Με αναβαθμισμένο ρόλο ο Γκατσίνοβιτς στην ΑΕΚ

«Ο Γκάτσι έχει τη λύση», γράφει η εφημερίδα Live Sport στο πρωτοσέλιδο της και αναφέρεται στο ρεπορτάζ της ποδοσφαιρικής ΑΕΚ.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το κενό πίσω από τον Ρότα κόπηκε ο Γκεοργκίεφ και η λογική του Μάρκο Νίκολιτς με τους πολυθεσίτες στην ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ.
Ο προπονητής της ΑΕΚ άφησε εκτός τον Μάρτιν Γκεοργκίεφ, καθώς ο Βούλγαρος αμυντικός είναι η εναλλακτική λύση του Σέρβου τεχνικού για το δεξί άκρο της άμυνας αντί του Λάζαρου Ρότα.
Η συγκεκριμένη επιλογή δίνει αναβαθμισμένο ρόλο στον Γκατσίνοβιτς, ο οποίος έπαιξε ένα ματς πέρσι ως δεξί μπακ.
Ο 31χρονος άσος φαίνεται ότι θα υπολογίζεται για το Champions League κυρίως για το δεξί άκρο της άμυνας!
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