Δανάη Μπάρκα: Φωτογραφίζει τον σύζυγό της, Φάνη Μπότση - Το τρυφερό σχόλιο

Έτσι αποκαλεί τον σύζυγό της η παρουσιάστρια & ηθοποιός

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
27.08.26 , 15:29 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου - Από 4 έως 20 Σεπτεμβρίου στο Πεδίον του Άρεως
27.08.26 , 15:01 Φοίβος: Ραγίζει καρδιές το «αντίο» του συνθέτη στον Δημήτρη Κόκοτα
27.08.26 , 14:23 Ιός Δυτικού Νείλου: 13χρονος με βαριά συμπτώματα ανάμεσα στα κρούσματα
27.08.26 , 14:15 Δανάη Μπάρκα: Φωτογραφίζει τον σύζυγό της, Φάνη Μπότση - Το τρυφερό σχόλιο
27.08.26 , 14:15 Γυναικτονία Ροδόπη: Τη σκότωσε με μία μαχαιριά - «Νευρίασα, θόλωσα»
27.08.26 , 14:00 Kυτταρίτιδα: πες «αντίο» κάνοντας καθημερινά αυτές τις δύο απλές ασκήσεις
27.08.26 , 13:41 Νατάσσα Μποφίλιου: Ρομαντική απόδραση στη Φολέγανδρο με τον σύζυγό της!
27.08.26 , 13:10 Άριελ Κωνσταντινίδη: Η τρυφερή καλοκαιρινή φωτογραφία με την κόρη της
27.08.26 , 12:43 Πάτρα: Συνελήφθη καθηγητής για αποπλάνηση ανήλικης μαθήτριάς του
27.08.26 , 12:35 Σία Κοσιώνη: Με chic business look στο κέντρο της Αθήνας
27.08.26 , 12:22 Ελεωνόρα Ζουγανέλη - Νίκος Συρίγος: Πιασμένοι χέρι χέρι στα Ματογιάννια
27.08.26 , 12:09 Λυκούργος Καλλέργης: Η καριέρα και ο γάμος με τη Μαρία Φωκά
27.08.26 , 12:00 3 συμβουλές για να κρατήσεις δυνατή και ζωντανή τη σχέση στον γάμο σου
27.08.26 , 11:34 Mητσοτάκης: Το Μετρό Θεσσαλονίκης είναι από τα πιο σύγχρονα της Ευρώπης
27.08.26 , 11:18 Οι ελληνικοί Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψαν εχθρικά drones
Καλομοίρα: Στην Κεφαλονιά με τον Γιώργο Μπούσαλη και τα παιδιά τους
Αχαΐα: Πτώση 14χρονου από μπαλκόνι - Υποχώρησαν κάγκελα
Αμαλία Κωστοπούλου: Καλοκαιρινές διακοπές στη Σαρδηνία με πολυτελές σκάφος
Άντζελα Γκερέκου: Ταξίδι στο Λονδίνο με την κόρη της, Μαρία Βοσκοπούλου
Σία Κοσιώνη: Με chic business look στο κέντρο της Αθήνας
Ιός Δυτικού Νείλου: 13χρονος με βαριά συμπτώματα ανάμεσα στα κρούσματα
Γυναικτονία Ροδόπη: Τη σκότωσε με μία μαχαιριά - «Νευρίασα, θόλωσα»
Κτηματολόγιο: Νέα διαδικασία για τα ακίνητα «αγνώστου ιδιοκτήτη»
Φαίη Σκορδά: Η αλλαγή στο Instagram της μετά τη μεταγραφή στον ΑΝΤ1
Δανάη Μπάρκα: Φωτογραφίζει τον σύζυγό της, Φάνη Μπότση - Το τρυφερό σχόλιο
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Δείτε βίντεο με φωτογραφίες από τον γάμο της που πόσταρε η Δανάη Μπάρκα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Δανάη Μπάρκα μοιράστηκε τρυφερή φωτογραφία του συζύγου της, Φάνη Μπότση, από τις καλοκαιρινές τους διακοπές στο Instagram.
  • Η ανάρτηση συνοδεύεται από το σχόλιο "My love" και μια κίτρινη καρδιά, εκφράζοντας την αγάπη της.
  • Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Ιούνιο του 2026 στη Μεσσηνιακή Μάνη, σε μια ατμοσφαιρική τελετή.
  • Η Δανάη εξέφρασε την επιθυμία της για αλλαγές στη ζωή μέσω μιας φιλοσοφικής ανάρτησης.
  • Σημαντική στιγμή του γάμου ήταν όταν ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης την παρέδωσε στον Φάνη.

Σε κλίμα απόλυτου ρομαντισμού, η Δανάη Μπάρκα μοιράστηκε με τους followers της ένα τρυφερό στιγμιότυπο από τις καλοκαιρινές της διακοπές με τον σύζυγό της, Φάνη Μπότση.

Δανάη Μπάρκα: Το φιλί με τον Μπότση & όλα τα «Ναι» που είπε φέτος

Το πρωί της Πέμπτης, η παρουσιάστρια και ηθοποιός ανέβασε στο προφίλ της στο Instagram μια φωτογραφία από την παραλία, στην οποία απαθανατίζει τον αγαπημένο της την ώρα που φτάνει στην ακτή.

Την ανάρτηση συνόδευσε με τη λεκτική πινελιά «My love» και μια κίτρινη καρδιά, εκφράζοντας δημόσια την αγάπη της.

Δανάη Μπάρκα: Φωτογραφίζει τον σύζυγό της, Φάνη Μπότση - Το τρυφερό σχόλιο

Η ανάρτηση της Δανάης Μπάρκα /Φωτογραφία Instagram

Λίγο νωρίτερα, είχε υποδεχτεί την ημέρα δημοσιεύοντας την ηρεμία της θάλασσας και γράφοντας με εξομολογητική διάθεση: «Αν θέλεις να σου φανερωθεί κάτι διαφορετικό, τόλμησε πρώτα να γίνεις εσύ διαφορετικός», συμπληρώνοντας πως το ιδανικό πρωινό ξύπνημα περιλαμβάνει φύση, θάλασσα και ορίζοντα. 

Δανάη Μπάρκα: «Ηλιοβασίλεμα, ερημιά κι αγάπη» - Τα νέα ενσταντανέ με μαγιό

Δανάη Μπάρκα: Φωτογραφίζει τον σύζυγό της, Φάνη Μπότση - Το τρυφερό σχόλιο

Το ερωτευμένο ζευγάρι διανύει μια από τις ομορφότερες περιόδους της ζωής του, καθώς τον Ιούνιο του 2026 ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας. Ο γάμος τους πραγματοποιήθηκε στη Μεσσηνιακή Μάνη, ένα μέρος με ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για την παρουσιάστρια.

Δανάη Μπάρκα: Η φωτογραφία με την πεθερά της από τον γάμο της

Ενσταντανέ της Δανάης Μπάρκα και του Φάνη Μπότση από τον γάμο τους

Ενσταντανέ της Δανάης Μπάρκα και του Φάνη Μπότση από τον γάμο τους /Φωτογραφία Instagram

Σε μια ατμοσφαιρική τελετή στο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου, έχοντας στο πλευρό τους λίγους και καλούς φίλους αλλά και τις οικογένειές τους, επισημοποίησαν τον έρωτά τους. Μάλιστα, μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της ημέρας ήταν όταν ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης συνόδευσε τη Δανάη στην εκκλησία, παραδίδοντάς την στον Φάνη Μπότση.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΑΝΑΗ ΜΠΑΡΚΑ
 |
ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΤΣΗΣ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
 |
INSTAGRAM
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φοίβος - Δημήτρης Κόκοτας
Celebrities & Gossip Νεα
Φοίβος: Ραγίζει καρδιές το «αντίο» του συνθέτη στον Δημήτρη Κόκοτα
Νατάσσα Μποφίλιου
Celebrities & Gossip Νεα
Νατάσσα Μποφίλιου: Ρομαντική απόδραση στη Φολέγανδρο με τον σύζυγό της!
Άριελ Κωνσταντινίδη
Celebrities & Gossip Νεα
Άριελ Κωνσταντινίδη: Η τρυφερή καλοκαιρινή φωτογραφία με την κόρη της
Σία Κοσιώνη: Κομψή εμφάνιση στο κέντρο της Αθήνας
Celebrities & Gossip Νεα
Σία Κοσιώνη: Με chic business look στο κέντρο της Αθήνας
Ελεωνόρα Ζουγανέλη - Νίκος Συρίγος
Celebrities & Gossip Νεα
Ελεωνόρα Ζουγανέλη - Νίκος Συρίγος: Πιασμένοι χέρι χέρι στα Ματογιάννια
Νικόλ Κίντμαν: Νέες φωτογραφίες από την επίσκεψή της στη Μύκονο
Celebrities & Gossip Νεα
Νικόλ Κίντμαν: Νέες φωτογραφίες από την επίσκεψή της στη Μύκονο
Φαίη Σκορδά
Celebrities & Gossip Νεα
Φαίη Σκορδά: Η αλλαγή στο Instagram της μετά τη μεταγραφή στον ΑΝΤ1
Αμαλία Κωστοπούλου
Celebrities & Gossip Νεα
Αμαλία Κωστοπούλου: Καλοκαιρινές διακοπές στη Σαρδηνία με πολυτελές σκάφος
Ζέτα Μακρυπούλια - Μιχάλης Χατζηγιάννης
Celebrities & Gossip Νεα
Ζέτα Μακρυπούλια - Η ανάρτηση για τη σκυλίτσα που είχε με τον Χατζηγιάννη
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top