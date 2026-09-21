Καταγγελίες για Πατούλη: «Είναι εταίρος σε ιατρεία μακροζωίας»

Τι ισχυρίζεται ο Πολάκης και τι απαντά ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου

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Ελλαδα
Οι καταγγελίες για Πατούλη σχετικά με ιατρείο μακροζωίας και η απάντησή του

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Πατούλης καταγγέλλεται ότι είναι εταίρος σε ιατρεία που ασχολούνται με δερματολογία, πλαστική χειρουργική και μακροχρόνια υγεία, χωρίς τους απαραίτητους ελέγχους από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.
  • Ο Παύλος Πολάκης δημοσίευσε έγγραφα που δείχνουν ότι ο Πατούλης κατέχει το 100% των μετοχών της εταιρείας MEDI DERMA, η οποία άλλαξε καταστατικό για να προσθέσει μη σχετικές δραστηριότητες.
  • Ο Πατούλης αρνείται τις κατηγορίες και δηλώνει ότι ελέγχει τα στοιχεία για παρατυπίες.
  • Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε ότι ο Πατούλης θα κάνει μήνυση στον Πολάκη.
  • Η πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, Ματίνα Παγώνη, ζήτησε άμεσους ελέγχους στα ιατρεία.

Ο Γιώργος Πατούλης καταγγέλλεται ότι ιατρεία στα οποία είναι εταίρος, ασχολούνται με την δερματολογία, την πλαστική χειρουργική και την μακροζωία.

Πατούλης για θάνατο Μαζωνάκη: «Η γιατρός ήταν άνευ ειδικότητας»

Και άρα ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών δεν έκανε τους ελέγχους που έπρεπε σε αυτά τα  ιατρεία, λόγω σύγκρουσης συμφερόντων. Ο Παύλος Πολάκης δημοσίευσε και σχετικά έγγραφα από το ΓΕΜΗ, για να υποστηρίξει αυτό το επιχείρημα, ενώ ο κ.Πατούλης με αναρτήσεις του, αρνείται τα όσα του αποδίδονται.  

Καταγγελίες για Πατούλη: «Είναι εταίρος σε ιατρεία μακροζωίας»

Το έγγραφο από το ΓΕΜΗ για τη MEDI DERMA  

Μedi Derma: Οι μετοχές Πατούλη και το καταστατικό που άλλαξε  

Μια από αυτές τις εταιρείες στην οποία είναι εταίρος ο κ.Πατούλης είναι η MEDI DERMA.                        .  

Ο Π. Πολάκης έδωσε στη δημοσιότητα έγγραφο του ΓΕΜΗ που δείχνει ότι ο Γ.Πατούλης έχει από το 2024: το 100% των μετοχών, άρα του ανήκει αποκλειστικά και ότι από εκεί που ήταν εταιρεία δερματολογίας και πλαστικής χειρουργικής, τον Φεβρουάριο του 2026 τροποποιήθηκε το καταστατικό της, προσθέτοντας δραστηριότητες όχι και τόσο... σχετικές με τη δερματολογία. Όπως: «παροχή επιχειρηματικών συμβουλών» και «διαχείριση ακινήτων».  

Πολάκης για Πατούλη: «Μετέτρεψε το ιατρείο σε real estate και ξανά σε ιατρείο - ξέπλυμα είναι» 

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε στο OPEN ότι «στις 15 Σεπτεμβρίου 2026  που έχει πεθάνει ο Μαζωνάκης, ξαναγυρίζει  την εταιρεία ακινήτων σε ιατρείο... στην προτέρα κατάσταση» και ισχυρίσθηκε: «Ξέπλυμα είναι τώρα. Τι δεν καταλαβαίνετε;».  

Το STAR επικοινώνησε με την Medi Derma, αλλά προς το παρόν η εταιρεία δεν έχει απαντήσει. Ο κ. Πατούλης έγραψε χθες στο facebook ότι ούτε διαχειριστής είναι στην Μedi Derma, ούτε επιστημονικός συνεργάτης και σήμερα δήλωσε στην ιατρική συντάκρια Άννα Λιτινα: 

«Θα ασχοληθώ σε δεύτερο χρόνο με τον κ. Πολάκη. Αυτή τη στιγμή, ελέγχουμε τα στοιχεία για τις παρατυπίες που εντοπίστηκαν μέσω του MedWatch».  

Η δήλωση Πατούλη για τις καταγγελίες Πολάκη

Η δήλωση Πατούλη για τις καταγγελίες Πολάκη 

Α. Γεωργιάδης στο STAR: «O Γ. Πατούλης θα κάνει μήνυση στον «Ηρακλή Πουαρό»  της Κρήτης» 

Το STAR ρώτησε και τον Υπουργό Υγείας αν ήξερε γι' αυτά τα πίσω-μπρος στο «DNA» της εταιρείας κι αν αυτά δείχνουν κάτι: 

Ο Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε συγκεκριμένα: «Ο  γνωστός Ηρακλης Πουαρό από την Κρήτη ξαναχτύπησε. Είμαι βέβαιος ότι ο κ. Πολάκης, θα λογοδοτήσει στο δικαστήριο, γιατί απ’ ό,τι ξέρω ο κ. Πατούλης θα του κάνει μήνυση». 

Το αλαλούμ με τις εταιρείες OΜS και η εκδοχή του Γ.  Πατούλη

Μεγάλη συζήτηση ξέσπασε και για τις 3 εταιρείες με την επωνυμία OMS, μία στην Αθήνα και δύο στη Θεσσαλονίκη, με κοινό site:   

Ο κ. Πατούλης παραδέχθηκε ότι είναι εταίρος κατά 50% στην εταιρεία της Αττικής που αφορά οδοντιατρείο. Αλλά είπε ότι δεν έχει σχέση με τις εταιρείες στη Θεσσαλονίκη που ασχολούνται με την οδοντιατρική, την αισθητική και την μακροζωία. 

Οι εξηγήσεις Πατούλη για την OMS

Οι εξηγήσεις Πατούλη για την OMS  

Ως το μεσημέρι της Πέμπτης, εμφανιζόταν στην κοινή  ιστοσελίδα, ως πρόεδρος.  Ξαφνικά, από πρόεδρος σε κλινική αισθητικών επεμβάσεων εμφανίζεται ως απλός εταίρος ενός «Οδοντιατρείου Αθηνών». 

Την Παρασκευή προστίθεται και η εξής διευκρίνιση: «Το ιατρείο στην Αθήνα λειτουργεί αποκλειστικά ως οδοντιατρείο». 

«Πρόκειται για διόρθωση σφαλμάτων και ανακριβών καταχωρίσεων της ιστοσελίδας» ισχυρίσθηκε ο ίδιος σε ανάρτησή του στο Facebook.    

M. Παγώνη στο STAR: Δύσκολη περίοδος για την ιατρική κοινότητα 

«H αλήθεια είναι ότι είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος για την ιατρική κοινότητα» δήλωσε στο STAR η πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου Ματίνα Παγώνη, η  οποία πρόσθεσε: «Πρέπει να γίνουν γρήγορα έλεγχοι σ' όλα αυτά τα ιατρεία, να προχωρήσουν τα πειθαρχικά… να τιμωρηθούν οι ένοχοι για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα».  
 

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MEDI DERMA
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ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
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ΜΑΤΙΝΑ ΠΑΓΩΝΗ
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