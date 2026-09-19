CUPRA RAVAL: Ήρθε στην Ελλάδα - Εκδόσεις και τιμές

Πότε και που θα κάνει την πρώτη δημόσια εμφάνιση του

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Αυτοκινητο
CUPRA RAVAL: Ήρθε στην Ελλάδα - εκδόσεις και τιμές
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Το νέο CUPRA RAVAL είναι πλέον διαθέσιμο στην ελληνική αγορά, διευρύνοντας περαιτέρω την αμιγώς ηλεκτρική γκάμα της CUPRA. Ως το τρίτο πλήρως ηλεκτρικό μοντέλο της CUPRA, μετά τα CUPRA BORN και CUPRA TAVASCAN, το RAVAL έρχεται να εκφράσει με τον πιο αυθεντικό τρόπο τη φιλοσοφία της μάρκας, αφού δεν είναι απλά ένα ακόμα ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης αλλά ένα μοντέλο με έντονη προσωπικότητα για εκείνους που αναζητούν κάτι περισσότερο από μία απλή μετακίνηση.Το CUPRA RAVAL βασίζεται στη νέα πλατφόρμα MEB+, ενώ σχεδιάστηκε, εξελίχθηκε και κατασκευάζεται στη Βαρκελώνη.

Η γκάμα των ηλεκτρικών συστημάτων κίνησης προσφέρει διαφορετικά επίπεδα ισχύος, συνδυάζοντας άμεση απόκριση, αποδοτικότητα και δυναμισμό στην καθημερινή οδήγηση.Το όνομά του προέρχεται από το El Raval, μία από τις πιο αυθεντικές και αντισυμβατικές γειτονιές της Βαρκελώνης. Έναν τόπο γεμάτο ενέργεια, πολιτισμό, δημιουργικότητα και διαφορετικές επιρροές - στοιχεία που βρίσκονται στον πυρήνα της ταυτότητας του νέου μοντέλου.

CUPRA RAVAL: Ήρθε στην Ελλάδα - εκδόσεις και τιμές

Με έντονη σχεδίαση, σύγχρονες τεχνολογίες και αμιγώς ηλεκτρικό σύστημα κίνησης, το νέο RAVAL εκφράζει τη νέα γενιά ηλεκτρικών μοντέλων της CUPRA και επιβεβαιώνει τη δέσμευση της μάρκας να προσφέρει αυτοκίνητα που συνδυάζουν την καθημερινή πρακτικότητα με τη συναρπαστική οδηγική εμπειρία.

CUPRA RAVAL: Ήρθε στην Ελλάδα - εκδόσεις και τιμές

Με μήκος 4.046 mm, πλάτος 1.784 mm, ύψος 1.514 mm και μεταξόνιο 2.599 mm, το CUPRA RAVAL διατηρεί συμπαγείς αναλογίες, χωρίς να κάνει συμβιβασμούς στους διαθέσιμους χώρους. Ο χώρος αποσκευών των 441 λίτρων ενισχύει ακόμη περισσότερο την καθημερινή χρηστικότητα, προσφέροντας δυνατότητες που ξεπερνούν τα όρια ενός τυπικού compact hatchback. Η δυναμική σιλουέτα, οι έντονες γραμμές και οι χαρακτηριστικές λεπτομέρειες δημιουργούν μια ισχυρή παρουσία στον δρόμο.

Στο εσωτερικό, το πλήρως οδηγοκεντρικό cockpit, η σπορ θέση οδήγησης και τα καθίσματα CUP Bucket ενισχύουν τον δυναμικό χαρακτήρα του μοντέλου.Η CUPRA δίνει παράλληλα ιδιαίτερη έμφαση στην εξατομίκευση. Το RAVAL προσφέρεται με νέες χρωματικές επιλογές, μεταξύ των οποίων το ιριδίζον Plasma, αποκλειστικά ματ φινιρίσματα και δύο συνδυασμούς δίχρωμης οροφής. Η γκάμα των ζαντών περιλαμβάνει έως και οκτώ διαφορετικά σχέδια, σε διαστάσεις 17, 18 και 19 ιντσών.

CUPRA RAVAL: Ήρθε στην Ελλάδα - εκδόσεις και τιμές

Το αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της CUPRA διατίθεται στην ελληνική αγορά με προωθητικό πρόγραμμα λανσαρίσματος €2.000 για όλες τις εκδόσεις, διαμορφώνοντας την τιμή εκκίνησης στα €25.900. Με την αξιοποίηση της επιπρόσθετης κρατικής επιδότησης του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3», η αρχική τιμή του ανέρχεται στα €22.900 καθιστώντας το ακόμη πιο προσιτό και ελκυστικό για όσους επιθυμούν να κάνουν το επόμενο βήμα στην ηλεκτροκίνηση.

Δείτε αναλυτικά τις εκδόσεις και τις τιμές  του νέου Cupra Raval 
Έκδοση  -  Τιμή  -  Τιμή με προωθητική ενέργεια  -  Τιμή με προωθητική ενέργεια και επιδότηση «ΚΗ3»
Raval 37kWh 115HP -   27.900 € -   25.900 €  -  22.900 €
Raval+ 37kWh 135hp  -  29.400 €  -  27.400 €   - 24.400 €
Endurance 52kWh 210hp  -  33.900 €  -  31.900 € -   28.900 €
Endurance 52kWh 210hp Launch Pack -   35.500 €  -  33.500 €  -  30.500 €
VZ 52kWh 226hp  -  35.900 €  -  33.900 €  -  30.900 €
VZ 52kWh 226hp Launch Pack  -  37.500 €   - 35.500 €   - 32.500 €

Το αυτοκίνητο βρίσκεται ήδη στα CUPRA Garages του δικτύου CUPRA σε όλη την Ελλάδα, ενώ θα κάνει την πρώτη του δημόσια εμφάνιση στο Ελληνικό κοινό στη διάρκεια της προσεχούς έκθεσης Auto Athina 2026 που θα πραγματοποιηθεί στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo 
3-11/10/26.   

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