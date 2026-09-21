BMW X5: Πως μπορείτε να την κάνετε μοναδική

Με αφορμή το λανσάρισμα της πέμπτης γενιάς της BMW X5 και της πρώτης, αμιγώς ηλεκτρικής BMW iX5, η BMW προσφέρει δύο κατηγορίες αξεσουάρ για εξατομίκευση και καθημερινή χρήση. Τα BMW M Performance Parts τονίζουν τη δυναμική σχεδίαση και περιλαμβάνουν αεροδυναμικά βοηθήματα, καθώς και ολοκληρωμένα σετ θερινών και χειμερινών τροχών. Παράλληλα, τα λειτουργικά αξεσουάρ BMW προσφέρουν περισσότερες λύσεις για τη μεταφορά και την οργάνωση των αποσκευών. Μεταξύ αυτών είναι οι νέες μπαγκαζιέρες οροφής BMW Aero, βάσεις και αντάπτορες για το σύστημα Travel & Comfort, τα πατάκια BMW παντός καιρού, καθώς και το πατάκι χώρου αποσκευών BMW.

BMW M Performance Parts: βελτιωμένη αεροδυναμική και σπορ αισθητική.

Τα BMW M Performance Parts για τη νέα BMW X5 και την πρώτη BMW iX5 περιλαμβάνουν ειδικές προτάσεις για κάθε μοντέλο, που βελτιώνουν την αεροδυναμική και αναβαθμίζουν την αισθητική. Τα εμπρός διακοσμητικά M Performance αναδεικνύουν τις επιφάνειες στο φωτιζόμενο πλαίσιο της ανασχεδιασμένης μάσκας νεφρών BMW Iconic Glow, με σπορ επένδυση από ανθρακονήματα. Το εμπρός splitter M Performance αποτελείται από τρία μέρη και είναι κατασκευασμένο από ανθρακονήματα, συνδυάζοντας την αεροδυναμική λειτουργικότητα με το χαμηλό βάρος.

Η γκάμα περιλαμβάνει επίσης την αεροτομή οροφής M Performance σε μαύρο γυαλιστερό φινίρισμα, καθώς και τα πίσω πτερύγια M Performance από ανθρακονήματα, αριστερά και δεξιά του πίσω διαχύτη.Τα καλύμματα των εξωτερικών καθρεπτών M Performance και ο πίσω διαχύτης M Performance είναι κατασκευασμένα από σύνθετο υλικό αραμιδίου. Σε εμφάνιση, δομή και αντοχή, το υλικό αυτό είναι παρόμοιο με το ανθρακόνημα, αλλά επιτρέπει τη διέλευση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Έτσι, οι αισθητήρες στους εξωτερικούς καθρέπτες και οι κεραίες για την αυτόματη λειτουργία της πίσω πόρτας παραμένουν πλήρως λειτουργικοί.

BMW M Performance Parts: ολοκληρωμένα σετ θερινών και χειμερινών τροχών, από 21 έως 23 ίντσες.

Η γκάμα BMW M Performance Parts περιλαμβάνει ολοκληρωμένα σετ θερινών και χειμερινών τροχών, σε διαστάσεις από 21 έως 23 ίντσες. Ξεχωρίζει η ζάντα ελαφρού κράματος M Performance 23 ιντσών Y-spoke 1110 M Bicolor σε Jet Black, με γυαλιστερά τμήματα. Για το μελλοντικό μοντέλο BMW M Performance με κινητήρα V8, προγραμματίζεται η διάθεση συστήματος σιλανσιέ M Performance Sound σε συγκεκριμένες αγορές εκτός Ευρώπης. Οι αντίστοιχες απολήξεις εξάτμισης M Performance από ανθρακονήματα προσθέτουν μια δυναμική πινελιά στην εμφάνιση του βασικού συστήματος εξάτμισης για τον κινητήρα V8 και την BMW X5 M60e xDrive.

Αξεσουάρ BMW: Νέα μπαγκαζιέρα οροφής BMW Aero σε τρία μεγέθη.

Η νέα μπαγκαζιέρα οροφής BMW Aero για τη νέα BMW X5 και την πρώτη BMW iX5 διατίθεται σε τρία μεγέθη, με χωρητικότητα 350, 450 ή 550 λίτρων. Κάθε έκδοση προσφέρει 30 λίτρα επιπλέον χωρητικότητας σε σχέση με το αντίστοιχο προηγούμενο μοντέλο, ενώ χαρακτηρίζεται από βελτιωμένη αεροδυναμική. Οι τσάντες αποσκευών BMW Aero και Flex διατίθενται σε διαφορετικούς συνδυασμούς, ώστε να αξιοποιούν με τον καλύτερο τρόπο τον διαθέσιμο χώρο στις μπαγκαζιέρες οροφής Aero 350, 450 και 550 και να διευκολύνουν την τακτοποίηση των αποσκευών.

Επιπλέον, η πίσω μπαγκαζιέρα BMW μπορεί να φιλοξενήσει δύο τσάντες μεταφοράς BMW Flex. Τοποθετείται σε πίσω βάση ποδηλάτων BMW και προσφέρει 300 λίτρα αποθηκευτικού χώρου.Οι τσάντες αποσκευών BMW είναι κατασκευασμένες από ανθεκτικό βαλλιστικό πολυεστέρα, με λεπτομέρειες από nubuck. Διαθέτουν εργονομικές λαβές, επενδυμένο ιμάντα ώμου, πλαϊνές και εσωτερικές τσέπες, καθώς και ξεχωριστή θήκη για παπούτσια.

Αξεσουάρ BMW: αντάπτορες για το σύστημα Travel & Comfort.

Οι βάσεις και οι αντάπτορες για το σύστημα Travel & Comfort προσφέρουν περισσότερες επιλογές για τους πίσω επιβάτες της νέας BMW X5 και της πρώτης BMW iX5. Το βασικό σύστημα τοποθετείται στην πλάτη του μπροστινού καθίσματος και διαθέτει μαγνητική βάση για smartphone. Οι βάσεις για tablet Travel & Comfort και Travel & Comfort Pro διατίθενται προαιρετικά. Χάρη στην πρόσθετη άρθρωση, η βάση για tablet Pro προσφέρει περισσότερες δυνατότητες ρύθμισης, καθώς και επιφάνεια με ασημί λεπτομέρειες.

Ο αντάπτορας smartphone Travel & Comfort, ο οποίος διατίθεται ξεχωριστά, κουμπώνει και στις δύο βάσεις για tablet. Είναι συμβατός με smartphone έως 7 ιντσών, ενώ οι συνδέσεις παραμένουν εύκολα προσβάσιμες. Για την προστασία του εσωτερικού σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες, διατίθενται αδιάβροχα πατάκια BMW για το μπροστινό και το πίσω μέρος της καμπίνας, καθώς και αδιάβροχο πατάκι BMW για τον χώρο αποσκευών.