Για τρίτη φορά γαμπρός ντύθηκε ο Τζιμ Κάρεϊ, αυτή τη φορά όμως έγινε υπό άκρα μυστικότητα. Ο χολιγουντιανός ηθοποιός και η Μιν Αχ ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου σε μία τελετή στο Los Angeles με λίγους καλεσμένους.

Το ζευγάρι έκανε πριν από επτά μήνες μετά την πρώτη δημόσια εμφάνιση του ζευγαριού στο κόκκινο χαλί των βραβείων César στη Γαλλία τον περασμένο Φεβρουάριο.

Εκείνη τη βραδιά μάλιστα ο χολιγουντιανός ηθοποιός στην ομιλία του είχε αναφερθεί στην κατά 32 χρόνια σύντροφό του με πολύ τρυφερά λόγια.

Πιο συγκεκριμένα την είχε αποκαλέσει «sublime companion», δηλαδή την «υπέροχη σύντροφό» του ενώ της είπε δημοσίως «σ’ αγαπώ».

Jim Carrey/ φωτογραφία από apimages/ φωτογραφία από Aurelien Morissard

Αυτός είναι ο τρίτος γάμος για τον Τζιμ Κάρει έχει παντρευτεί δύο φορές στο παρελθόν. Ο πρώτος του γάμος ήταν, από το 1987 έως το 1995, με τη Μελίσα Γουόμερ, με την οποία απέκτησε την κόρη του, Τζέιν. Στη συνέχεια, παντρεύτηκε με τη συμπρωταγωνίστριά του στο «Dumb and Dumber», Λόρεν Χόλι, από το 1996 έως το 1997.

