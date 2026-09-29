Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τρίτης 29/09/2026 στο Star, η Μαρία ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Η κατηγορία ήταν «Πριν και Μετά», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Ρ, το Κ και το Ν, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ο.

Στη Μαρία πήρε μόλις δύο δευτερόλεπτα για να λύσει τον γρίφο!

Εσύ θα είσαι το ίδιο καλός/ή; Δε θα μάθεις, αν δε δοκιμάσεις!

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