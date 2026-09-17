Στο πένθος έχει βυθιστεί ο καλλιτεχνικός κόσμος μετά την είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, σε ηλικία μόλις 54 ετών, από ανακοπή καρδιάς.

Ο Σάκης Ρουβάς απέτισε φόρο τιμής στον σπουδαίο τραγουδιστή από τη συναυλία του στην Κύπρο, κάνοντας λόγο για «απώλεια ενός μεγάλου και καλού φίλου, ενός σπουδαίου καλλιτέχνη, μιας υπέροχης προσωπικότητας, πολύ ξεχωριστής και πολύ διαφορετικής από όλους όσοι γνώριζα».

Ακόμα, ανέφερε ότι οι δυο τους έχουν μοιραστεί πολύ δυνατές στιγμές εντός κι εκτός σκηνής, εκεί όπου είδε το πραγματικό μεγαλείο της καρδιάς του, «της πολύ ευαίσθητης και ευάλωτης ψυχής του».

Σάκης Ρουβάς: Το συγκινητικό «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη

Ο Σάκης Ρουβάς μίλησε στη συνέχεια για την κοινή τους αφετηρία και το τεράστιο κενό που αφήνει η απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, λέγοντας: «Θα λείψει και σε εμένα. Ξεκινήσαμε μαζί το 1991 στην ίδια δισκογραφική εταιρεία και είχαμε μια παράλληλη πορεία. Αλλά πιο πολύ πιστεύω ότι θα λείψει σε όλους εσάς, που αγαπήσατε, λατρέψατε και τα τραγούδια του και τον ίδιο», είπε βουρκωμένος.

Ολοκληρώνοντας την αναφορά του, ο Σάκης Ρουβάς έκανε μια συγκινητική αφιέρωση στον ουρανό, ερμηνεύοντας το «Ανήκω σε μένα», μία από τις πιο χαρακτηριστικές επιτυχίες του «Μαζώ».

Το κοινό από κάτω συμμετείχε στον ιδιαίτερο αποχαιρετισμό, τραγουδώντας και χειροκροτώντας. Ο ξαφνικός χαμός του Γιώργου Μαζωνάκη έχει ταράξει κι έχει συσπειρώσει τους θαυμαστές του, οι οποίοι -όπου κι αν βρίσκονται- τιμούν τον αδικοχαμένο καλλιτέχνη, κρατώντας ζωντανή τη μνήμη του.