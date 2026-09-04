Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Εξασκείται στο μποξ σε πολυτελές ξενοδοχείο

Το κορμί της κλέβει τις εντυπώσεις

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου πέρασε το καλοκαίρι της σε πολυτελές ξενοδοχείο στην Πύλο, απολαμβάνοντας διακοπές και γυμναστική.
  • Μοιράστηκε φωτογραφίες από προπόνηση μποξ στα social media, δείχνοντας τη γυμνασμένη σιλουέτα της.
  • Η γυμναστική είναι σημαντικό μέρος της καθημερινότητάς της, με το μποξ να είναι μία από τις αγαπημένες της δραστηριότητες.
  • Πρόσφατα, η Παναγιώταρου νοσηλεύτηκε λόγω έντονης αδυναμίας και υποβλήθηκε σε ενδοφλέβια έγχυση σιδήρου.
  • Ενημέρωσε τους followers της για την κατάσταση της υγείας της μέσω Instagram, χωρίς να δώσει πολλές λεπτομέρειες.

Ένα γεμάτο καλοκαίρι, με ταξίδια σε Ελλάδα και εξωτερικό, πέρασε η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης, και διασκέδασης.

Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Στο νοσοκομείο η γνωστή influencer - Τι συνέβη;

Ένας από τους προορισμούς που επέλεξε ήταν η Πύλος, όπου βρέθηκε σε πασίγνωστο πολυτελές ξενοδοχείο. Εκεί είχε την ευκαιρία να απολαύσει τον ήλιο και τη θάλασσα, περνώντας χρόνο σε έναν από τους δημοφιλείς προορισμούς της Μεσσηνίας.

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, ωστόσο, φαίνεται πως δεν άφησε στην άκρη τη γυμναστική κατά τη διάρκεια των διακοπών της. Το μοντέλο - επιχειρηματίας προσέχει το κορμί της και γυμνάζεται συστηματικά.

Ανάμεσα στις στιγμές που μοιράστηκε με τους followers της στο Instagram ήταν και φωτογραφίες από προπόνηση μποξ. Στα στιγμιότυπα που δημοσίευσε στα social media, ποζάρει φορώντας αθλητικά ρούχα και κρατώντας τα γάντια του μποξ, δείχνοντας μέρος της προπόνησής της.

Η ίδια έχει δείξει αρκετές φορές μέσα από τα social media ότι η γυμναστική αποτελεί μέρος της καθημερινότητάς της, ενώ το μποξ είναι μία από τις δραστηριότητες που αγαπά. Οι νέες φωτογραφίες της, μάλιστα, δεν πέρασαν απαρατήρητες, καθώς η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου εμφανίζεται ιδιαίτερα γυμνασμένη, με τη το κορμί της να κλέβει τις εντυπώσεις.

Δες την ανάρτησή της:

Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Η περιπέτεια με την υγεία της

Στο νοσοκομείο βρέθηκε πριν μερικές μέρες η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, όπως έκανε γνωστό η ίδια μέσα από ανάρτησή της στα social media. Ηγνωστή influencer δημοσίευσε φωτογραφία από δωμάτιο νοσοκομείου, όπου φαίνεται ξαπλωμένη σε κρεβάτι με ορό στο χέρι, εξηγώντας ότι αισθάνθηκε έντονη αδυναμία και υποβλήθηκε σε ενδοφλέβια έγχυση σιδήρου. 

Η ίδια επέλεξε να ενημερώσει τους διαδικτυακούς της φίλους μέσω insta story, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας της. Στο μήνυμα που συνόδευε τη φωτογραφία έγραψε: «Όταν δε σε κρατάνε τα πόδια σου… Ενδοφλέβια έγχυση σιδήρου».

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