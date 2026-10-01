Γνωστός ηθοποιός παντρεύτηκε μυστικά την πολλά χρόνια νεότερη σύντροφό του

Ο Τζιμ Κάρεϊ και η Μιν Αχ επισημοποίησαν τη σχέση τους

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Γνωστός ηθοποιός παντρεύτηκε μυστικά την πολλά χρόνια νεότερη σύντροφό του
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Celebrities & Gossip Νεα
H αφιέρωση του Jim Carrey στη σύντροφό του/ βίντεο από Alpha

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Τζιμ Κάρεϊ παντρεύτηκε μυστικά την 32 χρόνια νεότερη σύντροφό του, Μιν Αχ, στο Los Angeles.
  • Η τελετή πραγματοποιήθηκε με λίγους καλεσμένους και υπό άκρα μυστικότητα.
  • Το ζευγάρι έκανε την πρώτη δημόσια εμφάνιση του τον περασμένο Φεβρουάριο στα βραβεία César στη Γαλλία.
  • Ο Κάρεϊ είχε αναφερθεί στην Μιν Αχ ως «υπέροχη σύντροφό» του και της δήλωσε δημόσια «σ’ αγαπώ».
  • Αυτός είναι ο τρίτος γάμος του Κάρεϊ, ο οποίος έχει παντρευτεί δύο φορές στο παρελθόν.

Για τρίτη φορά γαμπρός ντύθηκε ο Τζιμ Κάρεϊ, αυτή τη φορά όμως έγινε υπό άκρα μυστικότητα. Ο χολιγουντιανός ηθοποιός και η  Μιν Αχ ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου σε μία τελετή στο Los Angeles με λίγους καλεσμένους. 

 

Γνωστός ηθοποιός παντρεύτηκε μυστικά την πολλά χρόνια νεότερη σύντροφό του

Το ζευγάρι έκανε πριν από επτά μήνες μετά την πρώτη δημόσια εμφάνιση του ζευγαριού στο κόκκινο χαλί των βραβείων César στη Γαλλία τον περασμένο Φεβρουάριο. 

Εκείνη τη βραδιά μάλιστα ο χολιγουντιανός ηθοποιός στην ομιλία του είχε αναφερθεί στην κατά 32 χρόνια σύντροφό του με πολύ τρυφερά λόγια. 

Γνωστός ηθοποιός παντρεύτηκε μυστικά την πολλά χρόνια νεότερη σύντροφό του

 Πιο συγκεκριμένα την είχε αποκαλέσει «sublime companion», δηλαδή την «υπέροχη σύντροφό» του ενώ της είπε δημοσίως  «σ’ αγαπώ».

m Carrey/ φωτογραφία από apimages/ φωτογραφία από Aurelien Morissard

Jim Carrey/ φωτογραφία από apimages/ φωτογραφία από Aurelien Morissard

Αυτός είναι ο τρίτος γάμος για τον Τζιμ Κάρει  έχει παντρευτεί δύο φορές στο παρελθόν. Ο πρώτος του γάμος ήταν, από το 1987 έως το 1995, με τη Μελίσα Γουόμερ, με την οποία απέκτησε την κόρη του, Τζέιν. Στη συνέχεια, παντρεύτηκε με τη συμπρωταγωνίστριά του στο «Dumb and Dumber», Λόρεν Χόλι, από το 1996 έως το 1997.
 

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