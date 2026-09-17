Μαζωνάκης: «Δεν είχε κάνει διαθήκη. Έλεγε ''Εγώ θα πεθάνω σε βαθύ γήρας''»

Τι είπε ο πρώην δικηγόρος του, Γιώργος Μερκουλίδης

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
Φίλος Γ. Μαζωνάκη: «Δεν είχε προλάβει να κάνει διαθήκη» / MEGA

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Για τον φίλο του, Γιώργο Μαζωνάκη μίλησε σε τηλεοπτική εκπομπή ο δικηγόρος Γιώργος Μερκουλίδης αποκαλύπτοντας αθέατες πλευρές της ζωής αλλά και των περιπετειών που βίωσε τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα, υπογράμμισε ότι ο τραγουδιστής δεν είχε προλάβει να κάνει διαθήκη

«Ο Γιώργος δεν είχε διαθήκη. Και μάλιστα εγώ μετά την περιπέτεια του Δρομοκαΐτειου, δεν σας κρύβω, του υπέδειξα ότι θα πρέπει να συντάξει διαθήκη. Ο Γιώργος δεν πίστευε ότι θα φύγει από τη ζωή. Μου λέει ‘είναι δυνατόν, από τώρα να συντάξω διαθήκη; Εγώ θα πεθάνω σε βαθύ γήρας’. Του λέω Γιώργο, δεν είναι θέμα ηλικιακό. Μάλιστα, μου είχε δώσει εντολή να συντάξω ένα αρχικό κείμενο για να πάμε σε μια συμβολαιογράφο, αλλά ουδέποτε πήγαμε και ουδέποτε υπέγραψε», αποκάλυψε μεταξύ άλλων. 

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Ο Γιώργος Μερκουλίδης, που υπήρξε και συνήγος του τραγουδιστή, αναφέρθηκε στο περιστατικό του εγκλεισμού στο Δρομοκαΐτειο, κάτι που τον είχε πληγώσει βαθύτατα και τον είχε κάνει να κλειστεί στον εαυτό του. Στήριγμά του αποτέλεσε και τότε η αγάπη που λάμβανε διαρκώς από τον κόσμο. 

«Έχω συγκλονιστεί από τον τραγικό τρόπο που έφυγε ο Γιώργος, αλλά εδώ και περίπου 9 μήνες δεν είχα καμία απολύτως εμπλοκή με τον Γιώργο ούτε ως νομικός. Στις 25 Αυγούστου με πήρε τηλέφωνο. Έλειπα διακοπές. Μου είπε ότι με ήθελε να συζητήσουμε κάποιο θέμα. Του είπα όταν επιστρέψω θα τον τηλεφωνήσω. Δυστυχώς δεν πρόλαβα», είπε χαρακτηριστικά. 

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Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είχε προλάβει να κάνει διαθήκη / NDPPHOTO / ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Λίγο μετά, ο γνωστός δικηγόρος πρόσθεσε: «Ήμουν ο νομικός του παραστάτης τότε στην περιπέτεια με το Δρομοκαΐτειο, την παραμονή Δεκαπενταύγουστου του 2025. Του είχε στοιχίσει πολύ. Αλλά από την άλλη πλευρά μην ξεχνάτε ότι ο Γιώργος δεν είχε συνειδητοποιήσει την αγάπη και τη συμπαράσταση του κόσμου που εκδηλώθηκε σε όλο της το μεγαλείο την περίοδο εκείνη και αυτό πραγματικά τον έκανε πιο δυνατό, παρόλο που ήταν γεμάτος πικρία και αγανάκτηση για την υπόθεση αυτή του εγκλεισμού».

Όταν ο κύριος Μερκουλίδης ρωτήθηκε για το εάν γνώριζε πως ο Γιώργος Μαζωνάκης απευθυνόταν σε μη συμβατικούς γιατρούς για θέματα υγείας, απάντησε πως δεν είχε ιδέα ούτε γι' αυτούς, ούτε για τους υπνοθεραπευτές με τους οποίους είχε έρθει σε επαφή. 

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Τέλος, κλήθηκε να σχολιάσει και την κατηγορία που αντιμετωπίζουν οι δύο γιατροί του Κολωνακίου. «Η αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία εκ προθέσεως με ενδεχόμενο δόλο νομίζω ότι είναι πολύ ορθή από την Εισαγγελία. Ο ενδεχόμενος δόλος έχει συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή ότι προβλέπεις ως πιθανό το αποτέλεσμα και το αποδέχεσαι. Δεν το επιδιώκεις, αλλά το αποδέχεσαι. Αυτή είναι η διαφορά».

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