Μια μικρή «ματιά» στο σπίτι της θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους η Κατερίνα Παπουτσάκη, μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στα Instagram Stories της.

Στο επίκεντρο του βίντεο βρίσκεται το σαλόνι του σπιτιού της, ένας χώρος με ζεστή και ιδιαίτερα cozy ατμόσφαιρα. Το ξύλινο δάπεδο κυριαρχεί στον χώρο, ενώ οι γήινες αποχρώσεις στα έπιπλα δημιουργούν ένα ήρεμο και φιλόξενο σκηνικό.

Ξεχωρίζει ο μεγάλος, ανοιχτόχρωμος καναπές, ο οποίος συνδυάζεται με έναν μεγάλο λαδί καναπέ-ανάκλιντρο και ένα αντίστοιχο μικρό σκαμπό.

Στο κέντρο του καθιστικού υπάρχει ένα χαμηλό, στρογγυλό τραπεζάκι, ενώ μια εντυπωσιακή μεταλλική επιδαπέδια λάμπα με θολωτό καπέλο προσθέτει μια ξεχωριστή πινελιά στη διακόσμηση.

Ιδιαίτερη θέση στο σαλόνι έχουν και τα φυτά, που βρίσκονται σε διάφορα σημεία του σπιτιού και δίνουν χρώμα και φυσική αίσθηση στον χώρο. Στους τοίχους υπάρχουν μικρά κάδρα και έργα τέχνης, ενώ πάνω από την τηλεόραση ξεχωρίζει ένα χαρακτηριστικό retro έργο με έντονες πορτοκαλί και κόκκινες αποχρώσεις.

Από το σαλόνι η κάμερα στρέφεται και προς τη μεγάλη γυάλινη πόρτα που οδηγεί στη βεράντα. Εκεί, μια σειρά από γλάστρες με φυτά δημιουργεί ένα όμορφο πράσινο φόντο, ενώ το φυσικό φως που μπαίνει στο εσωτερικό κάνει τον χώρο ακόμη πιο φωτεινό.

Στο ίδιο ενιαίο περιβάλλον διακρίνεται και η τραπεζαρία, με ένα ξύλινο στρογγυλό τραπέζι και καρέκλες σε απαλές, φυσικές αποχρώσεις.

Το σπίτι της Κατερίνας Παπουτσάκη, όπως αποτυπώνεται στο βίντεο, κινείται σε minimal αλλά ζεστές γραμμές, με έμφαση στο ξύλο, τις γήινες αποχρώσεις, τα φυτά και το φυσικό φως. Ένας χώρος απλός και προσωπικός, που αποπνέει θαλπωρή και καθημερινή άνεση.



