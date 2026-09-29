Τροχός της Τύχης: Η Μαρία χρειάστηκε 2" για το «Πριν και Μετά» - Εσύ πόσα;

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης στις 29/09/2026, η Μαρία έφτασε στον τελικό.
  • Η κατηγορία του γρίφου ήταν «Πριν και Μετά».
  • Η Μαρία χρειάστηκε μόλις 2 δευτερόλεπτα για να λύσει τον γρίφο.
  • Τα σταθερά γράμματα που εμφανίστηκαν ήταν Λ, Π, Σ, Τ, Α.
  • Η εκπομπή προβάλλεται στο Star και καλεί τους θεατές να δοκιμάσουν κι αυτοί.

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τρίτης 29/09/2026 στο Star, η Μαρία ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Τροχός της Τύχης: Ο Νίκος δεν έλυσε τον πρώτο γρίφο της σεζόν - Εσύ;

Η κατηγορία ήταν «Πριν και Μετά», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Ρ, το Κ και το Ν, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ο.

Τροχός της Τύχης: Η Μαρία χρειάστηκε 2" για το «Πριν και Μετά» - Εσύ πόσα;

Στη Μαρία πήρε μόλις δύο δευτερόλεπτα για να λύσει τον γρίφο!

Πολυχρονίδης: Μας ξεναγεί στο χωριό του, λίγο πριν την πρεμιέρα του Τροχού!

Εσύ θα είσαι το ίδιο καλός/ή; Δε θα μάθεις, αν δε δοκιμάσεις!

Δείτε όλα τα επεισόδια του Τροχού της Τύχης

 

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ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
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ΓΡΙΦΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
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ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
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ΝΑΤΑΣΑ ΚΟΥΒΕΛΑ
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