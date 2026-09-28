Πλεύρης: Κέντρο επιστροφής μεταναστών στην Αφρική το 2027

Έχει καταλήξει στο ποια θα είναι η χώρα όπου θα λειτουργήσει

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
28.09.26 , 20:27 Ποια πασίγνωστη τραγουδίστρια φοράει ρουζ στην ενός έτους κόρη της;
28.09.26 , 20:18 Η KGM παρουσιάζει τη γκάμα της στην Auto Athina 2026
28.09.26 , 20:11 Μαζωνάκης: «Είχε γίνει μέθη και σε άλλον ασθενή» -Τι αποκάλυψε η γραμματέας
28.09.26 , 20:04 Γιατρός Μαζωνάκη: Τον «παράτησε» και συνέχισε με πλασμαφαίρεση σε γυναίκα!
28.09.26 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Ο Νίκος δεν έλυσε τον πρώτο γρίφο της σεζόν - Εσύ;
28.09.26 , 19:26 ΟΠΕΚΑ: Τα επιδόματα που πληρώνονται την Τετάρτη 30/09
28.09.26 , 19:19 «Είμαστε όλοι Μαρικάρμεν»: Οι Ισπανοί στους δρόμους για τη στεγαστική κρίση
28.09.26 , 19:05 AION V: Ηλεκτρικό SUV για την καθημερινότητα - Τιμές
28.09.26 , 19:00 Το νέο PEUGEOT E-208 GTi στην Auto Athina 2026
28.09.26 , 19:00 Πρόγραμμα «Ανακαίνιση κατοικίας»: Αντίστροφη μέτρηση για τις αιτήσεις
28.09.26 , 18:45 Cash or Trash: Οι Rainbow Mermaids ξεσήκωσαν το δωμάτιο των αγοραστών
28.09.26 , 18:38 Πλεύρης: Κέντρο επιστροφής μεταναστών στην Αφρική το 2027
28.09.26 , 18:35 Πλάκα: Από διαρροή στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου η φονική έκρηξη
28.09.26 , 18:29 Cash or Trash Μοιραράκη: «Είχα έναν άσχημο χωρισμό,κακοποιήθηκα υπερβολικά»
28.09.26 , 18:10 Ο Λάκης Γαβαλάς την Τρίτη 29/9/2026 στον «Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα»
Μελέτης Ηλίας: «Η κόρη μου είναι 16 ετών. Ήρθε αυτό που φοβόμουνα»
Μαζωνάκης: Η κατάθεση της κόρης των γιατρών και η πορεία των χρημάτων
Τέσσερις φράσεις που λένε αυθόρμητα όσοι ψεύδονται, σύμφωνα με το FBI
Τροχός της Τύχης: Ο Νίκος δεν έλυσε τον πρώτο γρίφο της σεζόν - Εσύ;
Μαζωνάκης: «Είχε γίνει μέθη και σε άλλον ασθενή» -Τι αποκάλυψε η γραμματέας
Γιατρός Μαζωνάκη: Τον «παράτησε» και συνέχισε με πλασμαφαίρεση σε γυναίκα!
Καρυστιανού: Τι απαντούν από το ιατρείο της για το μηχάνημα βιοανάδρασης
Άννα Βίσση: Τα δύο looks & τα πρόσωπα πίσω από τις εμφανίσεις της στο ΟΑΚΑ
Η KGM παρουσιάζει τη γκάμα της στην Auto Athina 2026
Γιώργος Μαζωνάκης: H αποκάλυψη Τριανταφυλλόπουλου για την οικογένειά του
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Τι είπε ο Θάνος Πλεύρης για τα κέντρα επιστροφής μεταναστών στην Αφρική (βίντεο ΑΝΤ1)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελλάδα σχεδιάζει να λειτουργήσει κέντρο επιστροφών μεταναστών σε χώρα της Αφρικής το 2027, κατά την ελληνική Προεδρία της ΕΕ.
  • Ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Θάνος Πλεύρης ανακοίνωσε ότι έχει επιλεγεί η χώρα για το κέντρο, χωρίς όμως να αποκαλύψει το όνομά της.
  • Θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με το Core Group, που περιλαμβάνει Γερμανία, Ολλανδία, Δανία, Αυστρία και Ελλάδα, για την προώθηση της πρωτοβουλίας.
  • Ο Πλεύρης τόνισε την ανάγκη λήψης μέτρων εκτός του συνηθισμένου πλαισίου σε περιόδους κρίσης, όπως η αναστολή της διαδικασίας ασύλου.
  • Επισήμανε ότι σε περιπτώσεις εργαλειοποίησης, θα πρέπει να εκδίδεται άμεση πράξη επιστροφής χωρίς εξέταση αιτημάτων ασύλου.

Στόχος της Ελλάδας είναι στην ελληνική Προεδρία της ΕΕ, το δεύτερο εξάμηνο του 2027, να λειτουργεί κέντρο επιστροφών μεταναστών σε χώρα της Αφρικής, δήλωσε ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής  Θάνος Πλεύρης στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1.

Θ. Πλεύρης: «Γνωρίζω τον γιατρό που κατηγορείται για τον Μαζωνάκη»

Όπως είπε, η Ελλάδα έχει ήδη καταλήξει στη χώρα όπου θα μπορούσε να λειτουργήσει το κέντρο επιστροφών, χωρίς ωστόσο να μπορεί ακόμη να την ανακοινώσει. Για το θέμα θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με το λεγόμενο Core Group που αποτελείται από τις χώρες οποίες ανέλαβαν την πρωτοβουλία και την προωθούν, δηλαδή τη Γερμανία, την Ολλανδία, τη Δανία, την Αυστρία και την Ελλάδα, παρουσία της επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης.

«Θεωρούμε ότι εκεί ανοίγει το πλαίσιο, ώστε στην ελληνική Προεδρία να λειτουργεί και το κέντρο επιστροφών σε χώρα της Αφρικής, στην οποία έχουμε καταλήξει, απλώς δεν μπορούμε ακόμη να την ανακοινώσουμε», ανέφερε συγκεκριμένα ο κ. Πλεύρης.

Κοπεγχάγη: Συνάντηση 5 κρατών για «κέντρα επιστροφής» μεταναστών εκτός Ε.Ε.

Παράλληλα, ο υπουργός αναφέρθηκε στην ευρύτερη ελληνική θέση για τον έκτακτο μηχανισμό στήριξης, μια πρωτοβουλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία, σύμφωνα με τον υπουργό, παρουσιάστηκε στο Μόναχο και θα παρουσιαστεί και επίσημα την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου στο Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων στο Λουξεμβούργο.

 Όπως ανέφερε ο υπουργός, πρόκειται για τη θέση που αποτύπωσε ο πρωθυπουργός στο Politico και την οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, αποδέχθηκε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Μητσοτάκης στον ΟΗΕ: «Η Ελλάδα δεν είναι κράτος ταραξίας»

Πλεύρης για μεταναστευτικό: Μέτρα εκτός συνηθισμένου πλαισίου σε στιγμές κρίσης  

  «Αυτό που δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα και είναι σημαντικό είναι να εξηγήσουμε στους Ευρωπαίους ότι, σε στιγμές κρίσης, θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα εκτός του συνηθισμένου πλαισίου», σημείωσε ο κ. Πλεύρης.

Μεταναστευτικό: Η Ευρώπη αποφασισμένη για τη φύλαξη των συνόρων της

 Τα μέτρα αυτά, όπως εξήγησε, αφορούν την αυξημένη επιτήρηση και την αναστολή της διαδικασίας ασύλου. Αναφέρθηκε επίσης στις περιπτώσεις εργαλειοποίησης και στις μαζικές ροές που, όπως είπε, η Ελλάδα έχει αντιμετωπίσει στο παρελθόν.

 «Σε αυτές τις περιπτώσεις όπου έχουμε εργαλειοποίηση και την έχουμε ζήσει με μαζικές ροές, τις οποίες αποτρέψαμε τότε, όχι απλώς δεν θα πρέπει να εξετάζεται το αίτημα ασύλου, αλλά να εκδίδεται απευθείας πράξη επιστροφής και να πραγματοποιείται άμεση επιστροφή», τόνισε ο κ. Πλεύρης.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΘΑΝΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ
 |
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ
 |
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
 |
ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΦΡΙΚΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δήλωση Ν. Δένδια στο ΣΕΥ Άμυνας στις Βρυξέλλες
Πολιτικη
Δένδιας: Να αντιληφθεί η ΕΕ ότι προκλήσεις προέρχονται και από τον Νότο
Γεωργιάδης Για Καρυστιανού: Είναι Στα Ευρήματα Του Medwatch
Πολιτικη
Γεωργιάδης για Καρυστιανού: «Είναι μέσα στα ευρήματα του Medwatch»
Βιντζότρατα
Πολιτικη
Καταργήθηκε οριστικά η βιντζότρατα στην Ελλάδα
Κουλκουδίνας
Πολιτικη
Βουλευτής ΝΔ για βενζίνη: «Αν δεν το αντέχεις, δώσε 10 ευρώ»
Άγγελος Συρίγος
Πολιτικη
Συρίγος: Είμαστε πολύ κοντά σε επέκταση χωρικών υδάτων νότια της Κρήτης
Η Ομιλία Του Κ. Μητσοτάκη Στη Γενική Συνέλευση Του ΟΗΕ
Πολιτικη
Μητσοτάκης στον ΟΗΕ: «Η Ελλάδα δεν είναι κράτος ταραξίας»
Οι Τούρκοι Εφαρμόζουν Τη Διπλωματία Των Τρυπανιών
Πολιτικη
Οι Τούρκοι εφαρμόζουν τη διπλωματία των τρυπανιών
Μητσοτάκης Νετανιάχου
Πολιτικη
Συνάντηση Μητσοτάκη με Νετανιάχου στη Νέα Υόρκη
Έρευνες υδρογοναναθράκων
Πολιτικη
Ξεκινούν οι γεωτρήσεις σε Ιόνιο και νότια της Κρήτης
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top