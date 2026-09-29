Θάνατος Μαζωνάκη: «Ήταν άσπρος και είχε ανοιχτά τα μάτια του»

Aλλάζουν υπερασπιστική γραμμή οι κατηγορούμενοι γιατροί

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Tα νέα στοιχεία που έδωσε για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη η γραμματέας του ιατρείου της Καρνεάδου / Βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η γραμματέας του ιατρείου περιέγραψε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης μεταφέρθηκε καθιστός από τους διασώστες του ΕΚΑΒ, με ανοιχτά μάτια, και δεν φαινόταν νεκρός.
  • Η γιατρός του ιατρείου, μετά την αποχώρηση του ασθενοφόρου, φάνηκε σε σοκ και δεν μίλησε, ζητώντας μόνο νερό.
  • Οι κατηγορούμενοι γιατροί αλλάζουν την υπερασπιστική τους γραμμή, με τον έναν να υποστηρίζει ότι το ΕΚΑΒ παρέλαβε τον Μαζωνάκη νεκρό.
  • Η κατηγορούμενη γιατρός συνεχίζει να ισχυρίζεται ότι ο Μαζωνάκης ήταν ζωντανός όταν ειδοποίησε τον σύζυγό της.
  • Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση, με κεντρικό ερώτημα το τι συνέβη τις κρίσιμες ώρες μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή.

Σοκαριστικές λεπτομέρειες για όσα συνέβησαν τις κρίσιμες ώρες έδωσε στην ανακρίτρια η νεαρή γραμματέας του ιατρείου της Καρνεάδου, που έζησε από κοντά όσα έγιναν τη μέρα που πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Πρόκειται για στοιχεία που, σύμφωνα με όσα ανέφερε, δεν είχε αποκαλύψει στις δύο πρώτες καταθέσεις της στην Αστυνομία. 

Πρόκειται για την περιβόητη γραμματέα που έχει βάλει στο τραπέζι της έρευνας τη μέθη και υποστήριξε στην Αστυνομία ότι είδε τους διασώστες του ΕΚΑΒ να μεταφέρουν εν ζωή τον τραγουδιστή.

«H γιατρός είπε στον άνδρα της ότι ο Μαζωνάκης δεν είναι καλά»

Στις 22 Σεπτεμβρίου, ενώπιον της ανακρίτριας, ρωτήθηκε γι' αυτό και έδωσε μια σοκαριστική περιγραφή, αποκαλύπτοντας παράλληλα τι συνέβη στο ιατρείο μετά την αποχώρηση του ασθενοφόρου. 

«Όταν πήραν τον Μαζωνάκη οι διασώστες, τον πήραν καθιστό και του κρατούσαν το κεφάλι. Ήταν άσπρος και είχε ανοιχτά τα μάτια του. Δεν είχα καταλάβει ότι ήταν νεκρός», περιέγραψε στις Αρχές και πρόσθεσε:  

Θάνατος Μαζωνάκη: «Ήταν άσπρος και είχε ανοιχτά τα μάτια του»

«Όταν έφυγαν οι γιατροί, μου είπαν να ακυρώσω τα ραντεβού της επόμενης μέρας, μας είπαν ότι φεύγουν και να κλείσουμε εμείς, όπως κάναμε πάντα. Η γιατρός κατέβηκε μέχρι το ασθενοφόρο με τους διασώστες, όμως δεν μπήκε μέσα. Δεν ξέρω γιατί δεν μπήκε. Όταν γύρισε στο ιατρείο, πιστεύω ήταν σε σοκ. Δε μιλούσε, μου ζήτησε μόνο ένα ποτήρι νερό». 

Η συγκεκριμένη περιγραφή έρχεται σε διαφορετική κατεύθυνση από την κατάθεση άλλης εργαζόμενης, η οποία φέρεται να υποστήριξε ότι η κατηγορούμενη γιατρός αμέσως μετά ανέβηκε στο ιατρείο, άλλαξε ρούχα και προχώρησε σε ιατρική πράξη σε άλλον ασθενή. 

Θάνατος Μαζωνάκη: Aλλάζουν υπερασπιστική γραμμή οι κατηγορούμενοι γιατροί 

Η υπερασπιστική γραμμή που ακολουθούσαν μέχρι σήμερα οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη αλλάζει, καθώς πλέον φαίνεται να ακολουθούν ξεχωριστή πορεία στην ανάκριση. 

Σύμφωνα με πληροφορίες της Τασούλας Παπανικολάου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, ο γιατρός, ο οποίος αρχικά υποστήριζε ότι το ΕΚΑΒ παρέλαβε τον Γιώργο Μαζωνάκη εν ζωή, φέρεται πλέον να υποστηρίζει ότι, όταν ειδοποιήθηκε από τη σύζυγό του, δεν μπορούσε να κάνει κάτι περισσότερο από το να προχωρήσει σε ΚΑΡΠΑ. 

Αφήνει, δηλαδή, να εννοηθεί ότι το ΕΚΑΒ παρέλαβε τον Μαζωνάκη νεκρό από το ιατρείο, καθώς φαίνεται να λαμβάνει υπόψη και τα στοιχεία της δικογραφίας, αλλά κυρίως τις καταθέσεις των διασωστών, σύμφωνα με τις οποίες ο τραγουδιστής ήταν εκείνη τη στιγμή ουσιαστικά νεκρός. 

Θάνατος Μαζωνάκη: «Ήταν άσπρος και είχε ανοιχτά τα μάτια του»

Τι υπερασπιστική γραμμή ακολουθούν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί / Βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Από την πλευρά της, η κατηγορούμενη γιατρός εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι, όταν ειδοποίησε τον σύζυγό της, ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ζωντανός. 

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιατρός επιδιώκει την αντικατάσταση της προσωρινής κράτησής του με κατ' οίκον περιορισμό και ηλεκτρονική επιτήρηση, δηλαδή «βραχιολάκι». 

Η γιατρός, πάντως, συναντήθηκε το μεσημέρι με τον νέο συνήγορό της, σε μια συνάντηση που διήρκεσε αρκετές ώρες. 

Για τις δικαστικές Αρχές, ανεξάρτητα από τις διαφορετικές θέσεις που διατυπώνουν πλέον οι δύο γιατροί, το κρίσιμο ζήτημα παραμένει υπό διερεύνηση: τι ακριβώς συνέβη τις κρίσιμες ώρες και ποιος ήταν ο ρόλος του καθενός μετά την κατάρρευση του Γιώργου Μαζωνάκη. 

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