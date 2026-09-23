Πολάκης κατά Γεωργιάδη για κλινική πλασμαφαίρεσης και «νανογιλέκα»

Ζήτησε την παραίτησή του – Η απάντηση Άδωνι και η  παρέμβαση ΠΑΣΟΚ

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Πολιτικη
Άγρια κόντρα Πολάκη - Γεωργιάδη για κλινική και νανογιλέκα (βίντεο Star)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Παύλος Πολάκης ζητά την παραίτηση του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη λόγω της υπόθεσης πλασμαφαίρεσης.
  • Η αντιπαράθεση ξεκίνησε από την επίσκεψη του Γεωργιάδη σε ιδιωτική κλινική που προωθεί τη μέθοδο πλασμαφαίρεσης.
  • Η εταιρεία Notia Medcare απορρίπτει τις κατηγορίες για παροχή υπηρεσιών πλασμαφαίρεσης.
  • Η σύγκρουση επεκτάθηκε και σε παλαιότερη τηλεπώληση 'νανογιλέκων' από τον Γεωργιάδη.
  • Το ΠΑΣΟΚ ασκεί κριτική στον Γεωργιάδη για τη δημόσια παρουσία του σε ιδιωτικά κέντρα.

Νέο επεισόδιο στην πολιτική σύγκρουση ανάμεσα στον Άδωνι Γεωργιάδη και τον Παύλο Πολάκη προκαλεί η υπόθεση της πλασμαφαίρεσης, με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ να ζητά ευθέως την παραίτηση του υπουργού Υγείας. Η αντιπαράθεση ξεκίνησε από παλαιότερη επίσκεψη του κ. Γεωργιάδη σε ιδιωτική κλινική, για την οποία ο κ. Πολάκης υποστηρίζει ότι προωθούσε παράνομα τη συγκεκριμένη μέθοδο.

Ο Παύλος Πολάκης εξαπέλυσε δημόσια επίθεση κατά του υπουργού Υγείας, γράφοντας: «Άδωνι, παραιτήσου τώρα. Γι’ αυτό έχεις λυσσάξει να καλύψεις τον Πατούλη; Επειδή διαφήμιζες και άλλους τέτοιους απατεώνες που έκαναν κι αυτοί πλασμαφαίρεση χωρίς ένδειξη;»

Ο Παύλος Πολάκης ζήτησε την παραίτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Ο Παύλος Πολάκης ζήτησε την παραίτηση του Άδωνι Γεωργιάδη 

Από την πλευρά του, ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε μέσω του Action24: «Αυτή η κλινική δεν κάνει πλασμαφαίρεση… Ο Ηρακλής Πουαρο ο Πολάκης είναι ένα σιχαμένο υποκείμενο… πήρε δημοσίευμα από site του Βελόπουλου». 

Καταγγελίες για Πατούλη: «Είναι εταίρος σε ιατρεία μακροζωίας»

Πλασμαφαίρεση και ιδιωτική κλινική στο επίκεντρο

Ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη κλινική αποτελεί μια πολύ μεγάλη επένδυση για τα ελληνικά δεδομένα. Η υπόθεση πήρε νέα διάσταση όταν ο Παύλος Πολάκης επανήλθε με νέα ανάρτηση, στην οποία δημοσίευσε βίντεο με στέλεχος της κλινικής.

Ο Α. Γεωργιάδης στην κλινική που προκάλεσε την αντίδραση Π. Πολάκη

Ο Α. Γεωργιάδης στην κλινική που προκάλεσε την αντίδραση Π. Πολάκη 

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι στο βίντεο γίνεται αναφορά στη μέθοδο της πλασμαφαίρεσης ακόμη και σε υγιείς ανθρώπους. Στο ίδιο πλαίσιο, σε δηλώσεις του στον ραδιοφωνικό σταθμό «Στο Κόκκινο» ανέφερε: «Δεν ντρέπεται να είναι στη θέση του ακόμα; Τόσο ξεφτίλας είναι;.. Από ακροδεξιά παρτάλια τέτοια πράγματα τα περιμένεις». 

Ο υπουργός Υγείας έδωσε τη δική του εκδοχή για το υλικό που επικαλείται ο κ. Πολάκης, λέγοντας στο Action24: «Ήταν μια συνέντευξη αυτού του γιατρού που έλεγε τα οφέλη της πλασμαφαίρεσης και είπανε: Α! Δείτε την φωτογραφία είναι αυτός που είναι εκεί, που είναι και ο Γεωργιάδης...». 

Παρέμβαση ΠΑΣΟΚ για τον ρόλο του υπουργού Υγείας

Στην πολιτική αντιπαράθεση παρενέβη και το ΠΑΣΟΚ, ασκώντας κριτική στον υπουργό Υγείας για τη δημόσια παρουσία του σε ιδιωτικά κέντρα με τη θεσμική του ιδιότητα.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ αναφέρει: «Μόνο για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι προβληματικό ο υπουργός Υγείας να θεωρεί ότι είναι «εύλογο» να κάνει promotion σε ιδιωτικά κέντρα με την υπουργική του ιδιότητα.»

Η απάντηση της εταιρείας για την πλασμαφαίρεση

Απάντηση εξέδωσε και η εταιρεία Notia Medcare Health & Longevity, απορρίπτοντας όσα της αποδίδονται για την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας.

Στην ανακοίνωσή της αναφέρει: «Ουδέποτε παρείχε υπηρεσίες πλασμαφαίρεσης, ούτε, φυσικά, έχει ουδέποτε αγοράσει ή διαθέτει τέτοιου είδους ιατρικό εξοπλισμό». 

Η απάντηση της εταιρείας

Η απάντηση της εταιρείας 

Νέα κόντρα και για τα «νανογιλέκα»

Η σύγκρουση δεν έμεινε μόνο στο θέμα της πλασμαφαίρεσης. Η δημόσια αντιπαράθεση επεκτάθηκε και σε παλαιότερη τηλεπώληση «νανογιλέκων» από τον Άδωνι Γεωργιάδη, την οποία επανέφερε ο Παύλος Πολάκης.

Σε ανάρτησή του, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ έγραψε: «Άδωνη, παραιτήσου και γύρνα στα νανογιλέκα».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε με δική του ανάρτηση: «Ήταν ξεκάθαρα λάθος που τα έδειξα τότε λόγω της πολιτικής μου ιδιότητας αλλά παιδιά κάπου ώπα…»

Η ανάρτηση Γεωργιάδη για τα νανογιλέκα

Η ανάρτηση Γεωργιάδη για τα νανογιλέκα 

Ο υπουργός Υγείας διευκρίνισε ακόμη ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα δεν πωλήθηκαν από τον ίδιο ως ιατροτεχνολογικά ή ως θεραπεία. 
 

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