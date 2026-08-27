Δείτε βίντεο με φωτογραφίες από τον γάμο της που πόσταρε η Δανάη Μπάρκα

Σε κλίμα απόλυτου ρομαντισμού, η Δανάη Μπάρκα μοιράστηκε με τους followers της ένα τρυφερό στιγμιότυπο από τις καλοκαιρινές της διακοπές με τον σύζυγό της, Φάνη Μπότση.

Το πρωί της Πέμπτης, η παρουσιάστρια και ηθοποιός ανέβασε στο προφίλ της στο Instagram μια φωτογραφία από την παραλία, στην οποία απαθανατίζει τον αγαπημένο της την ώρα που φτάνει στην ακτή.

Την ανάρτηση συνόδευσε με τη λεκτική πινελιά «My love» και μια κίτρινη καρδιά, εκφράζοντας δημόσια την αγάπη της.

Η ανάρτηση της Δανάης Μπάρκα /Φωτογραφία Instagram

Λίγο νωρίτερα, είχε υποδεχτεί την ημέρα δημοσιεύοντας την ηρεμία της θάλασσας και γράφοντας με εξομολογητική διάθεση: «Αν θέλεις να σου φανερωθεί κάτι διαφορετικό, τόλμησε πρώτα να γίνεις εσύ διαφορετικός», συμπληρώνοντας πως το ιδανικό πρωινό ξύπνημα περιλαμβάνει φύση, θάλασσα και ορίζοντα.

Το ερωτευμένο ζευγάρι διανύει μια από τις ομορφότερες περιόδους της ζωής του, καθώς τον Ιούνιο του 2026 ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας. Ο γάμος τους πραγματοποιήθηκε στη Μεσσηνιακή Μάνη, ένα μέρος με ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για την παρουσιάστρια.

Ενσταντανέ της Δανάης Μπάρκα και του Φάνη Μπότση από τον γάμο τους /Φωτογραφία Instagram

Σε μια ατμοσφαιρική τελετή στο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου, έχοντας στο πλευρό τους λίγους και καλούς φίλους αλλά και τις οικογένειές τους, επισημοποίησαν τον έρωτά τους. Μάλιστα, μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της ημέρας ήταν όταν ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης συνόδευσε τη Δανάη στην εκκλησία, παραδίδοντάς την στον Φάνη Μπότση.