Κατερίνα Παπουτσάκη: Ανέμελες στιγμές στη Σητεία με τους γιους της

Το φωτογραφικό άλμπουμ των διακοπών τους στην Κρήτη

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Κατερίνα Παπουτσάκη: Τα βίντεο που δημοσίευσε στο instagram από τις διακοπές της στη Σητεία

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κατερίνα Παπουτσάκη πέρασε τις καλοκαιρινές της διακοπές στη Σητεία με τους γιους της, Μάξιμο και Κίμωνα.
  • Μοιράστηκε στιγμιότυπα από τις διακοπές της στο Instagram, όπου εμφανίζεται με καλλίγραμμη σιλουέτα.
  • Οι γιοι της, 13 και 7 ετών, απόλαυσαν παιχνίδια στην παραλία και τη θάλασσα.
  • Δημοσίευσε φωτογραφίες από σημεία κατατεθέν της Σητείας, όπως ο παραλιακός πεζόδρομος και το Καζάρμα.
  • Στιγμές χαλάρωσης περιλάμβαναν βόλτες και παιχνίδια με το σκυλάκι τους.

Στον τόπο καταγωγής της, τη Σητεία, πέρασε μέρος των καλοκαιρινών της διακοπών η Κατερίνα Παπουτσάκη με τους γιους της, Μάξιμο και Κίμωνα. 

Η ηθοποιός, που επισκέπτεται κάθε χρόνο την Κρήτη, μοιράστηκε στο instagram στιγμιότυπα από την παραλία, τις βόλτες και τις στιγμές χαλάρωσης και ξεγνοιασιάς, με τα αγόρια της και το σκυλάκι τους. 

Κατερίνα Παπουτσάκη: Στιγμιότυπο με τους γιους της στη Σητεία/ instagram

Κατερίνα Παπουτσάκη: Στιγμιότυπο με τους γιους της στη Σητεία/ instagram

Κατερίνα Παπουτσάκη: Στιγμιότυπο από τις διακοπές της στη Σητεία/ instagram

Κατερίνα Παπουτσάκη: Στιγμιότυπο από τις διακοπές της στη Σητεία/ instagram

Στις φωτογραφίες η Κατερίνα Παπουτσάκη εντυπωσιάζει με την καλλίγραμμη σιλουέτα της, φορώντας μαύρο και κίτρινο μπικίνι. Στα πλάνα δίπλα στην πισίνα απολαμβάνει τον ήλιο κάτω από τους φοίνικες, ενώ στις λήψεις από τη θάλασσα εμφανίζεται με ψάθινο καπέλο να παίζει στην άμμο με το σκυλάκι της.

Κατερίνα Παπουτσάκη: Στιγμιότυπο από τις διακοπές της στη Σητεία/ instagram

Κατερίνα Παπουτσάκη: Στιγμιότυπο από τις διακοπές της στη Σητεία/ instagram

Κατερίνα Παπουτσάκη: Στιγμιότυπο από τις διακοπές της στη Σητεία/ instagram

Κατερίνα Παπουτσάκη: Στιγμιότυπο από τις διακοπές της στη Σητεία/ instagram

Ανάμεσα στις φωτογραφίες είναι και μια χαρούμενη στιγμή των γιων της δίπλα στον πατέρα της, Μιχάλη Παπουτσάκη. 

Κατερίνα Παπουτσάκη: Στιγμιότυπο με τους γιους της και τον πατέρα της, στη Σητεία/ instagram

Κατερίνα Παπουτσάκη: Στιγμιότυπο με τους γιους της και τον πατέρα της, στη Σητεία/ instagram

Από το άλμπουμ των διακοπών δεν έλειψαν τα παιχνίδια στην παραλία με τους γιους της, οι οποίοι απόλαυσαν τη θάλασσα μέχρι αργά το απόγευμα, κρατώντας τα σωσίβιά τους και κάνοντας βόλτες στην αμμουδιά.

Κατερίνα Παπουτσάκη: Στιγμιότυπο με τους γιους της και το σκυλάκι τους, στη Σητεία/ instagram

Κατερίνα Παπουτσάκη: Στιγμιότυπο με τους γιους της και το σκυλάκι τους, στη Σητεία/ instagram

Οι γιοι που απέκτησε με τον Παναγιώτη Πιλαφά, Μάξιμος και Κίμωνας, είναι 13 και 7 ετών, αντίστοιχα. 

Η ηθοποιός δε σημείωσε στη λεζάντα των φωτογραφιών της σε ποιο μέρος έχουν γίνει οι φωτογραφικές λήψεις. Ωστόσο, δημοσίευσε στιγμιότυπα από σημεία κατατεθέν της Σητείας, όπως τον παραλιακό πεζόδρομο της Σητείας με τους χαρακτηριστικούς φοίνικες, το συντριβάνι-άγαλμα. 

Κατερίνα Παπουτσάκη: Στιγμιότυπο από τις διακοπές της στη Σητεία/ instagram

Κατερίνα Παπουτσάκη: Στιγμιότυπο από τις διακοπές της στη Σητεία/ instagram

Στη νυχτερινή λήψη της πόλης και του λιμανιού, στο πάνω μέρος του λόφου διακρίνεται φωτισμένο το Καζάρμα, το ιστορικό ενετικό φρούριο της Σητείας.

 Κατερίνα Παπουτσάκη: Στιγμιότυπο από τις διακοπές της στη Σητεία/ instagram

 Κατερίνα Παπουτσάκη: Στιγμιότυπο από τις διακοπές της στη Σητεία/ instagram
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