Γεωργιάδης για Καρυστιανού: «Είναι μέσα στα ευρήματα του Medwatch»

«Διαφημίζει ότι είναι κβαντική γιατρός και έχει μηχάνημα βιοανάδρασης»

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Πολιτικη
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Δημιουργήθηκε με τη χρήση AI
Α. Γεωργιάδης για Καρυστιανού: «Είναι μέσα στα ευρήματα του Med Watch, θα ελεγθεί από τον Ιατρικό Σύλλογο» / SKAI

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Για τη Μαρία Καρυστιανού και τις αναφορές γύρω από την «κβαντική ιατρική» μίλησε ο Άδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή τη δημόσια συζήτηση που έχει ανοίξει και τους ελέγχους που - όπως είπε - αφορούν συνολικά γιατρούς και πρακτικές που ενδέχεται να μην συνάδουν με την ιατρική επιστήμη και τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας. 

Όπως αναφέρθηκε, η υπόθεση δεν αφορά αποκλειστικά ένα πρόσωπο, αλλά συνολικά πρακτικές και επαγγελματικές δραστηριότητες.

«Μέσα στα ευρήματα του medwatch είναι και η κυρία Καρυστιανού γιατί διαφημίζει ότι είναι κβαντική γιατρός ενώ δεν υπάρχει στην ιατρική επιστήμη και έχει και ένα μηχάνημα βιοανάδρασης που επίσης δεν υπάρχει» είπε χαρακτηριστικά στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Υγείας.Όπως εξήγησε «η κυρία Καρυστιανού ελέγχεται όπως οι άλλοι συνάδελφοί της, όχι εκδικητικά» διευκρινίζοντας ότι «τυχόν ποινές θα τις αποφασίσουν οι ιατρικοί σύλλογοι».

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Παράλληλα, τονίστηκε ότι οι τυχόν κυρώσεις και η αξιολόγηση των συγκεκριμένων πρακτικών δεν αποτελούν προσωπική υπόθεση, αλλά αρμοδιότητα των θεσμικών οργάνων.

«Αυτά θα τα δουν όλοι. Όχι εκδικητικά. Η κυρία Καρυστιανού όμως, μαζί με τους άλλους, αντιμετωπίζει κάποιες ποινές», σημειώθηκε, ενώ διευκρινίστηκε ότι η κρίση για το κατά πόσο μια συγκεκριμένη πρακτική μπορεί να θέσει σε κίνδυνο ασθενείς ανήκει στους γιατρούς και στους Ιατρικούς Συλλόγους.

Ολοκληρώνοντας την αναφορά του στο συγκεκριμένο θέμα, ο Άδωνις Γεωργιάδης έδωσε και πολιτική διάσταση στην αντιπαράθεση, συνδέοντάς τη με τη δημόσια συζήτηση που είχε προηγηθεί της ανακοίνωσης του πολιτικού φορέα της κ. Καρυστιανού.

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«Μέχρι πριν ανακοινώσει το κόμμα της, στην Ελλάδα ως Ολυμπία Θεότης παρουσιαζόταν. Δεν τολμούσε κανείς να υπονοήσει κάτι για την κυρία Καρυστιανού», είπε.

«Όταν λέγαμε κάποιοι για την κβαντική ιατρική τότε, πέφτανε χιλιάδες τρολς να μας βρίσουν. Εγώ το έχω υποστεί αυτό στο παρελθόν, στη ζωή μου. Τώρα ξαφνικά αυτοί που την αποθέωναν, μας λένε “γιατί δεν την ελέγχετε;”», κατέληξε.

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ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
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ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΥ
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MEDWATCH
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