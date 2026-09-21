Γιώργος Μαζωνάκης: Στο Νο36 των δημοφιλέστερων καλλιτεχνών παγκοσμίως

Σχεδόν 30 εκατομμύρια plays σε Spotify και YouTube

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Μαζωνάκης κατέχει την 36η θέση στο Global Digital Artist Ranking, μετά τον θάνατό του.
  • Τα τραγούδια του συγκέντρωσαν 30 εκατομμύρια streams και views σε μία εβδομάδα μόνο στο Spotify και YouTube στην Ελλάδα.
  • Επτά τραγούδια του βρέθηκαν στο Top 10 του Spotify Daily Chart στην Ελλάδα, με το «Ώρες Μικρές» να είναι το πιο δημοφιλές.
  • Το «Ώρες Μικρές» κατέχει την κορυφή σε Apple Music, YouTube και iTunes στην Ελλάδα.
  • Η φωνή του Μαζωνάκη συνεχίζει να ακούγεται δυνατά, διατηρώντας τη σχέση του με το κοινό.

Η αγάπη του κόσμου για τον Γιώργο Μαζωνάκη αποτυπώνεται πλέον και με αριθμούς. Μετά τον θάνατό του, χιλιάδες ακροατές επέστρεψαν στα τραγούδια που σημάδεψαν τη μακρόχρονη πορεία του, με αποτέλεσμα οι επιτυχίες του να κατακλύσουν τις ψηφιακές πλατφόρμες και τις μουσικές κατατάξεις.

Ο δημοφιλής Έλληνας τραγουδιστής βρίσκεται στο Νο36 του Global Digital Artist Ranking, της παγκόσμιας ψηφιακής κατάταξης καλλιτεχνών που δημοσιεύει το Kworb.

Η συγκεκριμένη λίστα υπολογίζει την ψηφιακή απήχηση των καλλιτεχνών συνδυάζοντας στοιχεία από τις μεγαλύτερες μουσικές πλατφόρμες, όπως το Spotify, το Apple Music, το YouTube, το iTunes, το Shazam και το Deezer.

Η παρουσία του Γιώργου Μαζωνάκη στην 36η θέση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς στη συγκεκριμένη ημερήσια κατάταξη βρίσκεται πάνω από ορισμένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της διεθνούς μουσικής σκηνής.

Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που ακολουθούν βρίσκονται η Μπίλι Άιλις, ο Εντ Σίραν, ο Χάρι Στάιλς, ο Κάνιε Γουέστ, η ROSÉ, οι Oasis, η Λάνα Ντελ Ρέι και η SZA.

Γιώργος Μαζωνάκης: Στο Νο36 των δημοφιλέστερων καλλιτεχνών παγκοσμίως

Σχεδόν 30 εκατομμύρια plays σε Spotify και YouTube

Εντυπωσιακή είναι η ανταπόκριση του κοινού και στην Ελλάδα. Μέσα σε μία εβδομάδα μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, τα τραγούδια στα οποία συμμετέχει συγκέντρωσαν περίπου 18,5 εκατομμύρια streams στο Spotify.

Την ίδια χρονική περίοδο, 18 τραγούδια του που εμφανίστηκαν στην εβδομαδιαία κατάταξη του YouTube στην Ελλάδα κατέγραψαν συνολικά περισσότερες από 11,2 εκατομμύρια προβολές.

Αυτό σημαίνει ότι οι επιτυχίες του πλησίασαν συνολικά τα 30 εκατομμύρια streams και views μέσα σε μία εβδομάδα, μόνο στο Spotify και στο YouTube και μόνο στην Ελλάδα.

Ο πραγματικός αριθμός της συνολικής ψηφιακής απήχησής του είναι μεγαλύτερος, καθώς στα παραπάνω στοιχεία δεν περιλαμβάνονται οι ακροάσεις στο Apple Music και στο Deezer, οι αγορές μέσω iTunes, οι αναζητήσεις τραγουδιών στο Shazam ούτε η κίνηση που καταγράφηκε εκτός Ελλάδας. Οι συγκεκριμένες πλατφόρμες δεν δημοσιοποιούν όλες αναλυτικούς αριθμούς ακροάσεων ή πωλήσεων, γι’ αυτό και δεν μπορεί να υπολογιστεί με ακρίβεια ένα ενιαίο σύνολο για όλες τις υπηρεσίες.

«Κατέλαβε» το Spotify Daily Chart της Ελλάδας

Χαρακτηριστική είναι η εικόνα του Spotify Daily Chart – Greece της 17ης Σεπτεμβρίου 2026. Επτά τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη βρέθηκαν στο Top 10 και συνολικά 24 στις πρώτες 45 θέσεις της κατάταξης.

Μέσα σε μία ημέρα, τα τραγούδια του συγκέντρωσαν περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια streams.

Στην κορυφή βρέθηκαν οι «Ώρες Μικρές», με 158.103 ημερήσιες ακροάσεις. Ακολούθησαν το «Οινόπνευμα φτηνό», το «Ανήκω σε μένα» και το «Αγαπώ σημαίνει».

Στο Top 10 μπήκαν επίσης τα τραγούδια «Τέσσερις πήγε», «Λείπει πάλι ο Θεός» και «Να περνάς», ενώ δεκάδες ακόμη επιτυχίες του εμφανίστηκαν στις υψηλότερες θέσεις του chart.

Στην κορυφή το «Ώρες Μικρές»

Το «Ώρες Μικρές» αναδείχθηκε στο τραγούδι που επέλεξε περισσότερο το κοινό τις ημέρες μετά τον θάνατό του. Το κομμάτι βρέθηκε στο Νο1 του Apple Music, του YouTube και του iTunes στην Ελλάδα, καθώς και στο Νο2 του Spotify.

Παράλληλα, η ανάρτησή του στο επίσημο κανάλι του Γιώργου Μαζωνάκη στο YouTube έχει ξεπεράσει συνολικά τις 40 εκατομμύρια προβολές. Ο συγκεκριμένος αριθμός αφορά τη συνολική πορεία του τραγουδιού στην πλατφόρμα και όχι αποκλειστικά το διάστημα μετά τον θάνατό του.

Η θέση του στο παγκόσμιο Top 40 και τα εκατομμύρια των ακροάσεων επιβεβαιώνουν τη διαχρονική σχέση που δημιούργησε με το κοινό. Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή, όμως η φωνή του παραμένει παρούσα μέσα από τα τραγούδια του, τα οποία συνεχίζουν να ακούγονται δυνατά στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο.

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ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
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