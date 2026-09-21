Για ώρες έμειναν στην πολεοδομία της Μυκόνου οι ελεγκτές από την Σύρο και έκαναν «φύλλο και φτερό» το ψηφιακό αρχείο και τις πλατφόρμες της υπηρεσίας που απευθύνονται στο κοινό. Από την Τετάρτη ο εισαγγελέας έχει ζητήσει από την Αστυνομία να σφραγίσει τα πάντα και να απομακρύνει τους υπαλλήλους, μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος.

Ούτε ο δήμαρχος του νησιού δε μπόρεσε να μπει μέσα. Αμέσως ενεργοποίησαν τους υπολογιστές. Είχαν καταγγελίες για παλιότερες οικοδομικές άδειες που έχουν χαθεί έτσι ώστε να μην ταυτοποιηθούν κάποιες παράνομιες των τελευταίων ετών. Είχαν επίσης και καταγγελίες για μειώσεις προστίμων από υπαλλήλους με το αζημίωτο και παράνομες άδειες όπου στη θέση αποθήκης φύτρωνε τριώροφο.

Βροχή οι καταγγελίες για την πολεοδομία Μυκόνου

«Τώρα άφησα την εισαγγελέα να πάει στην Πολεοδομία. Γίνεται χαμός. Παντού αυθαίρετα. Δεν τα ξέρει η Αστυνομία. Δεν τα ήξεραν εδώ… που φυτρώνει το ένα μετά το άλλο. Βάλτε με σε ένα ταξί να σας τα δείξω όλα. Τραγικά», λέει η δικηγόρος Αλέκα Δήμου.

Όλα ξεκίνησαν όταν η πλατφόρμα e-Πολεοδομία «έπεσε» σε τέσσερα νησιά. Ενώ η εφαρμογή επανήλθε στα τρία, στη Μύκονο δεν λειτούργησε ποτέ. Οι αρμόδιοι έκαναν λόγο για τεχνικό πρόβλημα. Ο εισαγγελέας, όμως, ζήτησε να κλείσουν τα πάντα, για να ελεγχθεί το πρόγραμμα.

Ψάχνουν... τι έκανε η πολεοδομία

Ο δικηγόρος κ. Γκαρίπης αναφέρει «Παρά τα αυτόφωρα, η Πολεοδομία δεν προχωρούσε ούτε τις δικογραφίες ούτε τις αυτοψίες. Τίποτα».

Άνθρωποι που εργάστηκαν, όμως, στην Πολεοδομία αρνούνται τις κατηγορίες και υποστηρίζουν ότι έκαναν ό,τι μπορούσαν, όμως δεν ήταν αρκετό, αφού η υπηρεσία είναι υποστελεχωμένη.

Στη Σύρο για διασταύρωση τα στοιχεία

Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Ήδη εξετάζουν τις ενέργειες κάθε υπαλλήλου ξεχωριστά και στέλνουν τα στοιχεία στη Σύρο για διασταύρωση. Μέχρι στιγμής έχουν εντοπίσει καθυστερήσεις σε πρόστιμα, αυτοψίες και ελέγχους. Αν θα υπάρξουν ποινικές ευθύνες, θα το κρίνει η εισαγγελέας τις επόμενες ώρες.

