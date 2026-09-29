Μεταμόρφωση: Απόβλητα της Interbeton κατέληγαν στον Κηφισό - Μία σύλληψη

Σε κίνδυνο η δημόσια υγεία

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STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: ΓΡ.ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΑΣ ΥΠ.ΠΡΟ.ΠΟ/ EUTOKINISSI
Μεταμόρφωση: Απόβλητα Της Interbeton Κατέληγαν Στον Κηφισό
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Εντοπίστηκε σοβαρή περιβαλλοντική μόλυνση από υγρά απόβλητα της Interbeton στη Μεταμόρφωση, που διοχετεύονταν στον Κηφισό.
  • Συνελήφθη 55χρονος υπεύθυνος για την τήρηση περιβαλλοντικών όρων της μονάδας παραγωγής σκυροδέματος.
  • Διαπιστώθηκε διαρροή από δεξαμενή καθίζησης κοντά στην κοίτη του Κηφισού, προκαλώντας ρύπανση των υδάτων.
  • Η ρύπανση ενέχει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, με δείγματα αποβλήτων να αποστέλλονται για ανάλυση.
  • Συνεχίζονται έλεγχοι για παραβάσεις περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην περιοχή.

Σοβαρή περιβαλλοντική μόλυνση εντοπίστηκε σε εγκαταστάσεις της Interbeton στη Μεταμόρφωση, όπου υγρά απόβλητα διοχετεύονταν προς τον Κηφισό. Η διαπίστωση έγινε κατά τη διάρκεια ελέγχου που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 55χρονος, ο οποίος είχε την ευθύνη για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας της μονάδας παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος.

Μεταμόρφωση: Απόβλητα της Interbeton κατέληγαν στον Κηφισό - Μία σύλληψη

Στον έλεγχο συμμετείχαν αστυνομικοί του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της ΓΑΔΑ και στελέχη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής. Κατά την αυτοψία εντοπίστηκε διαρροή στη μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων και συγκεκριμένα σε δεξαμενή καθίζησης, η οποία βρίσκεται κοντά στην κοίτη του ποταμού.

Ακολούθησε έλεγχος στο εξωτερικό σημείο της εγκατάστασης, όπου διαπιστώθηκε συνεχής εκροή υγρών. Τα απόβλητα είχαν δημιουργήσει ρυάκι στο έδαφος, με τη ροή να καταλήγει τελικά στον Κηφισό.

Μεταμόρφωση: Απόβλητα της Interbeton κατέληγαν στον Κηφισό - Μία σύλληψη

Σύμφωνα με τις Αρχές, το περιστατικό προκάλεσε ρύπανση των υδάτων, ενώ η διαρροή αξιολογείται ως περιστατικό που μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία.

Μεταμόρφωση: Απόβλητα της Interbeton κατέληγαν στον Κηφισό - Μία σύλληψη

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Έλεγχος αστυνομικών του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. οδήγησε στον εντοπισμό διαρροής υγρών αποβλήτων από εγκαταστάσεις εταιρείας, τα οποία κατέληγαν στον Κηφισό Ποταμό

Στο πλαίσιο αυτό συνελήφθη, μεσημβρινές ώρες της 28-9-2026, 55χρονος ημεδαπός, υπεύθυνος για την τήρηση των Περιβαλλοντικών Όρων των εγκαταστάσεων της εταιρείας.

Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες της 28-9-2026, αστυνομικοί του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., σε συνεργασία με υπαλλήλους της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής, πραγματοποίησαν έλεγχο σε εγκαταστάσεις εταιρείας στην περιοχή της Μεταμόρφωσης όπου λειτουργεί μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε διαρροή υγρών αποβλήτων από τη μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και ειδικότερα, από δεξαμενή καθίζησης, η οποία βρίσκεται εντός των εγκαταστάσεων της εταιρείας, πλησίον της όχθης του Κηφισού Ποταμού.

Ακολούθως, πραγματοποιήθηκε αυτοψία στην εξωτερική περίφραξη της εγκατάστασης, στο σημείο εξόδου των υγρών αποβλήτων, όπου διαπιστώθηκε συνεχής ροή υγρών αποβλήτων, τα οποία είχαν σχηματίσει ρυάκι επί της επιφάνειας του εδάφους, με κατεύθυνση προς τον Κηφισό ποταμό, στον οποίο και κατέληγαν.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη ρύπανση των υδάτων του Κηφισού Ποταμού και ενείχε κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

Σημειώνεται ότι από τη μακροσκοπική εξέταση των υγρών αποβλήτων και με τη χρήση πεχαμετρικού χαρτιού διαπιστώθηκε ότι αυτά παρουσίαζαν αλκαλική αντίδραση ενώ ελήφθησαν δείγματα, τα οποία απεστάλησαν προς εργαστηριακή ανάλυση.

Αντίστοιχοι έλεγχοι συνεχίζονται καθημερινά για τη διαπίστωση παραβάσεων περιβαλλοντικής νομοθεσίας που προκαλούν ρύπανση του περιβάλλοντος με αποτέλεσμα τον άμεσο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία».

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