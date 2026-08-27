54ο Φεστιβάλ Βιβλίου - Από 4 έως 20 Σεπτεμβρίου στο Πεδίον του Άρεως

Έρχεται η μεγάλη γιορτή του βιβλίου

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Στις 4 Σεπτεμβρίου, το 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου ανοίγει τις πόρτες του στο Πεδίον του Άρεως, δημιουργώντας έναν φιλόξενο χώρο συνάντησης για μικρούς και μεγάλους φίλους του βιβλίου και της φιλαναγνωσίας.

210 εκδοτικοί οίκοι, 285 περίπτερα, περισσότερες από 200 πολιτιστικές εκδηλώσεις, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, διαδραστικά εκπαιδευτικά δρώμενα και πολλές ακόμη δράσεις συνθέτουν το πρόγραμμα του 54ου Φεστιβάλ Βιβλίου 2026.

54ο Φεστιβάλ Βιβλίου - Από 4 έως 20 Σεπτεμβρίου στο Πεδίον του Άρεως

Ο Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου διοργανώνει το φετινό Φεστιβάλ, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αθηναίων, και με την αιγίδα και υποστήριξη του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Τη διοργάνωση υποστηρίζουν ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) και ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου (ΟΣΔΕΛ).

«Βιώσιμη Ανάπτυξη. Το βιβλίο ως αρχιτέκτονας του αύριο»

Το 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου είναι αφιερωμένο στην καλλιέργεια της συλλογικής συνείδησης και της κοινωνικής ευθύνης απέναντι στον πλανήτη και στις επόμενες γενιές.

Με έμπνευση από τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, το Φεστιβάλ αναδεικνύει ζητήματα όπως η ποιοτική εκπαίδευση, η κοινωνική ισότητα, η προστασία του περιβάλλοντος, η υπεύθυνη κατανάλωση, η πολιτιστική συμπερίληψη και η βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων και των κοινωνιών.

54ο Φεστιβάλ Βιβλίου - Από 4 έως 20 Σεπτεμβρίου στο Πεδίον του Άρεως

Μέσα από τη φιλοσοφία των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, το βιβλίο γίνεται οδηγός γνώσης, προβληματισμού και δημιουργίας, φέρνοντας τον πολίτη σε επαφή με πανανθρώπινες αξίες, βιώσιμες πρακτικές και καινοτόμες ιδέες. Με το βιβλίο ως οδηγό και συνοδοιπόρο, αναδεικνύεται όχι μόνο η αξία της προστασίας των φυσικών πόρων, αλλά και η ανάγκη για μια αρμονική και υπεύθυνη συνύπαρξη στην παγκόσμια κοινότητα.

Πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ έχει διαμορφωθεί ένα πλούσιο και πολυδιάστατο πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων, σε συνεργασία με σημαντικούς πολιτιστικούς και κοινωνικούς φορείς.

Μεταξύ άλλων, θα πραγματοποιηθούν: τριήμερο παρουσίασης πρωτοεμφανιζόμενων δημιουργών λόγου, εκδήλωση της Ελληνικής Ακαδημίας Κόμικς, καθώς και στρογγυλά τραπέζια από το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, το ελληνικό τμήμα της IBBY, το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα. 

54ο Φεστιβάλ Βιβλίου - Από 4 έως 20 Σεπτεμβρίου στο Πεδίον του Άρεως

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμη εργαστήρια για παιδιά, διαδραστικές εκδηλώσεις από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Κυστικής Ίνωσης και από τον σύλλογο Η Φλόγα, παιδική θεατρική παράσταση Η Αλίκη στη χώρα των ψαριών από την εταιρεία θεατρικών παραγωγών ΜΕΘΕΞΙΣ, παράσταση Καραγκιόζη από το Θέατρο Σκιών Νικόλα Τζιβελέκη, συναυλία από το Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής του Δήμου Αθηναίων, καθώς και τη συναυλία Με της οθόνης τραγούδια ταξίδι στον χρόνο, με τον Μάριο Στρόφαλη και την Ειρήνη Τουμπάκη.

Στο Πεδίον του Άρεως, από 4 έως 20 Σεπτεμβρίου 2026, με ελεύθερη είσοδο.

Τα επίσημα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 20:00.

54ο Φεστιβάλ Βιβλίου
Πεδίον του Άρεως
Από 4 έως 20 Σεπτεμβρίου

Ώρες λειτουργίας
Δευτέρα-Πέμπτη: 18:00-22:30
Παρασκευή & Σάββατο: 18:00-23:00
Κυριακή: 10:30-15:00 & 18:00-22:30

Διοργάνωση: Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου (Σ.ΕΚ.Β.)

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54Ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΙΒΛΙΟΥ
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