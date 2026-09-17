Βουρκωμένος ο Σάκης Ρουβάς: Τα συγκινητικά λόγια για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Ερμήνευσε το Ανήκω σε μένα, κοιτώντας ψηλά στον ουρανό

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
17.09.26 , 11:05 Γιώργος Μαζωνάκης: Η άγνωστη βοήθεια σε γνωστό ηθοποιό και το μεγάλο ποσό
17.09.26 , 11:00 Το Full Circle προσφέρει μια ξεχωριστή βραδιά ηλεκτρονικής μουσικής
17.09.26 , 10:52 Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ: Η μεγάλη διάκριση
17.09.26 , 10:40 Έξαλλη η Χριστίνα Παππά με δημοσιεύματα: «Κατεβάστε τα τώρα!»
17.09.26 , 10:33 Γιώργος Μαζωνάκης: Οριστική ματαίωση της συναυλίας στην Τεχνόπολη
17.09.26 , 10:08 Η Ζήνα Κουτσελίνη είναι έτοιμη και για το GNTM: Δείτε την προετοιμασία της
17.09.26 , 10:00 Κλασική ιταλική συνταγή «για οσομπούκο αλά μιλανέζ» με κοφτό μακαρονάκι
17.09.26 , 09:53 Η Κατερίνα Παπουτσάκη μάς ξεναγεί στο cozy σαλόνι του σπιτιού της
17.09.26 , 09:49 Ταξί: Αυξάνονται οι χρεώσεις από και προς αεροδρόμιο σε Αθήνα & Θεσσαλονίκη
17.09.26 , 09:42 Βουρκωμένος ο Σάκης Ρουβάς: Τα συγκινητικά λόγια για τον Γιώργο Μαζωνάκη
17.09.26 , 09:25 Δέσποινα Βανδή: Τα λόγια αγάπης στην κόρη της για την ονομαστική της εορτή
17.09.26 , 09:09 BMW M και BMW Motorrad: Γιορτάζουν τα 100 χρόνια του Nürburgring
17.09.26 , 09:06 «Δεν μπορώ να το πιστέψω»: Ο Κιάμος «λύγισε», μιλώντας για τον Μαζωνάκη
17.09.26 , 09:03 Ντέμης Νικολαΐδης: Η ηλικία, το διαζύγιο και η απώλεια της συντρόφου του
17.09.26 , 08:53 Κακοκαιρία στην Ισπανία: Σφοδρές πλημμύρες με έναν νεκρό στη Βαρκελώνη
Δέσποινα Βανδή: Τα λόγια αγάπης στην κόρη της για την ονομαστική της εορτή
Ιωάννα Τούνη: Οι εργαζόμενοί της στη Θεσσαλονίκη έχουν πέσει σε...κατάθλιψη
Η Κατερίνα Παπουτσάκη μάς ξεναγεί στο cozy σαλόνι του σπιτιού της
Θάνατος Μαζωνάκη: Μόνοι, σε ειδικά κελιά στις φυλακές Κορυδαλλού οι γιατροί
Τραγωδία στην Ποσειδώνος: Τρεις νεκροί από τροχαίο στην παραλιακή
Βουρκωμένος ο Σάκης Ρουβάς: Τα συγκινητικά λόγια για τον Γιώργο Μαζωνάκη
Έξαλλη η Χριστίνα Παππά με δημοσιεύματα: «Κατεβάστε τα τώρα!»
Μαρία Μαζωνάκη: Ποια είναι η μικρότερη αδερφή του Γιώργου Μαζωνάκη
Βρετανία: Βρέθηκε σορός 3χρονου στη λίμνη που έψαχναν τον Νόα
Θάνατος Μαζωνάκη: Η προειδοποίηση αστυνομικού - «Πείτε την αλήθεια»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Ilovestyle.com
Δείτε το σχετικό βίντεο

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Μαζωνάκης πέθανε σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή καρδιάς, προκαλώντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο.
  • Ο Σάκης Ρουβάς τίμησε τη μνήμη του Μαζωνάκη στη συναυλία του στην Κύπρο, αποκαλώντας τον «μεγάλο και καλό φίλο» και «σπουδαίο καλλιτέχνη».
  • Αναφέρθηκε στη μακρόχρονη φιλία τους και στο κενό που αφήνει η απώλεια του Μαζωνάκη.
  • Ο Ρουβάς ερμήνευσε το «Ανήκω σε μένα» ως αφιέρωση στον Μαζωνάκη, με το κοινό να συμμετέχει στον αποχαιρετισμό.
  • Οι θαυμαστές του Μαζωνάκη τιμούν τη μνήμη του, κρατώντας ζωντανή την κληρονομιά του.

Στο πένθος έχει βυθιστεί ο καλλιτεχνικός κόσμος μετά την είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, σε ηλικία μόλις 54 ετών, από ανακοπή καρδιάς.

«Δεν μπορώ να το πιστέψω»: Ο Κιάμος «λύγισε», μιλώντας για τον Μαζωνάκη

Ο Σάκης Ρουβάς απέτισε φόρο τιμής στον σπουδαίο τραγουδιστή από τη συναυλία του στην Κύπρο, κάνοντας λόγο για «απώλεια ενός μεγάλου και καλού φίλου, ενός σπουδαίου καλλιτέχνη, μιας υπέροχης προσωπικότητας, πολύ ξεχωριστής και πολύ διαφορετικής από όλους όσοι γνώριζα».

Θάνατος Μαζωνάκη: Στις φυλακές Κορυδαλλού οι δύο γιατροί

Ακόμα, ανέφερε ότι οι δυο τους έχουν μοιραστεί πολύ δυνατές στιγμές εντός κι εκτός σκηνής, εκεί όπου είδε το πραγματικό μεγαλείο της καρδιάς του, «της πολύ ευαίσθητης και ευάλωτης ψυχής του».

Σάκης Ρουβάς: Το συγκινητικό «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη

Σάκης Ρουβάς: Το συγκινητικό «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη

Ο Σάκης Ρουβάς μίλησε στη συνέχεια για την κοινή τους αφετηρία και το τεράστιο κενό που αφήνει η απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, λέγοντας: «Θα λείψει και σε εμένα. Ξεκινήσαμε μαζί το 1991 στην ίδια δισκογραφική εταιρεία και είχαμε μια παράλληλη πορεία. Αλλά πιο πολύ πιστεύω ότι θα λείψει σε όλους εσάς, που αγαπήσατε, λατρέψατε και τα τραγούδια του και τον ίδιο», είπε βουρκωμένος.

Ολοκληρώνοντας την αναφορά του, ο Σάκης Ρουβάς έκανε μια συγκινητική αφιέρωση στον ουρανό, ερμηνεύοντας το «Ανήκω σε μένα», μία από τις πιο χαρακτηριστικές επιτυχίες του «Μαζώ».

Το κοινό από κάτω συμμετείχε στον ιδιαίτερο αποχαιρετισμό, τραγουδώντας και χειροκροτώντας. Ο ξαφνικός χαμός του Γιώργου Μαζωνάκη έχει ταράξει κι έχει συσπειρώσει τους θαυμαστές του, οι οποίοι -όπου κι αν βρίσκονται- τιμούν τον αδικοχαμένο καλλιτέχνη, κρατώντας ζωντανή τη μνήμη του.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
 |
ΣΑΚΗΣ ΡΟΥΒΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γιώργος Μαζωνάκης
Celebrities & Gossip Νεα
Γιώργος Μαζωνάκης: Η άγνωστη βοήθεια σε γνωστό ηθοποιό και το μεγάλο ποσό
Έξω Φρενών Η Χριστίνα Παππά: «Κατεβάστε Τα Τώρα!»
Celebrities & Gossip Νεα
Έξαλλη η Χριστίνα Παππά με δημοσιεύματα: «Κατεβάστε τα τώρα!»
Κατερίνα Παπουτσάκη
Celebrities & Gossip Νεα
Η Κατερίνα Παπουτσάκη μάς ξεναγεί στο cozy σαλόνι του σπιτιού της
Δέσποινα Βανδή
Celebrities & Gossip Νεα
Δέσποινα Βανδή: Τα λόγια αγάπης στην κόρη της για την ονομαστική της εορτή
Πάνος Κιάμος
Celebrities & Gossip Νεα
«Δεν μπορώ να το πιστέψω»: Ο Κιάμος «λύγισε», μιλώντας για τον Μαζωνάκη
Ιωάννα Τούνη - Δημήτρης Σπυριδωνίδης
Celebrities & Gossip Νεα
Ιωάννα Τούνη: Η αργοπορία της και η επική ατάκα του συντρόφου της
Μαρίνα Σπανού
Celebrities & Gossip Νεα
Σπανού για Μαζωνάκη: «Είμαι συγκλονισμένη, βλέπω ειδήσεις με στεναχώρια»
Maluma: Έγινε Πατέρας Για Δεύτερη Φορά
Celebrities & Gossip Νεα
Maluma: Πατέρας για δεύτερη φορά ο Κολομβιανός σταρ
Γεωργία Μεσαρίτη: Η ηλικία, η καταγωγή και το πτυχίο Οικονομικών
Celebrities & Gossip Νεα
Γεωργία Μεσαρίτη: Η ηλικία, η καταγωγή και το πτυχίο Οικονομικών
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top