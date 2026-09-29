Αλέξανρος Τσουβέλας: Sold out διήμερο στο Κατράκειο με πολλούς επώνυμους

Σκορδά, Λιόλιου, Ζευγαρά, Κάβουρα πήγαν να απολαύσουν τον stand up comedian

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δύο sold out βραδιές στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και την παράσταση «Εξωγήινος – Η Επιστροφή».
  • Η παράσταση προσέφερε πρόγραμμα γεμάτο ατάκες, πρόζα και αυτοσχεδιασμούς, μπροστά σε χιλιάδες θεατές.
  • Παρουσίες από τον χώρο της τηλεόρασης και της μουσικής, όπως η Φαίη Σκορδά και η Κατερίνα Λιόλιου, παρακολούθησαν την παράσταση.
  • Στα παρασκήνια υπήρξαν στιγμιότυπα και φωτογραφίες με τον Τσουβέλα, που μοιράστηκαν στα social media.
  • Η παραγωγή της παράστασης ανήκει στη Moonwalk Events.

Δύο κατάμεστες βραδιές έζησε το Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και την παράσταση «Εξωγήινος – Η Επιστροφή».

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Κατερίνα Λιόλιου και Αλέξανδρος Τσουβέλας

Κατερίνα Λιόλιου και Αλέξανδρος Τσουβέλας

Το sold out διήμερο επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τη μεγάλη απήχηση του γνωστού stand up comedian, ο οποίος βρέθηκε μπροστά σε χιλιάδες θεατές και παρέδωσε ένα πρόγραμμα γεμάτο ατάκες, πρόζα, αυτοσχεδιασμούς και απρόβλεπτες στιγμές.

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας

Από τις δύο sold out βραδιές δεν έλειψαν και οι γνωστές παρουσίες από τον χώρο της τηλεόρασης, της μουσικής και της υποκριτικής, που έδωσαν το «παρών» στο Κατράκειο και απόλαυσαν τον Αλέξανδρο Τσουβέλα επί σκηνής. Ανάμεσά τους βρέθηκαν η Φαίη Σκορδά, η Κατερίνα Λιόλιου, η Λένα Ζευγαρά, η Βίκυ Κάβουρα, η Βασιλική Τρουφάκου, η Κρυσταλλία και η Άννα Ζηρδέλη.

Αλέξανρος Τσουβέλας: Sold out διήμερο στο Κατράκειο με πολλούς επώνυμους

Το κλίμα δεν περιορίστηκε μόνο στη σκηνή, καθώς και στα παρασκήνια υπήρξαν αρκετά στιγμιότυπα, φωτογραφίες και πειράγματα.

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Αλέξανδρος Τσουβέλας

Αλέξανδρος Τσουβέλας

Οι καλεσμένοι φωτογραφήθηκαν με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα, ενώ αρκετοί μοιράστηκαν στα social media εικόνες από την παρουσία τους στο θέατρο και από όσα έζησαν στις δύο βραδιές.

Αλέξανδρος Τσουβέλας

Αλέξανδρος Τσουβέλας

Το sold out διήμερο στο Κατράκειο αποτέλεσε ακόμη έναν δυνατό σταθμό για την παράσταση, με τις εικόνες από το γεμάτο θέατρο να αποτυπώνουν το μέγεθος της ανταπόκρισης. Την παραγωγή του «Εξωγήινος – Η Επιστροφή» υπογράφει η Moonwalk Events.

Αλέξανρος Τσουβέλας: Sold out διήμερο στο Κατράκειο με πολλούς επώνυμους

Αλέξανρος Τσουβέλας: Sold out διήμερο στο Κατράκειο με πολλούς επώνυμους

Αλέξανρος Τσουβέλας: Sold out διήμερο στο Κατράκειο με πολλούς επώνυμους

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ΦΑΙΗ ΣΚΟΡΔΑ
 |
ΛΕΝΑ ΖΕΥΓΑΡΑ
 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΟΥΒΕΛΑΣ
 |
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΙΟΛΙΟΥ
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BΙΚΥ ΚΑΒΟΥΡΑ
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