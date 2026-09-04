Στον τόπο καταγωγής της, τη Σητεία, πέρασε μέρος των καλοκαιρινών της διακοπών η Κατερίνα Παπουτσάκη με τους γιους της, Μάξιμο και Κίμωνα.
Η ηθοποιός, που επισκέπτεται κάθε χρόνο την Κρήτη, μοιράστηκε στο instagram στιγμιότυπα από την παραλία, τις βόλτες και τις στιγμές χαλάρωσης και ξεγνοιασιάς, με τα αγόρια της και το σκυλάκι τους.
Στις φωτογραφίες η Κατερίνα Παπουτσάκη εντυπωσιάζει με την καλλίγραμμη σιλουέτα της, φορώντας μαύρο και κίτρινο μπικίνι. Στα πλάνα δίπλα στην πισίνα απολαμβάνει τον ήλιο κάτω από τους φοίνικες, ενώ στις λήψεις από τη θάλασσα εμφανίζεται με ψάθινο καπέλο να παίζει στην άμμο με το σκυλάκι της.
Ανάμεσα στις φωτογραφίες είναι και μια χαρούμενη στιγμή των γιων της δίπλα στον πατέρα της, Μιχάλη Παπουτσάκη.
Από το άλμπουμ των διακοπών δεν έλειψαν τα παιχνίδια στην παραλία με τους γιους της, οι οποίοι απόλαυσαν τη θάλασσα μέχρι αργά το απόγευμα, κρατώντας τα σωσίβιά τους και κάνοντας βόλτες στην αμμουδιά.
Οι γιοι που απέκτησε με τον Παναγιώτη Πιλαφά, Μάξιμος και Κίμωνας, είναι 13 και 7 ετών, αντίστοιχα.
Η ηθοποιός δε σημείωσε στη λεζάντα των φωτογραφιών της σε ποιο μέρος έχουν γίνει οι φωτογραφικές λήψεις. Ωστόσο, δημοσίευσε στιγμιότυπα από σημεία κατατεθέν της Σητείας, όπως τον παραλιακό πεζόδρομο της Σητείας με τους χαρακτηριστικούς φοίνικες, το συντριβάνι-άγαλμα.
Στη νυχτερινή λήψη της πόλης και του λιμανιού, στο πάνω μέρος του λόφου διακρίνεται φωτισμένο το Καζάρμα, το ιστορικό ενετικό φρούριο της Σητείας.