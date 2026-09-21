Ιδιαίτερα συγκινημένος μίλησε ο Νίκος Βέρτης για τον Γιώργο Μαζωνάκη, σε μία από τις σπάνιες τηλεοπτικές συνεντεύξεις του. Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στην προσωπική τους σχέση, στη δύσκολη περίοδο που περνούσε ο Γιώργος, αλλά και στο μεγάλο κενό που αφήνει πίσω του, τόσο ως άνθρωπος όσο και ως καλλιτέχνης.

«Αυτό που με πλήγωσε πιο πολύ ήταν ότι ήταν θλιμμένος, δεν μπορούσε να βρει από κάπου να αντλήσει θετική ενέργεια», εξομολογήθηκε ο Νίκος Βέρτης στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» και τον Χάρη Λεμπιδάκη.

Όπως ανέφερε, αρκετοί άνθρωποι προσπάθησαν να σταθούν δίπλα στον Γιώργο Μαζωνάκη και να τον βοηθήσουν σε όσα τον απασχολούσαν, όμως εκείνο που έμεινε τελικά ήταν η επιθυμία όλων να μπορούσαν να κάνουν κάτι περισσότερο για εκείνον.

«Νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε, αλλά δεν βρέθηκε αυτό το σημείο. Και θεωρώ ότι αυτό που ένιωσαν όλοι μέσα τους θα ήταν ότι “μακάρι να μπορούσαμε να βοηθήσουμε σε όλο αυτό το πράγμα, για να είναι καλά ο Γιώργος”», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Νίκος Βέρτης μίλησε με πολύ θερμά λόγια για τον συνάδελφό του, τονίζοντας πως η απουσία του θα είναι μεγάλη όχι μόνο σε προσωπικό επίπεδο αλλά και για την ελληνική μουσική.

«Εμένα θα μου λείψει πάρα πολύ, γιατί εγώ τον αγαπούσα πολύ και σαν καλλιτέχνη. Θεωρούσα και θεωρώ ότι ήταν μάγκας, με όλη τη σημασία της λέξεως. Είχε τον δικό του χαρακτήρα και θα λείψει τόσο πολύ καλλιτεχνικά, που το στίγμα του, αυτό που θα αφήσει πίσω, είναι τεράστιο», ανέφερε.

«Η φωνή του, όταν έμπαινε πάνω σε ένα κομμάτι, ήταν χαρακτήρας»

Ο Νίκος Βέρτης στάθηκε ιδιαίτερα στο ξεχωριστό καλλιτεχνικό αποτύπωμα του Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά και στην παρουσία του πάνω στη σκηνή.

«Η φωνή του που όταν έμπαινε πάνω σε ένα κομμάτι ήταν χαρακτήρας», είπε, εξηγώντας πως αυτός ήταν ένας από τους λόγους που απολάμβανε να βρίσκεται στα μαγαζιά όπου εμφανιζόταν ο Μαζωνάκης.

Μάλιστα, θυμήθηκε τις προσωπικές τους στιγμές και τη διαφορετική αίσθηση που είχε για εκείνον το να πηγαίνει να τον ακούσει.

«Γι’ αυτό και πήγαινα στον Γιώργο και περνούσα καλά. Εμένα θα μου λείψει ότι δεν... και περνούσα πολύ καλά. Και λέω “τώρα πού θα πάω τώρα;”. Αυτό έλεγα στην παρέα μου. Που έχω φίλους να πάω, αλλά στον Γιώργο περνούσα αλλιώς. Ήμουν χαλαρά, πώς το λένε, ρε παιδί μου, διασκέδαζα».

Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε και στη σκηνική παρουσία του Μαζωνάκη, τον οποίο χαρακτήρισε πραγματικό σόουμαν και σταρ.

«Γιατί ήταν και σόουμαν ο Γιώργος, ε; Έβγαινε στη σκηνή πάνω και ήταν ένας σταρ. Δεν μιλούσαμε μεταξύ μας. Όταν έβγαινε ο Γιώργος στη σκηνή, το βλέμμα ήταν εκεί πάνω».

«Είδα πόση αγάπη πήρε από τον κόσμο»

Ο Νίκος Βέρτης στάθηκε και στις εικόνες που ακολούθησαν τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και στον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος βίωσε την απώλειά του.

«Είναι ένα πράγμα που σκέφτηκα εκείνη τη στιγμή, που είδα ξαφνικά όλοι πόση αγάπη πήρε από τον κόσμο. Δηλαδή πόσο πολύ ο κόσμος συγκινήθηκε, έκλαψε, κόσμος που μπορεί να μην πήγαινε ποτέ να τον ακούσει», ανέφερε.

Μάλιστα, συνέδεσε αυτή την αγάπη του κοινού με την απώλεια και άλλων μεγάλων καλλιτεχνών, όπως ο Βασίλης Καρράς, ο Παντελής Παντελίδης, ο Τόλης Βοσκόπουλος και ο Αντώνης Βαρδής.

«Όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες που είχαν ψυχούλα μέσα τους, όλοι οι καλλιτέχνες που έχουν ψυχούλα, πόσο πολύ ο κόσμος τους αγαπάει και μετά, ας πούμε, συνεχίζει. Κι αυτό είναι μαγικό», είπε.