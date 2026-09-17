Αυτό είναι το νέο τραγούδι που έγραψε η Ναταλία Γερμανού

Η Ναταλία Γερμανού έχει συνδέσει το όνομά της και με τη στιχουργική, καθώς η ίδια έχει γράψει τραγούδια που έχουν ξεχωρίσει και αγαπηθεί από το κοινό.

Αυτή τη φορά, υπογράφει τους στίχους του νέου τραγουδιού «Καρδιά μου κράτα», το οποίο ερμηνεύει η Πολυξένη Καράκογλου, σε μουσική του Alex Sid. Το τραγούδι δημιουργήθηκε για τις ανάγκες της τηλεοπτικής σειράς «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» και μιλά για τη δύναμη που χρειάζεται κάποιος για να συνεχίσει την πορεία του, ακόμη κι όταν τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως τα είχε ονειρευτεί.

Οι στίχοι αναφέρονται στην προσπάθεια να αφήσεις πίσω όσα δεν έγιναν πραγματικότητα, να κοιτάξεις ξανά τον εαυτό σου και να αναζητήσεις νέους δρόμους και διαφορετικές προοπτικές.

Άκου το τραγούδι:

Η μουσική και η ηχογράφηση

Τη μουσική υπογράφει ο Alex Sid, ενώ την ενορχήστρωση ανέλαβαν από κοινού ο ίδιος και ο Μάριος Ιβάν Παπούλιας. Ο Alex Sid έπαιξε κιθάρα, πιάνο και μαντολίνο, ενώ συμμετέχει και στα φωνητικά. Ο Μάριος Ιβάν Παπούλιας έπαιξε βιολί και βιόλα. Η ηχογράφηση πραγματοποιήθηκε στο Matrix Studio, ενώ το «Καρδιά μου κράτα» κυκλοφορεί από την Panik Oxygen.