Στις φυλακές Κορυδαλλού βρίσκονται από νωρίς το πρωί οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Πρώτη μεταφέρθηκε η γιατρός που έκανε την πλασμαφαίρεση στον τραγουδιστή και στη συνέχεια, κατά τις 07:30 το πρωί, μεταφέρθηκε στον Κορυδαλλό και ο σύζυγός της.

Στις φυλακές Κορυδαλλού στην πτέρυγα προστατευόμενων κρατουμένων κρατείται από το πρωί ο γιατρός που κατηγορείται για τη δολοφονία του Γιώργου Μαζωνάκη

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες που μετέδωσε η Κατερίνα Ρίστα στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star, ο γιατρός με το που έφτασε στις φυλακές είπε στους σωφρονιστικούς υπαλλήλους ότι σταματά την απεργία πείνας και δίψας.

Οδηγήθηκε στο εσωτερικό των φυλακών φορώντας το γνωστό μπλε σακάκι που φορούσε τις τελευταίες ημέρες, δεν κοίταξε προς τις τηλεοπτικές κάμερες και προχώρησε ευθεία προς την πύλη της φυλακής.

Ο γιατρός φέρεται να σταμάτησε την απεργία πείνας και δίψας

Μάλιστα, έχει ήδη κάνει το πρώτο του μπάνιο μέσα στις φυλακές και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δήλωσε ότι αισθάνεται ασφαλής, ευχαριστώντας παράλληλα τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους για τη συμπεριφορά τους.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο γιατρός έχει ήδη μεταφερθεί στο κελί του, στην πτέρυγα προστατευόμενων κρατουμένων.

Πρόκειται για τη Ζ' πτέρυγα, η οποία είναι ενταγμένη στη ΣΤ' πτέρυγα του Κορυδαλλού. Εκεί κρατούνται, μεταξύ άλλων, κρατούμενοι που βρίσκονται σε καθεστώς προστασίας.

Στη γυναικεία πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού κρατείται και η γιατρός που έκανε την πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη

Ο γιατρός, σύμφωνα με τις πληροφορίες, βρίσκεται στο ίδιο κελί με προφυλακισμένους αστυνομικούς.

Μάλιστα φέρεται να αναφέρθηκε σε συγκρατούμενούς του και στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Το ιατρείο συστεγάζεται με της γυναίκας μου. Εγώ ποτέ δεν είχα τον Γιώργο Μαζωνάκη ασθενή. Δεν ξέρω γιατί βρίσκομαι εδώ», φέρεται να είπε, σύμφωνα με την Κατερίνα Ρίστα.

Η γιατρός του Γιώργου Μαζωνάκη κρατείται στο κελί που κρατούταν η Ειρήνη Μουρτζούκου

Θάνατος Μαζωνάκη: Στον Κορυδαλλό και η σύζυγός του

Νωρίτερα, στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού μεταφέρθηκε και η σύζυγος του γιατρού.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχει ήδη μεταφερθεί στο κελί της, το οποίο προηγουμένως είχε αδειάσει μετά τη μεταγωγή της Ειρήνης Μούρτζη.