Ο Αντώνης Μυριαγκός είναι ένας από τους ηθοποιούς που έχουν διαγράψει μια ξεχωριστή πορεία στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, έχοντας επιλέξει να ακολουθήσει έναν δρόμο μακριά από τα στερεότυπα και τις εύκολες επιλογές.

Αυτή την τηλεοπτική σεζόν τον βλέπουμε να πρωταγωνιστεί στη σειρά «Δύο Μαύρα Πουκάμισα», μέσα από έναν ρόλο που έρχεται να προστεθεί σε μια διαδρομή με σημαντικές συνεργασίες και διαφορετικούς σταθμούς.

Το ευρύ κοινό τον γνώρισε ακόμη περισσότερο μέσα από τις τηλεοπτικές του εμφανίσεις, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει ξεχωρίσει και στη μεγάλη οθόνη. Ανάμεσα στους ρόλους που συζητήθηκαν ήταν και εκείνος του Ιωάννη Καποδίστρια στην ταινία του Γιάννη Σμαραγδή, όπου κλήθηκε να ενσαρκώσει μια από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της νεότερης ελληνικής Ιστορίας.

Από τη ζωγραφική στην υποκριτική

Η καλλιτεχνική διαδρομή του Αντώνη Μυριαγκού δεν ξεκίνησε από το θέατρο. Πριν στραφεί στην υποκριτική, είχε ήδη ασχοληθεί ενεργά με τη ζωγραφική.

Σπούδασε στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, έχοντας ως δασκάλους τον Δημοσθένη Κοκκινίδη και τον Δημήτρη Μυταρά. Για αρκετά χρόνια αφοσιώθηκε στη ζωγραφική και στη δουλειά στο ατελιέ, συμμετέχοντας παράλληλα σε ομαδικές εκθέσεις.

Ωστόσο, στην πορεία ένιωσε την ανάγκη για μια διαφορετική μορφή καλλιτεχνικής έκφρασης. Η μοναχική διαδικασία της ζωγραφικής δεν ήταν πλέον αρκετή και άρχισε να αναζητά την επικοινωνία που προσφέρει το θέατρο.

Έτσι, αποφάσισε να κάνει μια μεγάλη αλλαγή και να στραφεί στην υποκριτική.

Η σημαντική συνεργασία με τον Θόδωρο Τερζόπουλο

Ο Αντώνης Μυριαγκός σπούδασε στη Δραματική Σχολή «Εμπρός – Θέατρο Εργαστήριο», έχοντας μεταξύ άλλων δασκάλους την Άννα Μακράκη, τον Δημήτρη Καταλειφό και τον Τάσο Μπαντή.

Καθοριστική για την πορεία του υπήρξε η γνωριμία και η συνεργασία του με τον **Θόδωρο Τερζόπουλο** και το Θέατρο Άττις.

Το 2005, μετά από οντισιόν, εντάχθηκε στην ομάδα και συμμετείχε στην παράσταση «Επίγονοι», ακολουθώντας στη συνέχεια μια πορεία που τον έφερε σε σημαντικές θεατρικές παραγωγές και περιοδείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η συνεργασία αυτή αποτέλεσε έναν από τους σημαντικότερους σταθμούς της καριέρας του και επηρέασε ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει την υποκριτική.

Τα παιδικά χρόνια στον Καναδά

Ο Αντώνης Μυριαγκός γεννήθηκε το 1973 και έχει καταγωγή από τη Χίο. Ωστόσο, έζησε τα πρώτα χρόνια της ζωής του στον Καναδά, καθώς η οικογένειά του μετακόμισε στο Μόντρεαλ όταν ήταν μόλις ενάμιση έτους.

Εκεί πέρασε τα πρώτα σχολικά του χρόνια, μεγαλώνοντας σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον. Όπως έχει αναφέρει ο ίδιος, τα αγγλικά ήταν η πρώτη γλώσσα που μίλησε ως παιδί.

Η οικογένειά του επέστρεψε αργότερα στην Ελλάδα και ο ίδιος χρειάστηκε να προσαρμοστεί σε μια νέα πραγματικότητα και σε ένα διαφορετικό περιβάλλον.

Οι οικογενειακές του ρίζες συνδέονται τόσο με τη Χίο όσο και με τη Μικρά Ασία, ενώ από την πλευρά του πατέρα του προέρχεται από οικογένεια με έντονη ναυτική παράδοση.

Η οικογένεια και οι δύο αδελφές του

Ο Αντώνης Μυριαγκός έχει αποκτήσει δύο παιδιά και έχει μιλήσει αρκετές φορές για τη σημασία που έχει για εκείνον η οικογένειά του.

Ιδιαίτερη θέση στη ζωή του έχουν και οι δύο αδελφές του. Η Καλλιρόη Μυριαγκού είναι επίσης ηθοποιός, με μακρά παρουσία στο θέατρο και την τηλεόραση, ενώ η άλλη αδελφή του, Τόνια, εργάζεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στο ενδυματολογικό και backstage κομμάτι των παραγωγών.

Μάλιστα, η κοινή τους επαγγελματική πορεία έχει αποτελέσει θέμα συζήτησης, με τον ίδιο να εξηγεί ότι, παρότι εκείνος και η Καλλιρόη ακολούθησαν τον ίδιο χώρο, οι διαδρομές τους παραμένουν διαφορετικές.

Καλλιρόη Μυριαγκού



