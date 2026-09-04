Με αναβαθμισμένο ρόλο ο Γκατσίνοβιτς στην ΑΕΚ

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ (αρχείου)
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«Ο Γκάτσι έχει τη λύση», γράφει η εφημερίδα Live Sport στο πρωτοσέλιδο της και αναφέρεται στο ρεπορτάζ της ποδοσφαιρικής ΑΕΚ.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το κενό πίσω από τον Ρότα κόπηκε ο Γκεοργκίεφ και η λογική του Μάρκο Νίκολιτς με τους πολυθεσίτες στην ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ.

Ο προπονητής της ΑΕΚ άφησε εκτός τον Μάρτιν Γκεοργκίεφ, καθώς ο Βούλγαρος αμυντικός είναι η εναλλακτική λύση του Σέρβου τεχνικού για το δεξί άκρο της άμυνας αντί του Λάζαρου Ρότα.

Η συγκεκριμένη επιλογή δίνει αναβαθμισμένο ρόλο στον Γκατσίνοβιτς, ο οποίος έπαιξε ένα ματς πέρσι ως δεξί μπακ.

Ο 31χρονος άσος φαίνεται ότι θα υπολογίζεται για το Champions League κυρίως για το δεξί άκρο της άμυνας!

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