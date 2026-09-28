Στόχος της Ελλάδας είναι στην ελληνική Προεδρία της ΕΕ, το δεύτερο εξάμηνο του 2027, να λειτουργεί κέντρο επιστροφών μεταναστών σε χώρα της Αφρικής, δήλωσε ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Θάνος Πλεύρης στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1.

Όπως είπε, η Ελλάδα έχει ήδη καταλήξει στη χώρα όπου θα μπορούσε να λειτουργήσει το κέντρο επιστροφών, χωρίς ωστόσο να μπορεί ακόμη να την ανακοινώσει. Για το θέμα θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με το λεγόμενο Core Group που αποτελείται από τις χώρες οποίες ανέλαβαν την πρωτοβουλία και την προωθούν, δηλαδή τη Γερμανία, την Ολλανδία, τη Δανία, την Αυστρία και την Ελλάδα, παρουσία της επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης.

«Θεωρούμε ότι εκεί ανοίγει το πλαίσιο, ώστε στην ελληνική Προεδρία να λειτουργεί και το κέντρο επιστροφών σε χώρα της Αφρικής, στην οποία έχουμε καταλήξει, απλώς δεν μπορούμε ακόμη να την ανακοινώσουμε», ανέφερε συγκεκριμένα ο κ. Πλεύρης.

Παράλληλα, ο υπουργός αναφέρθηκε στην ευρύτερη ελληνική θέση για τον έκτακτο μηχανισμό στήριξης, μια πρωτοβουλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία, σύμφωνα με τον υπουργό, παρουσιάστηκε στο Μόναχο και θα παρουσιαστεί και επίσημα την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου στο Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων στο Λουξεμβούργο.

Όπως ανέφερε ο υπουργός, πρόκειται για τη θέση που αποτύπωσε ο πρωθυπουργός στο Politico και την οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, αποδέχθηκε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Πλεύρης για μεταναστευτικό: Μέτρα εκτός συνηθισμένου πλαισίου σε στιγμές κρίσης

«Αυτό που δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα και είναι σημαντικό είναι να εξηγήσουμε στους Ευρωπαίους ότι, σε στιγμές κρίσης, θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα εκτός του συνηθισμένου πλαισίου», σημείωσε ο κ. Πλεύρης.

Τα μέτρα αυτά, όπως εξήγησε, αφορούν την αυξημένη επιτήρηση και την αναστολή της διαδικασίας ασύλου. Αναφέρθηκε επίσης στις περιπτώσεις εργαλειοποίησης και στις μαζικές ροές που, όπως είπε, η Ελλάδα έχει αντιμετωπίσει στο παρελθόν.

«Σε αυτές τις περιπτώσεις όπου έχουμε εργαλειοποίηση και την έχουμε ζήσει με μαζικές ροές, τις οποίες αποτρέψαμε τότε, όχι απλώς δεν θα πρέπει να εξετάζεται το αίτημα ασύλου, αλλά να εκδίδεται απευθείας πράξη επιστροφής και να πραγματοποιείται άμεση επιστροφή», τόνισε ο κ. Πλεύρης.

