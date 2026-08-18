«Σκέρτσα και Παρόλες» - Περί Έρωτος και Άλλων Παθών, στο Φεστιβάλ Ρεματιάς

Καλοκαιρινή περιοδεία, με την Νικολέτα Βλαβιανού και την Ελευθερία Ρήγου

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Η Burlesque και η Νικολέτα Βλαβιανού παρουσιάζουν στο Φεστιβάλ Ρεματιάς- Ευριπίδειο Θέατρο και σε καλοκαιρινή περιοδεία, τη θεατρική σύνθεση ΣΚΕΡΤΣΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΛΕΣ ή Περί Έρωτος και άλλων Παθών.

«Σκέρτσα και Παρόλες» - Περί Έρωτος και Άλλων Παθών, στο Φεστιβάλ Ρεματιάς

Στην παράσταση μας συναντιούνται με οδηγό το θεό ΕΡΩΤΑ οι φωνασκούσες Εκκλησιάζουσες και Λυσιστράτη του Αριστοφάνη, οι πικάντικοι Μιμίαμβοι του Ηρώνδα, αλλα και το διασκεδαστικό Μουρτόριο του Κοντε Ρεστελου, από τις Κεφαλονίτικες Ιστορίες του ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗ, χαρίζοντας στο κοινό ευφροσύνη, διασκέδαση αλλά και τη συνειδητοποίηση της «πολιτιστικής συνέχειας» από τους αρχαίους κωμωδιογράφους έως τους νεότερους.

Η καλοκαιρινή περιοδεία περιλαμβάνει εμφανίσεις σε Φεστιβάλ Δήμων όπως, Πέραμα, Αργοστόλι, Κω, Μεγανήσι αλλά και σε Πολιτιστικούς Συλλόγους. 

«Σκέρτσα και Παρόλες» - Περί Έρωτος και Άλλων Παθών, στο Φεστιβάλ Ρεματιάς

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ .

Κείμενο -Σκηνοθεσία: Ν. Βλαβιανού - Μαρκέτου 
Κίνηση: Μόνικα Κολοκοτρώνη
Μουσική: Άγγελος Ανδρεάτος 
Επικοινωνία:Κώστας Γαζέτης
Συνεργάτης: Γιάννης Μπαρτσώκας
Παραγωγή: Καλλιτεχνική Εταιρεία ΑRT  

Ηθοποιοί: Νικολέτα  Βλαβιανού, Ελευθερία Ρήγου, Νίκος Καραστέργιος, Μόνικα Κολοκοτρώνη, Τζένη Παπαδημάτου, Άγγελος Κυριακόπουλος και Κώστας Γαζέτης .

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ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ
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ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΒΛΑΒΙΑΝΟΥ
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ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΡΗΓΟΥ
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