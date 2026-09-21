GNTM 2026: Σήμερα στις 21:00 η πολυαναμενόμενη πρεμιέρα

Προκλήσεις, ανατροπές, και εντυπωσιακά concepts

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
21.09.26 , 19:32 Γιώργος Μαζωνάκης: Στο Νο36 των δημοφιλέστερων καλλιτεχνών παγκοσμίως
21.09.26 , 19:26 BMW X5: Πως μπορείτε να την κάνετε μοναδική
21.09.26 , 19:25 «Πόλεμος» Τραμπ με FOX, CBS, ABC και NBC
21.09.26 , 19:06 Δίκη Τέμπη: «Η κόρη μου πέθανε αβοήθητη σε ένα βαγόνι»
21.09.26 , 18:55 Τάσος Νούσιας: Η ηλικία, η σύζυγος και οι σειρές που έχει παίξει
21.09.26 , 18:42 Σε ισχύ ο νέος εξωδικαστικός μηχανισμός για προστασία της κύριας κατοικίας
21.09.26 , 18:34 22 Σεπτεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Δότη Μυελού των Οστών
21.09.26 , 18:25 Από το Σαν Φρανσίσκο ξεκινά η επίσκεψη Μητσοτάκη στις ΗΠΑ
21.09.26 , 18:00 Λάρισα: Από υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια ο θάνατος του 15χρονου
21.09.26 , 17:33 «Οδύσσεια»: Ο Οδυσσέας ψάχνει την Ιθάκη του στου Ρέντη
21.09.26 , 17:16 Η Μαρία Σολωμού ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη - Στιγμές από τις βόλτες της
21.09.26 , 17:15 Πετρέλαιο θέρμανσης: Αυτά είναι τα  μέτρα της κυβέρνησης
21.09.26 , 17:02 GNTM 2026: Σήμερα στις 21:00 η πολυαναμενόμενη πρεμιέρα
21.09.26 , 16:40 Νέα καταγγελία: «450 ευρώ για 3 ώρες στο σπίτι της γιατρού του Κολωνακίου»
21.09.26 , 16:39 Μαίρη Συνατσάκη: Πριγκίπισσα στην Disneyland η κόρη της Ολίβια
Μαζωνάκης: «Θα πεθάνεις» – Το τηλεφώνημα δύο ημέρες πριν φύγει από τη ζωή
Συντάξεις Οκτωβρίου: Αλλαγή με την πληρωμή στους συνταξιούχους
Stars System: Φθινοπωρινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την Άση Μπήλιου
Λάρισα: Από υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια ο θάνατος του 15χρονου
Αιμιλία Υψηλάντη: Σπάνια εμφάνιση με τον επί 30 χρόνια σύντροφό της
Βέρτης: «Προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε τον Μαζωνάκη. Ήταν θλιμμένος»
Θάνατος Μαζωνάκη: Τι αποκαλύπτει ο ιατροδικαστής Σωτήρης Μπουζιάνης
Σχολεία: Χωρίς μαθήματα στις 25/9 - Τι ισχύει για τις απουσίες
Μαρία Μαζωνάκη: «Τον αδερφό μου τον σκότωσαν από πριν»
GNTM 2026: Σήμερα στις 21:00 η πολυαναμενόμενη πρεμιέρα
Περισσότερα

VIDEOS

Cash or Trash
Media
Cash or Trash: Άφωνη η Δέσποινα Μοιραράκη με την είσοδο
GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το GNTM επιστρέφει απόψε, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 21:00, στο Star, πιο σύγχρονο, πιο απαιτητικό και πιο fashion από ποτέ! Νέες προκλήσεις, ανατροπές, εντυπωσιακά concepts και μια ανανεωμένη ομάδα, που είναι έτοιμη να ανακαλύψει το επόμενο top model της χώρας.

Μπάμπης Λαζαρίδης: Ποιος είναι ο 21χρονος γιος της Αγγελικής Ηλιάδη

GNTM 2026: Σήμερα στις 21:00 η πολυαναμενόμενη πρεμιέρα

GNTM 7 | το νέο trailer του 1ου επεισοδίου 

 https://youtu.be/lbaoyLrFArQ

GNTM 7| Η πρόκληση αρχίζει

https://youtu.be/MoC_0Esh4l0
 
Ο διαγωνισμός που έφερε το modeling στο επίκεντρο της ελληνικής τηλεόρασης ανοίγει έναν νέο κύκλο, αναζητώντας τα πρόσωπα που ξεχωρίζουν όχι μόνο για την εικόνα τους, αλλά και για την προσωπικότητα, την πειθαρχία και τη  μοναδική τους ταυτότητα. Το GNTM 7 ανεβάζει τον πήχη της μόδας και σηματοδοτεί μια νέα εποχή στον διαγωνισμό, με υψηλή αισθητική, απαιτητικές δοκιμασίες και ασταμάτητη δράση.

Ζενεβιέβ Μαζαρί

Ζενεβιέβ Μαζαρί

Η ανανεωμένη ομάδα του GNTM 7 συνδυάζει  εμπειρία και σύγχρονη ματιά στον χώρο της μόδας. Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου αναλαμβάνει διπλό ρόλο παρουσιάστριας και κριτή, ενώ μαζί της στην κριτική επιτροπή βρίσκονται οι Λάκης Γαβαλάς, Μπέττυ Μαγγίρα και Άγγελος Μπράτης. Στον ρόλο της Creative Director επιστρέφει η Ζενεβιέβ Μαζαρί. 

Λάκης Γαβαλάς

Λάκης Γαβαλάς

Τι θα δούμε στην πρεμιέρα  

Το GNTM 7 ξεκινά δυναμικά, με τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά να μετατρέπονται στο πρώτο μεγάλο σκηνικό της φετινής αναζήτησης για το επόμενο top model της χώρας. 

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, ο Λάκης Γαβαλάς, η Μπέττυ Μαγγίρα και ο Άγγελος Μπράτης, έχοντας στο πλευρό τους την Creative Director Ζενεβιέβ Μαζαρί, υποδέχονται με ενθουσιασμό τους υποψήφιους και τις υποψήφιες και είναι έτοιμοι να ανακαλύψουν τα πρόσωπα που έχουν όσα χρειάζονται για να διεκδικήσουν μια θέση στον χώρο της μόδας.

GNTM 2026: Σήμερα στις 21:00 η πολυαναμενόμενη πρεμιέρα

Οι υποψήφιοι έρχονται αντιμέτωποι με την κριτική επιτροπή και καλούνται να αποδείξουν ότι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα, αλλά και την προσωπικότητα, την αυτοπεποίθηση και τη θέληση που απαιτούνται για να προχωρήσουν στον διαγωνισμό. Ανάμεσα στα νέα πρόσωπα, όμως, κάνουν την εμφάνισή τους και παλιοί γνώριμοι. Συμμετέχοντες που έχουν περάσει στο παρελθόν από το GNTM επιστρέφουν αποφασισμένοι να διεκδικήσουν ξανά μια ευκαιρία. Άραγε, ο χρόνος που μεσολάβησε ήταν αρκετός για να εξελιχθούν και να τους φέρει πιο κοντά στο όνειρό τους;

Μπέττυ Μαγγίρα 

Μπέττυ Μαγγίρα 

Πόζες, πασαρέλες, συγκινητικές στιγμές, αλλά και «ανεβασμένη» διάθεση συνθέτουν το πρώτο επεισόδιο του GNTM 7. Στο backstage, η Γεωργία Μπέζα επιστρέφει για ακόμη μία χρονιά. δίπλα στους διαγωνιζόμενους, εμψυχώνοντας και στηρίζοντάς τους σε κάθε τους βήμα.
 Στο backstage, η Γεωργία Μπέζα επιστρέφει για ακόμη μία χρονιά. δίπλα στους διαγωνιζόμενους, εμψυχώνοντας και στηρίζοντάς τους σε κάθε τους βήμα.

Άγγελος Μπράτης

Άγγελος Μπράτης

Στο τέλος της ημέρας, κάποιοι αποδεικνύουν ότι είναι ήδη έτοιμοι να σταθούν στον χώρο του modeling,  κάποιοι χαρακτηρίζονται «ακατέργαστα διαμάντια», ενώ υπάρχουν και εκείνοι που δεν χωρούν σε κανένα «κουτί» και έρχονται για να χαράξουν τον δικό τους δρόμο.

GNTM 2026: Σήμερα στις 21:00 η πολυαναμενόμενη πρεμιέρα

Ποιοι θα καταφέρουν να ακούσουν το πολυπόθητο «ΝΑΙ» και να περάσουν στην επόμενη φάση του Bootcamp και ποιοι θα δουν το ταξίδι τους να ολοκληρώνεται πριν καν ξεκινήσει; 

Φώτα, κάμερα, GNTM 7! Η αναζήτηση για το επόμενο top model της χώρας ξεκινά! 

Ηλιάνα Παπαγεωργίου

Ηλιάνα Παπαγεωργίου

Απόψε, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 21:00,  η εκρηκτική πρεμιέρα του GNTM 7 στο Star με την 1η audition και πολλές εκπλήξεις!

Head of Productions: Σάββας Βέλλας
Senior Executive Producer: Γιάννης Θηραίος
Project Manager: Μάνος Βουράκης
Σκηνοθεσία: Γιάννης Μικρός
Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιώργος Μιχελής
Oργάνωση Παραγωγής: Λουκάς Ζαγοραίος
Διεύθυνση Παραγωγής: Ολυμπία Χανιώτου, Αντώνης Κατσίβελος
Αρχισυνταξία: Κατερίνα Παππά, Έλλη Παπαμάργαρη
Υπεύθυνη εκπομπής: Ίλια Κυριάκου
Creative Director: Ζενεβιέβ Μαζαρί 
Σκηνογράφος: Σοφία Δροσοπούλου
Σκηνογράφος Φωτογραφίσεων: Βασίλης Μπάλτσας
Head of Casting: Ρούλα Αντωνοπούλου
Παραγωγός:  Star Channel
Εκτέλεση παραγωγής: Green Pixel Productions

GNTM 2026: Σήμερα στις 21:00 η πολυαναμενόμενη πρεμιέρα

#GNTMgr #StarChannelTV 

FACEBOOK: https://www.facebook.com/GNTMgr
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/gntmgr/
TIKTOK: https://www.tiktok.com/@gntm_gr
TWITTER/X : https://x.com/GNTMgreece

https://www.star.gr/tv/psychagogia/greeces-next-top-model
https://www.star.gr/tv/press-room/ 
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
GNTM 7
 |
ΗΛΙΑΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
 |
ΖΕΝΕΒΙΕΒ ΜΑΖΑΡΙ
 |
ΛΑΚΗΣ ΓΑΒΑΛΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

GNTM 2026: Απόψε 21 Σεπτεμβρίου Η Μεγάλη Πρεμιέρα
Media
GNTM 2026: «Πρέπει να κερδίσετε την οντισιόν από την είσοδο»
Μπάμπης Λαζαρίδης - Αγγελικη Ηλιάδη
Media
Μπάμπης Λαζαρίδης: Ποιος είναι ο 21χρονος γιος της Αγγελικής Ηλιάδη
GNTM 7: Οι Πρώτες Δηλώσεις Των Κριτών
Media
GNTM: Η Dream Team της μόδας «αποκαλύπτεται» λίγες ώρες πριν την πρεμιέρα
GNTM
Media
GNTM: Ο γιος της Αγγελικής Ηλιάδη στις auditions! - Αποκλειστικά πλάνα
Αυτό είναι το επικρατέστερο πρόσωπο για τη θέση του Γ. Μαζωνάκη στο «Voice»
Media
Αυτό είναι το επικρατέστερο πρόσωπο για τη θέση του Γ. Μαζωνάκη στο «Voice»
Πέτρος Πολυχρονίδης: Έκανε Ποδαρικό Στη Ζήνα Κουτσελίνη
Media
Πέτρος Πολυχρονίδης: Έκανε ποδαρικό στην εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη
Καινούργιου: H συγκίνηση & η μόνη διαφορά φέτος- «Όλα τα άλλα ολόιδια»
Media
Καινούργιου: H συγκίνηση & η μόνη διαφορά φέτος- «Όλα τα άλλα ολόιδια»
Σίσσυ Χρηστίδου
Media
Σίσσυ Χρηστίδου: «Δεν πιστεύαμε ότι θα το πούμε τόσο σύντομα»
Πρεμιέρα Για Την Άση Μπήλιου Και Το Stars System
Media
Stars System: Ραντεβού κάθε πρωί για τις προβλέψεις της Άσης Μπήλιου!
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top