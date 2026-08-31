Τέλος εποχής, ο Μέσι αποσύρθηκε από την εθνική Αργεντινής!

Η συγκινητική επιστολή του Αργεντίνου σταρ

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STAR.GR
Αθλητικα
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ / Φωτογραφία: AP IMAGES
Μέσι: Αποσύρθηκε Από Την Εθνική Αργεντινής
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Ο  Λιονέλ Μέσι, ανακοίνωσε επίσημα την αποχώρησή του από την εθνική ομάδα της Αργεντινής, λίγες εβδομάδες μετά την ήττα της «Αλμπισελέστε» από την Ισπανία στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου και τον θάνατο του πατέρα και ατζέντη του, Χόρχε Μέσι.

Ο Αργεντινός σταρ δημοσίευσε μια επιστολή στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποχαιρετώντας την ομάδα της χώρας του και αποκαλύπτοντας ότι την είχε γράψει δύο ημέρες μετά τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όταν η Αργεντινή έχασε από την Ισπανία χάρη στο γκολ του Φεράν Τόρες.

 

Ο Λιονέλ Μέσι ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από την Εθνική Αργεντινής

 «Μετά από όλο αυτό το διάστημα που πέρασε από τον τελικό, και μετά από πολλή σκέψη, θέλω να ανακοινώσω σε όλους ότι αποσύρομαι από την εθνική ομάδα...

Ήταν μια απόφαση που πόνεσε και εξακολουθεί να πονάει βαθιά, αλλά καταλαβαίνω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή. Ορκίζομαι ότι πάντα έδινα τον καλύτερό μου εαυτό, όχι μόνο τα τελευταία χρόνια που κερδίσαμε τα πάντα, αλλά και πριν από αυτό. Πάντα πάλευα και έδινα τα πάντα για αυτή τη φανέλα, για να σας φέρω χαρά και να σας κάνω περήφανους που είστε Αργεντινοί μέσω του ποδοσφαίρου. 

Δεν απομένει πολύς χρόνος, και τα κεφάλαια κλείνουν, και αυτό είναι που με πονάει βαθιά. Αγαπώ, αγαπούσα και θα αγαπώ πάντα να βρίσκομαι στην εθνική ομάδα. Έχω δώσει τα πάντα. Δεν έχω τίποτα άλλο να δώσω, και εκτός αυτού, υπάρχουν μερικοί σπουδαίοι νέοι παίκτες που έρχονται πίσω μου που αξίζουν να είναι εκεί.

Σας ευχαριστώ για όλη την αγάπη και την υποστήριξη αυτά τα 20 χρόνια. Θα μου λείψει πολύ να σας ακούω από μέσα. Τώρα θα είμαι ένας από εσάς, πάντα να επευφημώ και να στηρίζω από έξω (σε καλές και κακές στιγμές, ακόμα περισσότερο).

Ευχαριστώ την οικογένειά μου που ήσασταν πάντα εκεί, που με συνοδεύσατε σε αυτό το όμορφο αλλά δύσκολο ταξίδι. Ευχαριστώ καθένα  από τους προπονητές τους συμπαίκτες  και τους παράγοντες με τους οποίους είχα το προνόμιο να συνεργαστώ. Παίρνω μαζί μου αξέχαστες αναμνήσεις και στιγμές.

Φεύγω με την ηρεμία και την υπερηφάνεια που σας χάρισα, μαζί με τους συμπαίκτες μου, ονειρικές στιγμές. Ήταν απίστευτο που τα έζησα όλα αυτά μαζί σας. Σας αγαπώ όλους!

Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, που με έκανες Αργεντινό», έγραψε ο οκτώ φορές νικητής της «Χρυσής Μπάλας». 

 Ο Μέσι, ο οποίος στα 39 του παίζει ακόμα για την Ίντερ Μαϊάμι στις ΗΠΑ, είχε ήδη αποσυρθεί από το διεθνές ποδόσφαιρο μία φορά πριν, το 2016, πριν επιστρέψει για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2018 και θριαμβεύσει τέσσερα χρόνια αργότερα στο Κατάρ.

Πρόσφατα, εκτός από την ήττα στον τελικό εναντίον της Ισπανίας στις 19 Ιουλίου στη Νέα Υόρκη, ο Αργεντινός επηρεάστηκε βαθιά από τον θάνατο του πατέρα του, Χόρχε Μέσι, σε ηλικία 68 ετών, δηλώνοντας στα μέσα Αυγούστου ότι δεν έβλεπε πλέον τον εαυτό του να παίζει «για πολύ ακόμα».

 

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