Θάνατος Μαζωνάκη: Τα έξι κινητά τηλέφωνα που «ανοίγουν» για την υπόθεση

Άρση απορρήτου από τις 11 Ιουλίου έως τις 10 Σεπτεμβρίου

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Άρση τηλεφωνικού απορρήτου ζήτησε ο εισαγγελέας - Βίντεο Πρώτος Καφές Με Τη Ζήνα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο εισαγγελέας ζητά την άρση απορρήτου των επικοινωνιών για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, εστιάζοντας σε έξι κινητά τηλέφωνα και άλλες ψηφιακές συσκευές.
  • Στο ιατρείο την ημέρα του θανάτου του Μαζωνάκη βρίσκονταν η 56χρονη γιατρός, ο σύζυγός της, δύο γραμματείς και νοσηλεύτρια.
  • Η κόρη των γιατρών τηλεφώνησε στο ΕΚΑΒ από το κινητό του πατέρα της κατά τη διάρκεια του συμβάντος.
  • Ο νομικός εκπρόσωπος της οικογένειας Μαζωνάκη επισημαίνει την ανάγκη πλήρους διερεύνησης της υπόθεσης και των τοξικολογικών εξετάσεων.
  • Φήμες για διαζύγιο μεταξύ των γιατρών αναδύονται, καθώς ο παθολόγος αποστασιοποιείται από τη σύζυγό του.

Την άρση απορρήτου των επικοινωνιών όσων εμπλέκονται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη εισηγείται ο αρμόδιος εισαγγελέας προς το δικαστικό συμβούλιο. Την ίδια ώρα νέα πρόσωπα και πληροφορίες έρχονται στο προσκήνιο γύρω από την υπόθεση, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στα όσα φέρεται να συνέβησαν στο ιατρείο στο Κολωνάκι την ημέρα που έφυγε από τη ζωή ο τραγουδιστής.

«Ο Μαζωνάκης έπαθε ανακοπή από τη μέθη» - Το μήνυμα που «καίει» τη γιατρό

Θάνατος Μαζωνάκη: Να «ανοίξουν» τα κινητά ζητά ο εισαγγελέας

Ο εισαγγελέας εισηγείται να ανοίξουν έξι συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ένας σκηρός δίσκος κι ένα usb στικάκι, ενώ ζητείται να ελεγχθεί το σύνολο των στοιχείων της ψηφιακής επικοινωνίας των εμπλεκόμενων προσώπων. 

Την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου για έξι κινητά, έναν σκληρό δίσκο και ένα usb στικάκι ζήτησε ο εισαγγελέας

Την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου για έξι κινητά, έναν σκληρό δίσκο και ένα usb στικάκι ζήτησε ο εισαγγελέας

Πρόκειται για ψηφιακές συσκευές που κατασχέθηκαν κατά την έρευνα της αστυνομίας στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.

Υπόθεση Μαζωνάκη: Παραίτηθηκαν οι δικηγόροι από την υπεράσπιση της γιατρού

Τα κινητά τηλέφωνα που κατασχέθηκαν είναι: 

  • του Γιώργου Μαζωνάκη,
  • των δύο κατηγορουμένων ιατρών
  • δύο γραμματέων
  • και μίας νοσηλεύτριας 

Το χρονικό εύρος της αιτούμενης άρσης του απορρήτου είναι το μέγιστο προβλεπόμενο από το νόμο και ξεκινά από τις 11 Ιουλίου 2026 έως και την επομένη ημέρα του θανάτου του τραγουδιστή, δηλαδή τις 10 Σεπτεμβρίου 

Το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών ενδέχεται να εκδοθεί σήμερα, διαφορετικά θα γίνει την Παρασκευή, οπότε και θα πραγματοποιηθεί η τακτική συνεδρίαση.

Μαζωνάκης: Έταζαν «θαύματα» με πλασμαφαίρεση σε ασθενείς απ’ όλο τον κόσμο

Θάνατος Μαζωνάκη: Τα πρόσωπα που βρίσκονταν στο ιατρείο

Στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» παρουσιάστηκε ένας νέος κατάλογος προσώπων που φέρεται να βρίσκονταν στον χώρο εκείνες τις κρίσιμες ώρες.

Πρόκειται για τα κινητά τηλέφωνα του Γιώργου Μαζωνάκη, των δύο γιατρών, δύο γραμματέων και μιας νοσηλεύτριας

Πρόκειται για τα κινητά τηλέφωνα του Γιώργου Μαζωνάκη, των δύο γιατρών, δύο γραμματέων και μιας νοσηλεύτριας

Σύμφωνα με όσα μετέφερε η Ρούλα Κουσκουρή, στον χώρο όπου βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης τη μοιραία μέρα ήταν η 56χρονη γιατρός, η οποία βρίσκεται στις φυλακές Κορυδαλλού, καθώς και ο ίδιος ο τραγουδιστής.

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Στη συνέχεια, σύμφωνα με το ρεπορτάζ που παρουσιάστηκε, στον χώρο κλήθηκε και ο σύζυγος της γιατρού, επίσης γιατρός, ο οποίος κρατείται.

Στην είσοδο του ιατρείου φέρεται να βρίσκονταν δύο γραμματείς, ενώ αναφέρθηκε επίσης η παρουσία νοσηλεύτριας και τεχνολόγου μηχανημάτων.

Τα άτομα που βρίσκονταν στο ιατρείο της Καρνεάδου όταν πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης

Τα άτομα που βρίσκονταν στο ιατρείο της Καρνεάδου όταν πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης

Παράλληλα, στον χώρο φέρεται να υπήρχε και μία γυναίκα ασθενής από την Ελβετία, η οποία βρισκόταν σε διαφορετικό δωμάτιο μαζί με την τεχνολόγο και υποβαλλόταν σε θεραπεία.

Γιατρός Μαζωνάκη: Τον «παράτησε» και συνέχισε με πλασμαφαίρεση σε γυναίκα!

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες στο ιατρείο βρισκόταν ένας άνδρας ασθενής, το όνομα του οποίου συνδέθηκε με συνταγογράφηση που φέρεται να έγινε από τον γιατρό μετά τις 16:00. 

Την ίδια ώρα μυστήριο αποτελεί πόσα άτομα βρίσκονταν στο ιατρείο την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης πάθαινε την ανακοπή

Την ίδια ώρα μυστήριο αποτελεί πόσα άτομα βρίσκονταν στο ιατρείο την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης πάθαινε την ανακοπή

Στον ίδιο χώρο βρισκόταν επίσης η 56χρονη νοσηλεύτρια, η οποία κατέθεσε χθες και φέρεται να αναίρεσε όσα είχε πει προανακριτικά, αλλά και η κόρη των γιατρών με έναν φίλο της. 

Η κόρη φέρεται να ήταν εκείνη που τηλεφώνησε από το κινητό τηλέφωνο του πατέρα της στο ΕΚΑΒ και στη συνέχεια να έδωσε το τηλέφωνο στον γιατρό.

Γιώργος Μαζωνάκης: «Είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι»

Θάνατος Μαζωνάκη: Το πρόσωπο «κλειδί» που επισκέφτηκε την 56χρονη γιατρό

Η Ρούλα Κουσκουρή αποκάλυψε επίσης ότι η 56χρονη γιατρός, εκτός από την κόρη της, μέσα στη φυλακή δέχθηκε επίσκεψη κι από ένα ακόμα πρόσωπο. 

Μαζωνάκης: Η κατάθεση της κόρης των γιατρών και η πορεία των χρημάτων

Την περασμένη Παρασκευή την επισκέφτηκε ο ανιψιός της, ο οποίος ήταν ο διαχειριστής του ιατρείου στην Πατριάρχου Ιωακείμ, το οποίο όμως από τον Ιούλιο του 2025 δεν είχε άδεια ιατρείου, αφού ο σύζυγος της είχε ζητήσει την άρση της. 

Θάνατος Μαζωνάκη: Η ηθοποιός και το κινητό τηλέφωνο

Ένα ακόμη πρόσωπο, που φέρεται να βρισκόταν στο ιατρείο τις κρίσιμες στιγμές που ο Γιώργος Μαζωνάκης ψυχορραγούσε είναι και μια ηθοποιός, η οποία είχε βρεθεί εκεί για να κάνει μια θεραπεία. 

Η 56χρονη γιατρός του Γιώργου Μαζωνάκη έχει πλέον διαφορετικό δικηγόρο από τον σύζυγό της

Η 56χρονη γιατρός του Γιώργου Μαζωνάκη έχει πλέον διαφορετικό δικηγόρο από τον σύζυγό της

Μαζωνάκης: Όσα είπαν στο αγωνιώδες τηλεφώνημα οι γιατροί για τον απινιδωτή

Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής, η ηθοποιός φέρεται να έφυγε άρον άρον μέσα στον πανικό που επικρατούσε, αλλά πάνω στη βιασύνη της φέρεται να ξέχασε το κινητό της τηλέφωνο και επέστρεψε για να το πάρει. 

Θάνατος Μαζωνάκη: «Η εντολέας μου λέει την αλήθεια»

Στην εκπομπή μίλησε ο νέος δικηγόρος της 56χρονης γιατρού, Νίκος Αλεξανδρής, ο οποίος βρέθηκε σήμερα στα δικαστήρια.

«Η εντολέας μου έχει πει την αλήθεια στη μία και μοναδική της κατάθεση. Αν χρειαστεί θα ξαναμιλήσει», είπε.

Χ. Λυκούδης: «Με ενδιαφέρει να αναδειχθεί η αλήθεια»

Στις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη αναφέρθηκε και ο νομικός εκπρόσωπος της οικογένειας, Χαράλαμπος Λυκούδης, μιλώντας στην εκπομπή.

Αναφερόμενος στις καταθέσεις των νοσηλευτριών και στις διαφοροποιήσεις που έχουν προκύψει, σημείωσε πως θα μελετήσει το σύνολο των στοιχείων προτού αποφασίσει εάν θα υπάρξουν νομικές κινήσεις.

«Θα αξιολογήσω αν στοιχειοθετείται αντικειμενικά και υποκειμενικά ένα αδίκημα και θα αποφασίσω, αφού μελετήσω το σύνολο των καταθέσεων», ανέφερε.

Θάνατος Μαζωνάκη: Πόσα άτομα ήταν μέσα στο μοιραίο ιατρείο της Καρνεάδου;

Παράλληλα, τόνισε πως βασικός στόχος της οικογένειας είναι η πλήρης διερεύνηση της υπόθεσης. 

«Εμένα με ενδιαφέρει να αναδειχθεί η αλήθεια και θα κάνω ό,τι χρειάζεται για να πετύχω αυτόν τον στόχο. Δεν κάνω εκπτώσεις μπροστά στον στόχο μου», τόνισε.

Ο κ. Λυκούδης αναφέρθηκε επίσης στις τοξικολογικές εξετάσεις, εκτιμώντας ότι σύντομα θα υπάρξουν εξελίξεις στο σχετικό αίτημα της οικογένειας, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, η οποία, όπως σημείωσε, θα μπορούσε να φωτίσει τις επικοινωνίες που πραγματοποιήθηκαν πριν και μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και να δείξει με ποια πρόσωπα υπήρξαν συνομιλίες.

Θάνατος Μαζωνάκη: Οι φήμες περί διαζυγίου

Την ίδια ώρα πολλά ερωτήματα έχει προκαλέσει η ανακοίνωση των δικηγόρων που είχαν αρχικά αναλάβει το ζευγάρι των γιατρών, ότι πλέον εκπροσωπούν μόνο τον 58χρονος παθολόγο. 

Η εξέλιξη αυτή για πολλούς σηματοδοτεί την προσπάθεια του γιατρού να αποστασιοποιηθεί από τη σύζυγό του, για την οποία έχει καταθέσει πως είχε την απόλυτη ευθύνη για τις θεραπείες πλασμαφαίρεσης που γίνοντας στο ιατρείο τους. Δεν αποκλείουν μάλιστα μεταξύ του ζευγαριού να έχει επέλθει ρήξη, ενώ ανεπιβεβαίωτες φήμες δεν αποκλείουν και το διαζύγιο του ζευγαριού. 

Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη, με τα πρόσωπα που αναφέρονται στις καταθέσεις, τις επικοινωνίες και τα υπόλοιπα στοιχεία να αναμένεται να αξιολογηθούν από τις αρμόδιες Αρχές.

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