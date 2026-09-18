Η Χαλκιάς Racing Team με οδηγό έκπληξη στο Ράλλυ Σπριντ Λειβαδιάς

Η τριπλή εκπροσώπηση σε ένα δύσκολο Ράλλυ

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Αυτοκινητο
Η Χαλκιάς Racing Team με οδηγό έκπληξη στο Ράλλυ Σπριντ Λειβαδιάς
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Το 2026 είναι μία πολύ δυνατή αγωνιστική χρονιά για την Χαλκιάς Racing Team η οποία, με την πολύτιμη υποστήριξη της ELDON’S A.E.B.E., μία εκ των μεγαλύτερων ελληνικών εταιρειών παραγωγής και εμπορίας πλήρους γκάμας συνθετικών και συμβατικών λιπαντικών, συμμετέχει με τεράστια επιτυχία σε αγώνες του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλλυ, του Κυπέλλου Ελλάδος καθώς και στο Ιστορικό και στο Παγκόσμιο Ράλλυ Ακρόπολις. 

Η Χαλκιάς Racing Team με οδηγό έκπληξη στο Ράλλυ Σπριντ Λειβαδιάς

Στο προσεχές Ράλλυ Σπριντ Λειβαδιάς που θα λάβει χώρα στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου η Χαλκιάς Racing Team θα έχει τριπλή εκπροσώπηση. Αρχικά ο Θέμης Χαλκιάς, έχοντας μαζί του σε μία guest εμφάνιση τον Κωνσταντίνο Κόντο, θα βρεθεί για 2η φορά πίσω από το τιμόνι του θρυλικού Nissan 240RS με στόχο να ξεσηκώσει τους θεατές και να ξυπνήσει μνήμες από το ένδοξο παρελθόν του αυτοκινήτου.

 Η Χαλκιάς Racing Team με οδηγό έκπληξη στο Ράλλυ Σπριντ Λειβαδιάς

Ακολουθεί η δεύτερη συμμετοχή με τους Γιώργο Ψύλλο - Λάμπρο Ζωγράφο και το αειθαλές Nissan Micra K11 της Nissan Χαλκιάς που ήδη έχουν εντυπωσιάσει στους προηγούμενους αγώνες και αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν στην κατηγορία των δικίνητων αυτοκινήτων.

Η Χαλκιάς Racing Team με οδηγό έκπληξη στο Ράλλυ Σπριντ Λειβαδιάς

Ωστόσο η τρίτη συμμετοχή αποτελεί έκπληξη και μία τεράστια επιστροφή. Σε συνεργασία με την Renault Χαλκιάς και την ELDON’S A.E.B.E., ο τρεις φορές Πρωταθλητής Ελλάδος, Παναγιώτης Χατζητσοπάνης θα βρεθεί πίσω από το τιμόνι του αγαπημένου μας Renault Clio Rally3 σε μία μοναδική και ξεχωριστή επανεμφάνιση που αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον από όλο το ελληνικό motorsport. Στο δεξί του bucket ο Παναγιώτης Χατζητσοπάνης θα έχει τον Αθανάσιο Σαμαρά.  

Η Χαλκιάς Racing Team με οδηγό έκπληξη στο Ράλλυ Σπριντ Λειβαδιάς

Εκτός της ELDON’S A.E.B.E., χορηγοί και υποστηρικτές της Χαλκιάς Racing Team είναι επίσης η κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία Euroins καθώς και η I.A.S. L. I. Skourgialos L.P. που δραστηριοποιείται στον βιομηχανικό αυτοματισμό.

Η Χαλκιάς Racing Team με οδηγό έκπληξη στο Ράλλυ Σπριντ Λειβαδιάς

Η Χαλκιάς Racing Team στηρίζει το σημαντικό έργο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Παιδιών με Νεοπλασματικές Παθήσεις “Η Πίστη” καθώς και τον Πολιτιστικό Σύλλογο «ΚΙΡΦΗ – ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» Ζεμενού Αράχωβας.


 

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