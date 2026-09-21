Πετρέλαιο θέρμανσης: «Ένα σπίτι θέλει 1.700 ευρώ» - Ειδικός εξηγεί στο Star

Δυσβάσταχτο το κόστος για πολυκατοικίες

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Οικονομια
Τι είπε για το κόστος του πετρελαίο θέρμανσης ο πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης των Πρατηριούχων, Γιώργος Ασμάτογλου / Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ένα σπίτι θα χρειαστεί περίπου 1.700 ευρώ για 1.000 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης, με τιμή 1,75 ευρώ το λίτρο.
  • Η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου, αλλά υπάρχει έλλειψη ενδιαφέροντος από τους καταναλωτές.
  • Για πολυκατοικίες, το κόστος μπορεί να φτάσει τις 7.000 ευρώ λόγω πολλαπλών παραγγελιών.
  • Συζητείται αύξηση των ποσοτήτων πετρελαίου από στρατηγικά αποθέματα, με συμμετοχή της G7.
  • Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας θεωρεί την αξιοποίηση αποθεμάτων προσωρινό μέτρο στην ενεργειακή κρίση.

Περίπου 1.700 ευρώ θα χρειαστεί ένα σπίτι αυτόν τον χειμώνα, ώστε να προμηθευτεί με 1.000 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης, εφόσον η τιμή διαμορφωθεί στα 1,75 ευρώ το λίτρο. Αυτή είναι η εκτίμηση του πρώην προέδρου της Πανελλήνιας Ένωσης των Πρατηριούχων, Γιώργου Ασμάτογλου.  

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«Δεν υπάρχει κανένα, μα κανένα, ενδιαφέρον τώρα. Περιμένουν να δουν σε ποια τιμή θα είναι και αν μπορούν να το πληρώσουν», τόνισε μιλώντας στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star.  

Η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου. 

Πετρέλαιο θέρμανσης: Δυσβάσταχτο το κόστος για πολυκατοικίες 

Το ύψος της δαπάνης γίνεται ακόμη μεγαλύτερο για τις πολυκατοικίες, οι οποίες χρειάζονται αρκετές παραγγελίες κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου. 

Όπως ανέφερε ο κ. Ασμάτογλου, μια πολυκατοικία με περίπου 10 διαμερίσματα μπορεί να χρειάζεται περισσότερες από μία παραγγελίες μέσα στον χρόνο, με την ποσότητα να φτάνει ακόμη και τα 1.200 λίτρα ανά παραγγελία. 

Με τα σημερινά δεδομένα, το συνολικό κόστος μπορεί να ανέλθει σε αρκετές χιλιάδες ευρώ, ενώ ο ίδιος το υπολόγισε περίπου στις 7.000 ευρώ, έναντι περίπου 5.000 ευρώ στην αρχή της προηγούμενης περιόδου, όταν η τιμή βρισκόταν κοντά στο 1,10 ευρώ το λίτρο. 

Ακόμη και για μια μονοκατοικία, η δαπάνη παραμένει υψηλή. Για ποσότητα 1.000 λίτρων, με τιμή 1,75 ευρώ το λίτρο, το κόστος φτάνει τα 1.750 ευρώ. 

Πετρέλαιο θέρμανσης: «Ένα σπίτι θέλει 1.700 ευρώ» - Ειδικός εξηγεί στο Star

Ενεργειακή κρίση: Τα αποθέματα και ο ρόλος του Καναδά 

Στο ζήτημα της επάρκειας και της διαθεσιμότητας πετρελαίου αναφέρθηκε και ο διευθυντής σύνταξης του Star, Ηλίας Παπανικολάου. 

Όπως ανέφερε στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star, συζητείται η αύξηση των ποσοτήτων που θα διατεθούν στην αγορά από τα στρατηγικά αποθέματα. Στο πλαίσιο αυτό, ο Εμανουέλ Μακρόν έχει ανακοινώσει σύνοδο των G7 για την ενεργειακή κρίση, με τη συμμετοχή ΗΠΑ, Ηνωμένου Βασιλείου, Γαλλίας, Γερμανίας, Ιταλίας, Ιαπωνίας και Καναδά. 

Όπως εξήγησε ο κ. Παπανικολάου, το ενδιαφέρον στρέφεται στον Καναδά, λόγω των σημαντικών πετρελαϊκών αποθεμάτων του. Το ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσο η αύξηση της παραγωγής ή η αξιοποίηση αποθεμάτων μπορεί να συμβάλει στην εξισορρόπηση των αγορών και πόσο γρήγορα μπορεί να γίνει αυτό. 

Πετρέλαιο θέρμανσης: «Ένα σπίτι θέλει 1.700 ευρώ» - Ειδικός εξηγεί στο Star

Η ανάλυση του Ηλία Παπανικολάου στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Aπό τη μεριά του, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας αντιμετωπίζει την αξιοποίηση των αποθεμάτων ως προσωρινό μέτρο και όχι ως οριστική λύση στην ενεργειακή κρίση, όπως υπογράμμισε ο Ηλίας Παπανικολάου.  

Τέλος, έγινε ιδιαίτερη αναφορά στις κινήσεις των ΗΠΑ τους τελευταίους μήνες, προκειμένου να έχει τον έλεγχο του πετρελαίου: «Όταν φόρτωσε ο Τραμπ τον Ιανουάριο τον Μαδούρο στο ελικόπτερο με τις πυτζάμες, πιστεύαμε ότι έχουμε να κάνουμε με έναν άνθρωπο παράφρονα.
Έχει αυτή τη στιγμή, λοιπόν, ο Τραμπ τα νούμερο 1 αποθέματα στον πλανήτη στη διάθεσή του, συν τη δική του πετρελαϊκή επάρκεια και αφήνει τον άλλο πλανήτη να κάνει τα κουμάντα του. Ήξερε ότι θα γίνει πόλεμος. Και το πρώτο που έκανε τι ήταν: Να έχω εγώ τα πετρελαϊκά αποθέματα και σε 1.5 μήνα χτύπησε το Ιράν».

Δείτε ολόκληρο το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star 

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