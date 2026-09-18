Τροχαίο στη Γλυφάδα: Νέα στοιχεία για κόντρα με άλλο αυτοκίνητο

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Ρεπορτάζ για το τροχαίο στη λεωφόρο Ποσειδώνος με τους τρεις νεκρούς - Βίντεο κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Νέα στοιχεία για το φονικό τροχαίο στη Γλυφάδα, όπου πέντε νεαροί ενδέχεται να έκαναν κόντρα με άλλο αυτοκίνητο πριν την πρόσκρουση.
  • Το τροχαίο συνέβη τα ξημερώματα της Πέμπτης στη λεωφόρο Ποσειδώνος, με το αυτοκίνητο να κινείται με μεγάλη ταχύτητα.
  • Τρεις από τους επιβαίνοντες, ηλικίας 20, 23 και 26 ετών, έχασαν τη ζωή τους, ενώ δύο 18χρονοι επιβίωσαν.
  • Η Τροχαία ερευνά τις συνθήκες του δυστυχήματος, αναζητώντας υλικό από κάμερες και μαρτυρίες.
  • Σημαντική η σφοδρότητα της σύγκρουσης, με τη μηχανή του αυτοκινήτου να αποκολλάται και να πιάνει φωτιά.

Νέα στοιχεία εξετάζουν οι Αρχές για το φονικό τροχαίο στη Γλυφάδα, καθώς υπάρχει πληροφορία ότι οι πέντε νεαροί που επέβαιναν στο μοιραίο αυτοκίνητο ενδέχεται να έκαναν κόντρα με άλλο όχημα λίγο πριν από τη σφοδρή πρόσκρουση στη μάντρα ξενοδοχείου.

Τροχαίο Ποσειδώνος: Έκαναν live στο TikTok - Τρεις νεκροί

Το όχημα, στο οποίο επέβαιναν τα πέντε άτομα που ενεπλάκη στο τροχαίο στη λεωφόρο Ποσειδώνος - Φωτογραφία Βάιος Σύρρος

Το όχημα, στο οποίο επέβαιναν τα πέντε άτομα που ενεπλάκη στο τροχαίο στη λεωφόρο Ποσειδώνος - Φωτογραφία Βάιος Σύρρος

Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο το αυτοκίνητο των νεαρών να συμμετείχε σε κόντρα και ο οδηγός να ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο. Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν πληροφορίες ότι η παρέα κατέγραφε live στο TikTok τη στιγμή της τραγωδίας.

Τραγωδία Γλυφάδα: Πώς έγινε το τροχαίο με θύματα τρία νέα παιδιά

Το φονικό τροχαίο στην Ποσειδώνος

Το τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης, στη συμβολή της λεωφόρου Ποσειδώνος με την οδό Καλυψούς, στο ύψος της Γλυφάδας.

Εξετάζεται αν τα άτομα που επέβαιναν στο όχημα έκαναν κόντρα με άλλο όχημα - φωτογραφία Βάιος Σύρρος

Εξετάζεται αν τα άτομα που επέβαιναν στο όχημα έκαναν κόντρα με άλλο όχημα - φωτογραφία Βάιος Σύρρος

Στο αυτοκίνητο επέβαιναν συνολικά πέντε νεαρά άτομα. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το ΙΧ κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα. Το όχημα εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα στη μάντρα ξενοδοχείου. Στη συνέχεια ντεραπάρισε και κατέληξε στη μέση της λεωφόρου.

Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια, ώστε η μηχανή του αυτοκινήτου αποκολλήθηκε από το όχημα και άρπαξε φωτιά. Παράλληλα, ορισμένοι από τους επιβαίνοντες εκτινάχθηκαν στο οδόστρωμα.

Η Τροχαία προχώρησε προσωρινά σε διακοπή της κυκλοφορίας, ενώ στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για τον απεγκλωβισμό και τη διακομιδή των τραυματιών.

Η μηχανή του αυτοκινήτου εκτοξεύτηκε πολλά μέτρα μακριά και καιγόταν - Φωτογραφία Βάιος Σύρρος

Η μηχανή του αυτοκινήτου εκτοξεύτηκε πολλά μέτρα μακριά και καιγόταν - Φωτογραφία Βάιος Σύρρος

Αρχικά, οι πληροφορίες έκαναν λόγο για πέντε βαριά τραυματίες. Μετά τη διακομιδή τους στο Ασκληπιείο Βούλας, όμως, διαπιστώθηκε ότι τρεις από τους επιβαίνοντες είχαν χάσει τη ζωή τους.

Τα θύματα ήταν ηλικίας 20, 23 και 26 ετών. Οι δύο επιζώντες είναι 18 ετών. Ένας εξ αυτών έχει διαφύγει τον κίνδυνο για τη ζωή του, ενώ ο άλλος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας.

Τροχαίο Ποσειδώνος: «Ακούστηκε ένα φρενάρισμα και μετά ένα μπαμ»

Ένοικος του ξενοδοχείου περιέγραψε στους δημοσιογράφους τις δραματικές στιγμές μετά τη σύγκρουση.

Εξετάζεται επίσης αν τα άτομα που επέβαιναν στο όχημα έκαναν live στο TikTok την ώρα του δελτίου - Φωτογραφία Βάιος Σύρρος

Εξετάζεται επίσης αν τα άτομα που επέβαιναν στο όχημα έκαναν live στο TikTok την ώρα του δελτίου - Φωτογραφία Βάιος Σύρρος

«Γύρω στις 02:00 η ώρα τη νύχτα ακούσαμε έναν εκκωφαντικό θόρυβο, ένα τεράστιο μπαμ. Βγήκα στο μπαλκόνι να δω τι έχει γίνει. Είχε μόνο καπνό, σκόνη και σε ένα σημείο ήταν η μηχανή του οχήματος αποκολλημένη από το αυτοκίνητο και καιγόταν μόνη της. Φαινόταν δύο άτομα ότι ήταν εκτός αυτοκινήτου. Το όχημα είχε μετατραπεί σε άμορφη μάζα, στο μπροστινό του σημείο. Τα ασθενοφόρα που ήρθαν δεν αργήσανε πιστεύω καθόλου», είπε και πρόσθεσε:

«Δεν μπορούσα να δω αν είχε γίνει κάτι με τους τραυματίες. Απλά φαινόταν ότι η άμορφη μάζα των σιδερικών. Έδειχνε ότι ήταν σφοδρό το τροχαίο και μάλλον είχε και θύματα. Το μπαμ που ακούστηκε ήταν εκκωφαντικό. Δηλαδή δεν ήταν ότι χτύπησε ένα αυτοκίνητο με κάποιο άλλο. Ακούστηκε ένα φρενάρισμα και μετά ακούστηκε ένα μπαμ. Έγιναν όλα πολύ γρήγορα».

Οι έρευνες της Τροχαίας Αττικής συνεχίζονται, με τους αστυνομικούς να αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες, προκειμένου να ανασυνθέσουν τις συνθήκες του δυστυχήματος και να διαπιστώσουν τι προηγήθηκε της μοιραίας πρόσκρουσης.

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