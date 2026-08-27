Γυναικτονία Ροδόπη: Τη σκότωσε με μία μαχαιριά - «Νευρίασα, θόλωσα»

Ομολόγησε ο δράστης - Σοκάρει η ιατροδικαστική στη σορό της 44χρονης

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Πρώτη Δημοσίευση: 27.08.26, 13:14
Το χρονικό της γυναικοκτονίας στη Ροδόπη / Βίντεο Mega

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο σύζυγος της 44χρονης ομολόγησε ότι τη σκότωσε με μία μαχαιριά από νεύρα, ανήμερα των γενεθλίων της κόρης τους.
  • Η 44χρονη υπέστη σοβαρό τραύμα στον λαιμό από κουζινομάχαιρο, που προκάλεσε άμεσο θάνατο.
  • Είχε ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας και είχε προγραμματίσει ραντεβού για διαζύγιο μία μέρα πριν τη δολοφονία.
  • Η γυναικοκτονία συνέβη στο σπίτι τους, παρουσία των δύο παιδιών τους, με την 16χρονη να καλεί την αστυνομία.
  • Ο 53χρονος δράστης νοσηλεύεται φρουρούμενος και έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του.

«Το έκανα πάνω στα νεύρα μου. Θόλωσα και τη σκότωσα», ομολόγησε ο σύζυγος της 44χρονης που τη δολοφόνησε μέσα στο σπίτι τους στη Ροδόπη, ανήμερα των γενεθλίων της κόρης τους. Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής έκθεσης αποτυπώνουν το μένος με το οποίο αφαίρεσε τη ζωή της άτυχης γυναίκας. 

Ροδόπη: Γύρισε για τα γενέθλια της κόρης τους και τη σκότωσε

Σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, η 44χρονη υπέστη ένα και μοναδικό τραύμα από μαχαίρι στην περιοχή του λαιμού και της τραχηλικής χώρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, χρησιμοποιήθηκε κουζινομάχαιρο μήκους περίπου 20 εκατοστών. Το τραύμα ήταν ιδιαίτερα σοβαρό και προκάλεσε εσωτερική και εξωτερική αιμορραγία, ενώ η λεπίδα φέρεται να έφτασε έως τον δεξιό πνεύμονα. 

Γυναικοκτονία Ροδόπη: Τη σκότωσε πριν καταθέσει αίτηση διαζυγίου

Δε διαπιστώθηκαν άλλες κακώσεις στο σώμα της γυναίκας. Η εκτίμηση είναι ότι ο θάνατός της επήλθε μέσα σε λίγα λεπτά από το χτύπημα. 

Τα ιατροδικαστικά ευρήματα αποτελούν σημαντικό μέρος της δικογραφίας που σχηματίζεται για την υπόθεση. 

Γυναικοκτονία Ροδόπη

Η 44χρονη δολοφονήθηκε λίγες ώρες πριν καταθέσει αίτηση διαζυγίου

Ροδόπη: Δεν πρόλαβε να καταθέσει αίτηση διαζυγίου 

Η 44χρονη, που σύμφωνα με πληροφορίες ήταν επί χρόνια θύμα ενδοοικογενειακής βίας, είχε αποφασίσει να προχωρήσει στη λύση του γάμου της. 

Είχε επικοινωνήσει με τη δικηγόρο της και είχε κλείσει ραντεβού για την Πέμπτη, μία ημέρα μετά τη δολοφονία, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία του διαζυγίου. 

Η δικηγόρος της οικογένειας, Ευαγγελία Κάλλου, επιβεβαίωσε ότι υπήρχε ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας και ανέφερε πως η τελευταία επικοινωνία με την 44χρονη έγινε το βράδυ πριν από το έγκλημα. 

Όπως ανέφερε, η γυναίκα είχε δεχθεί επανειλημμένα επιθέσεις από τον σύζυγό της. Το 2022, όταν η οικογένεια βρισκόταν στην Κρήτη, είχε καταγγείλει τον σύζυγό της για ενδοοικογενειακή απειλή. Ο 53χρονος είχε τότε συλληφθεί στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και οδηγηθεί στον εισαγγελέα. 

Οι Αρχές εξετάζουν πλέον μεταξύ άλλων εάν ο 53χρονος γνώριζε ότι η σύζυγός του επρόκειτο να προχωρήσει άμεσα στη διαδικασία του διαζυγίου. 

Ροδόπη: Τη σκότωσε με μία μαχαιριά

Ο 53χρονος σκότωσε τη σύζυγό του με μια μαχαιριά 

Ροδόπη: Το χρονικό της γυναικοκτονίας μέσα στο σπίτι της οικογένειας 

Η 44χρονη εργαζόταν εποχικά σε τουριστική επιχείρηση στη Θάσο κατά τους θερινούς μήνες. Είχε επιστρέψει στη Διαλαμπή προκειμένου να βρίσκεται κοντά στην οικογένειά της και να γιορτάσει τα γενέθλια της 16χρονης κόρης της. 

Η γυναικοκτονία σημειώθηκε στο σπίτι τους, όπου βρίσκονταν τόσο η 16χρονη κόρη όσο και ο 19χρονος γιος του ζευγαριού. Η 22χρονη κόρη τους απουσίαζε.  

Η 16χρονη φέρεται να ήταν εκείνη που κάλεσε την αστυνομία, ενώ ο 19χρονος μετέφερε τη μητέρα του στο νοσοκομείο της Κομοτηνής, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. 

Ο 53χρονος φέρεται στη συνέχεια να αυτοτραυματίστηκε στην κοιλιακή χώρα και να επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του καταναλώνοντας πετρέλαιο ή φυτοφάρμακο. Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο τον ακινητοποίησαν και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. 

Ο άνδρας νοσηλεύεται φρουρούμενος στο «Σισμανόγλειο», ενώ η ζωή του δεν βρίσκεται σε κίνδυνο. 

Σε βάρος του φερόμενου δράστη έχει σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. 

Μετά τη δολοφονία της μητέρας του τα παιδιά βρίσκονται σε κατάσταση σοκ.  

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