Ελεωνόρα Ζουγανέλη - Νίκος Συρίγος: Πιασμένοι χέρι χέρι στα Ματογιάννια

Στη Μύκονο, την πατρίδα της δημοφιλούς τραγουδίστριας

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Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency/Instagram
Δείτε παλιότερη συνέντευξη της Ελεωνόρας Ζουγανέλη στο Happy Day

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη και ο Νίκος Συρίγος βρίσκονται στη Μύκονο, όπου καταγράφηκαν σε βραδινή έξοδο στα Ματογιάννια.
  • Το ζευγάρι περπάτησε χέρι χέρι, απολαμβάνοντας τη χαλαρή ατμόσφαιρα του νησιού.
  • Η Ζουγανέλη έχει εξοχική κατοικία στη Μύκονο, που αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς για εκείνη.
  • Το ζευγάρι κρατά χαμηλούς τόνους σχετικά με τη σχέση του και αποφεύγει δημόσιες εμφανίσεις.
  • Η Ζουγανέλη έχει δηλώσει ότι προτιμά να μην εκθέτει την προσωπική της ζωή στη δημόσια συζήτηση.

Στη Μύκονο βρίσκονται αυτές τις ημέρες η Ελεωνόρα Ζουγανέλη κι ο Νίκος Συρίγος, με το ζευγάρι να καταγράφεται σε βραδινή έξοδο στα Ματογιάννια. Η κάμερα του Mykonos Live TV τους εντόπισε να περπατούν χέρι χέρι στα στενά του νησιού, κοιτάζοντας τις βιτρίνες των καταστημάτων κατά τη διάρκεια της βόλτας τους.

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Η παρουσία τους καταγράφηκε σε μία από τις πιο γνωστές περιοχές της Μυκόνου, όπου οι δυο τους εμφανίστηκαν χαλαροί, μακριά από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις. Η τραγουδίστρια, όπως μεταδίδεται, τράβηξε τα βλέμματα με την εμφάνισή της κατά τη νυχτερινή έξοδο.

Η Μύκονος αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς για την Ελεωνόρα Ζουγανέλη, καθώς είναι ο τόπος καταγωγής της, ενώ στο νησί διατηρεί και εξοχική κατοικία. Αυτός είναι και ο λόγος που το ζευγάρι επιλέγει να περνά χρόνο εκεί, ειδικά σε περιόδους ξεκούρασης.

Δείτε το βίντεο από το Mykonos Live TV

Η βόλτα στα Ματογιάννια και η παρουσία του ζευγαριού στη Μύκονο

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη και ο Νίκος Συρίγος έχουν επιλέξει διαχρονικά να κρατούν χαμηλούς τόνους σε ό,τι αφορά τη σχέση τους. Παρότι κατά καιρούς το ενδιαφέρον γύρω από την προσωπική τους ζωή παραμένει έντονο, οι δημόσιες εμφανίσεις τους είναι περιορισμένες και οι ίδιοι αποφεύγουν να δίνουν έκταση σε ιδιωτικές στιγμές τους.

Το φετινό καλοκαίρι βρέθηκαν και πάλι στη Μύκονο, απολαμβάνοντας χρόνο μαζί. Οι εικόνες από τη νυχτερινή τους έξοδο στα γραφικά σοκάκια των Ματογιάννιων έδειξαν το ζευγάρι να κινείται διακριτικά, σε μια χαλαρή βόλτα για δύο.

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Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη και ο Νίκος Συρίγος βρίσκονται συχνά στη Μύκονο

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη και ο Νίκος Συρίγος βρίσκονται συχνά στη Μύκονο /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Τι έχει πει η Ελεωνόρα Ζουγανέλη για τον Νίκο Συρίγο και την προσωπική ζωή

Σε παλαιότερη συνέντευξή της, η ερμηνεύτρια είχε μιλήσει ανοιχτά για όσα θεωρεί σημαντικά στη σχέση της με τον δημοσιογράφο, εξηγώντας ταυτόχρονα γιατί δεν επιθυμεί να εκθέτει την προσωπική της ζωή στη δημόσια συζήτηση.

«Με τον Νίκο Συρίγο μας κρατάει μαζί το ότι έχουμε πράγματα να ανακαλύψουμε ο ένας στον άλλον, υπάρχει αυτή η ανάγκη. Προφανώς σε γοητεύει κάτι, υπάρχει μία εξέλιξη. Δε μου αρέσει να μιλάω για την προσωπική μου ζωή, γιατί λέγεται “προσωπική”. Δεν είναι ωραίο να ασχολούμαστε με τις ζωές των άλλων, υπάρχει ένας κύκλος ανθρώπων που μας περιβάλλει, δεν είμαστε μόνοι μας, άλλοι έχουν παιδιά. Γιατί πρέπει να γκουγκλάρει κάποιος το όνομά μου και να διαβάζει δίπλα έναν κατάλογο; Το βρίσκω λίγο άκομψο. Τα συναισθήματά μου τα δίνω απλόχερα εκεί που γουστάρω». 

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Σε άλλη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στον Alpha, η τραγουδίστρια είχε αναφερθεί και στον χαρακτήρα της, περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τη δημόσια έκθεση.

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη και ο Νίκος Συρίγος είναι μαζί τα τελευταία τρία χρόνια 

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη και ο Νίκος Συρίγος είναι μαζί τα τελευταία τρία χρόνια /Φωτογραφία NDP Photo Agency

«Είμαι αυστηρή με τον εαυτό μου και κατ’ επέκταση με τους άλλους. Είμαι ντροπαλή, σίγουρα συνεσταλμένη. Δε μου αρέσει να κάνω θόρυβο, προτιμώ να παρατηρώ. Βέβαια, πάνω στη σκηνή πρέπει να βγεις και να κάνεις θόρυβο, οπότε εκεί υπάρχει μία μετάβαση», είχε πει.

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