραγουδώντας το «ποτέ ποτέ» - «Το είχα γράψει για εκείνον» / Βίντεο: ΕΡΤ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Good Job Nicky ερμήνευσε το «Ποτέ Ποτέ» του Γιώργου Μαζωνάκη στη συναυλία του Slimane στο Λυκαβηττό.
  • Το τραγούδι έχει γραφτεί από τον πατέρα του, Γιάννη Πάριο, προσθέτοντας προσωπικό χαρακτήρα στην ερμηνεία του.
  • Η στιγμή ήταν φορτισμένη συναισθηματικά, με τον Good Job Nicky να συγκινείται και να κλαίει επί σκηνής.
  • Η ερμηνεία του συνδυάζει την κληρονομιά της οικογένειάς του με τη δική του καλλιτεχνική πορεία.
  • Το «Ποτέ Ποτέ» συνδέει γενιές, αναδεικνύοντας τη μουσική παράδοση της Ελλάδας.

Μια ιδιαίτερα φορτισμένη καλλιτεχνική στιγμή έζησαν όσοι βρέθηκαν στο θέατρο του Λυκαβηττού, στη συναυλία του Slimane, όταν στη σκηνή ανέβηκε ο Good Job Nicky για να ανοίξει τη βραδιά.

Πάριος: Αποχαιρέτησε τον Μαζωνάκη με ένα τραγούδι που έγραψε για εκείνον

Ο νεαρός καλλιτέχνης, με τη δική του ξεχωριστή σκηνική παρουσία και τη χαρακτηριστική χροιά της φωνής του, επέλεξε να χαρίσει στο κοινό ένα τραγούδι που κουβαλά τη δική του ιστορία. Ερμήνευσε το «Ποτέ Ποτέ», ένα κομμάτι που είχε αγαπηθεί ιδιαίτερα μέσα από τη φωνή του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η επιλογή του τραγουδιού δεν ήταν, όμως, τυχαία. Πίσω από τη μουσική και τους στίχους του «Ποτέ Ποτέ» βρίσκεται ο πατέρας του Good Job Nicky, Γιάννης Πάριος.

Ξέσπασε σε κλάματα ο Good Job Nicky: Η κατάθεση ψυχής για τον Μαζώ

 Η στιγμή απέκτησε ιδιαίτερο συμβολισμό. Από τη μία, ένα τραγούδι που έχει συνδεθεί με τη φωνή του Γιώργου Μαζωνάκη και, από την άλλη, η υπογραφή του Γιάννη Πάριου, του πατέρα του νεαρού καλλιτέχνη.

Ένα τραγούδι που πέρασε από γενιά σε γενιά και βρέθηκε ξανά στη σκηνή, αυτή τη φορά μέσα από μια νέα ερμηνεία.

Ο Good Job Nicky έχει επιλέξει να χαράξει τη δική του πορεία στη μουσική, έχοντας πάντοτε ως σημείο αναφοράς τη μεγάλη καλλιτεχνική παρακαταθήκη της οικογένειάς του.
 

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