Μαζωνάκης: «Είχε γίνει μέθη και σε άλλον ασθενή» -Τι αποκάλυψε η γραμματέας

Όσα είπε στο Star για υδροθεραπεία, μέθη και πλασμαφαίρεση

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Πηγή: Δελτίο ειδήσεων Star
Όσα είπε η μάρτυρας στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star και την Κατερίνα Ρίστα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η γραμματέας του ιατρείου του Γιώργου Μαζωνάκη αποκάλυψε ότι υπήρξε περιστατικό μέθης και σε άλλον ασθενή.
  • Η υδροθεραπεία και η υπνοθεραπεία πραγματοποιούνταν σε χώρο στην Πατριάρχου Ιωακείμ, με τη χρήση καινοτόμων μηχανημάτων.
  • Ορισμένοι εργαζόμενοι δεν γνώριζαν την ύπαρξη απινιδωτή στο ιατρείο.
  • Η γραμματέας δήλωσε ότι τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης δεν κρύβονταν και ήταν ορατά.
  • Παιδιά ηλικίας κάτω των 10 ετών επισκέπτονταν το ιατρείο.

Μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Star έδωσε συνεργάτιδα των γιατρών του γραφείου της οδού της Καρνεάδου, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης. Πρόκειται για μία από τις δύο γυναίκες στη γραμματεία, η οποία με αφοπλιστική ειλικρίνεια απάντησε σε όλα τα ερωτήματα που έχουν απασχολήσει αυτό το διάστημα.

Γιώργος Μαζωνάκης: «Είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι»  

Μίλησε στην Κατερίνα Ρίστα για την υδροθεραπεία που γινόταν στον χώρο της Πατριάρχου Ιωακείμ, για τη μέθη, για τον απινιδωτή, για τον υπνοθεραπευτή και τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, που, όπως είπε, ποτέ δεν κρύφτηκαν.  

Γραμματέας: Δεν πιστεύω στη συγκάλυψη. 

Κατερίνα Ρίστα: Έχει πεθάνει ένας άνθρωπος μέσα στο ιατρείο και το μυαλό όλων είναι να διαγράψουν ραντεβού και να καθαρίσουν τον χώρο;. 

Γραμματέας: Ίσως έγινε εντελώς μηχανικά. Περιμένουμε αγωνιωδώς και τις τοξικολογικές. 

Οι γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Οι γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Οι «αντιστρές» οθόνες και η υδροθεραπεία στην Πατριάρχου Ιωακείμ 

Η έρευνα τώρα στρέφεται και στον δεύτερο χώρο των ιατρών, στην Πατριάρχου Ιωακείμ. 

Ιατρείο δεν ήταν, αλλά υδροθεραπεία έκαναν εκεί τους τελευταίους έξι μήνες, εκτός από την υπνοθεραπεία. Είχαν εξοπλίσει, μάλιστα, τον χώρο και με «καινοτόμες» οθόνες αντιστρές. Όλα αυτά σε αντιπροσωπεία μηχανημάτων. 

Γραμματέας: Εκεί τώρα τελευταία γίνονταν οι υδροθεραπείες. 

Κατερίνα Ρίστα: Και την υδροθεραπεία ποιος την έκανε; 

Γραμματέας: Πήγαινε η νοσηλεύτρια όταν χρειαζόταν. Απ’ ό,τι θυμάμαι, ήταν και κάποιες οθόνες. Αυτές τις οθόνες τις είχε φέρει από την Αμερική, κάπως κατεβάζει κύματα του εγκεφάλου, είναι αντιστρές. Νομίζω την κοιτάς και κάπως σαν να βγάζουν κάποια συγκεκριμένη συχνότητα. 

Μέθη φαίνεται να μην έχει γίνει μόνο μία φορά, ενώ για τον απινιδωτή ορισμένοι εργαζόμενοι δεν ήξεραν την ύπαρξή του. 

Μηχάνημα πλασμαφαίρεσης

Θάνατος Μαζωνάκη: «Δεν ξέραμε ότι υπήρχε απινιδωτής» - Τι είπε για τη μέθη 

Κατερίνα Ρίστα: Πού τον είχανε τον απινιδωτή; 

Γραμματέας: Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήξερα καν αν είχαμε, αν δεν είχαμε. 

Τι είπε για τη μέθη: 

Κατερίνα Ρίστα: Μέθη δεν χορηγούσε, δεν ήταν συνήθης πρακτική; 

Γραμματέας: Όχι. 

Κατερίνα Ρίστα: Το έχει ξανακάνει όμως; 

Γραμματέας: Κατά τα λεγόμενα της κυρίας (εργαζόμενη ιατρείου), νομίζω άλλη μία φορά έχει πετύχει ένα περιστατικό. 

Θάνατος Μαζωνάκη: «Κανένα μηχάνημα δεν κρυβόταν» 

Τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης ήταν μπροστά στα μάτια όσων επιχειρούσαν να τα ψάξουν, είπε η γραμματέας. 

Γραμματέας: Δεν κρύβονται τα μηχανήματα. 

Κατερίνα Ρίστα: Προσπαθούσε να εξαφανίσει τα μηχανήματα; 

Γραμματέας: Κανένα μηχάνημα δεν κρυβόταν. Αν ανοίξεις την πόρτα, εννοείται ότι φαίνεται. 

Κατερίνα Ρίστα: Είναι μπροστά σου το μηχάνημα; 

Γραμματέας: Ναι, μα είναι μεγάλο. 

Ιατρείο οδού Καρνεάδου

Το «πακέτο» υδροθεραπεία - πλασμαφαίρεση 

Υδροθεραπεία και πλασμαφαίρεση σε ορισμένες περιπτώσεις πήγαιναν «πακέτο» και ο υπνοθεραπευτής ήταν ψηλά στη λίστα των προτεινόμενων συνεργατών της γιατρού. 

«Δεν έκαναν όλοι όσοι έκαναν πλασμαφαίρεση και υδροθεραπεία. Κάποιοι που μπορεί να χρειαζόντουσαν σοβαρή αποτοξίνωση ή και να αποσυμφορήσουν το έντερο, τότε ναι», επεσήμανε η γραμματέας του ιατρείου.  

Κατερίνα Ρίστα: Και συνδυασμό και μόνα τους σαν θεραπείες;» 

Γραμματέας: Ναι... Με εντολή της γιατρού μπορεί να είχε χρειαστεί απλά να βγει μια ασθενής από το γραφείο της και να μας πει: “Δώστε και το τηλέφωνο του κύριου Κομιανού”. 

Και παιδιά στο ιατρείο της Καρνεάδου 

Κατερίνα Ρίστα: Έχεις δει να μπαίνουν και παιδιά στο ιατρείο; 

Γραμματέας: Ναι, βέβαια. 

Κατερίνα Ρίστα: Ηλικίες κάτω των 10 ετών. 

Γραμματέας: Ναι, έχει τύχει να είναι και πιο μικρά. 

 

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