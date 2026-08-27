Κωπηλασία: Παγκόσμιος πρωταθλητής στο σκιφ ελαφρών βαρών ο Γκαϊδατζής

Άλλη μια τεράστια επιτυχία για τα ελληνικά κουπιά

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Αθλητικα
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Εξωτερική φωτογραφία: ΙΝΤΙΜΕ (ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ) - αρχείου
Σκιφ ελαφρών βαρών | ΧΡΥΣΟΣ ο Πέτρος Γκαϊδατζής στο Άμστερνταμ! / ERT 2 SPORTS

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Ο Πέτρος Γκαϊδατζής είναι και Παγκόσμιος Πρωταθλητής! Μετά το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Βαρέζε στις 2 Αυγούστου, ο 26άχρονος Θεσσαλονικιός κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κωπηλασίας στο Άμστερνταμ σήμερα (28/8). 

Δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης στην κούρσα του τελικού ο «χάλκινος» Ολυμπιονίκης του Παρισιού (σ.σ. με τον Αντώνη Παπακωνσταντίνου στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών) και με χρόνο 6:47.77 ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου χαρίζοντας το πρώτο χρυσό μετάλλιο στα ελληνικά «κουπιά» στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανδρών/γυναικών.  

Με την έναρξη του τελικού, ο Γερμανός Φάμπιο Κρες πραγματοποίησε εξαιρετική εκκίνηση, πήρε την πρωτιά στα πρώτα μέτρα και ξεχώρισε από τις υπόλοιπες βάρκες, αλλά ο Πέτρος Γκαϊδατζής δεν πτοήθηκε... κάλυψε γρήγορα τη διαφορά και στα 750 μέτρα κατάφερε να πάρει εκείνος την πρωτοπορία. Σύντομα, ο Έλληνας κωπηλάτης πήρε διαφορά πάνω από ένα μήκος, αποσπάστηκε από τους διεκδικητές των άλλων θέσεων του βάθρου και κωπηλατούσε σταθερά προς το... χρυσό μετάλλιο και τον τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή. 

 

Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε ο Ουρουγουανός Φελίπε Κλούβερ Φερέιρα με χρόνο 06:51.50, δηλαδή περίπου 4΄΄ πίσω από τον Πέτρο Γκαϊδατζή. 

Το χάλκινο μετάλλιο κρέμασε στο στήθος ο Μεξικανός Αλέξις Λόπες-Γκαρσία με 06:52.06, με τον Γερμανό Κρες που είχε κάνει το καλύτερο ξεκίνημα να μένει εκτός μεταλλίων, ως 4ος με χρόνο 06:52.62.

Λίγη ώρα νωρίτερα από την κατάκτηση της κορυφής από το Πέτρο Γκαϊδατζή, το ασημένιο μετάλλιο στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών κατέκτησαν οι Γαβριέλα Λιόλιου και Λίλα Μουρατίδου, το πρώτο από τα δύο μετάλλια μέχρι στιγμής για τα ελληνικά «κουπιά» στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Άμστερνταμ.

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