Η Ανδρονίκη Αβδελιώτη σκηνοθετεί τον Ματωμένο Γάμο αντλώντας τη δομή της παράστασης από την αρχαία τραγωδία. Συνομιλεί με τη λαϊκή παράδοση, την ποίηση και το σουρεαλιστικό εικαστικό σύμπαν του Σαλβαδόρ Νταλί.

Όταν το αίμα που κυλάει μέσα σου καίει δεν μπορείς να κάνεις πίσω

Ο κόσμος του Λόρκα μεταμορφώνεται σε ένα ονειρικό, εφιαλτικό και βαθιά μεταφυσικό τοπίο όπου οι άνθρωποι μοιάζουν με παραμορφωμένες σκιές και η μοίρα αναπόφευκτη.

Ο Χορός γνωρίζει, βλέπει και προαισθάνεται. Δεν παρεμβαίνει για να αποτρέψει την εξέλιξη της δράσης. Παραμένει μάρτυρας μιας μοίρας που ξεδιπλώνεται μπροστά του, μέχρι την τελική αναμέτρηση.

Η Φύση, η Σελήνη, ο Θάνατος, avant garde παρουσίες που παρακολουθούν και αποκαλύπτουν. Ήρθε η Σελήνη, είναι αγνή και φιλήδονη ανοίγει τα στήθη της.

Φύγε σελήνη άφησε με να χορέψω.

Ένα άγριο παραμύθι για τον έρωτα, την επιθυμία, την ελευθερία, το πάθος όπου οι ήρωες αναζητούν απεγνωσμένα τη λύτρωση και οδηγούνται στην σύγκρουση

Η δύναμη του duende διαπερνά την ανθρώπινη ύπαρξη. Άλλωστε τα μαχαίρια ξέρουν τον δρόμο.

Με ένα μαχαίρι, με ένα μικρό μαχαίρι…

Ψάχνω την ανάσα σου…Στάχτη σκεπάζει το μέτωπο μου…. Αχ! Τι φοβερή ώρα.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Μετάφραση- Διασκευή- Σκηνοθεσία: Ανδρονίκη Αβδελιώτη

Σχεδιασμός φωτισμού: Βασίλης Κλωτσοτήρας

Πρωτότυπη μουσική – Σχεδιασμός ήχου: Ελίνα Καλαμποκίνη

Σκηνικά – Κοστούμια: Ανδρονίκη Αβδελιώτη, Νικόλαος Μαρμαροτούρης

Βοηθός σκηνοθέτη: Μάιρα Ξύδη

Τρέιλερ – Φωτογραφίες: Λάμπρος Ρουμελιωτάκης.

Μοντάζ Τρέιλερ, Γραφιστική επεξεργασία αφίσας: Μάιρα Ξύδη

Παίζουν με αλφαβητική σειρά οι ηθοποιοί:

Ανδρονίκη Αβδελιώτη, Γιώργος Ζώης, Σωτήρης Καρκαλέμης, Αθηνά Μαυρομάτη, Μάιρα Ξύδη, Ελεάννα Παναγουλέα, Ποπέτα Σούκου

Πληροφορίες

Θέατρο Αλκμήνη

Διεύθυνση: Αλκμήνης 8-12/ κ. Πετράλωνα / Στάση Μετρό: Κεραμεικός

Παραστάσεις: Κυριακή 21:00, από 18 Οκτωβριου 2026 έως 17 Ιανουαρίου 2027

Διάρκεια: 80Τιμές εισιτηρίων: 18 ευρώ (γενική είσοδος), 14 ευρώ (μειωμένο)