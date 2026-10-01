Η νυχτερινή Αθήνα ετοιμάζεται να ανοίξει τις πόρτες της για τη νέα σεζόν και το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει συνεργασίες που ήδη έχουν κεντρίσει το ενδιαφέρον. Από τα τέλη Οκτωβρίου και τις αρχές Νοεμβρίου αναμένεται να ξεκινήσουν τα περισσότερα μεγάλα σχήματα, ενώ ορισμένες πρεμιέρες μεταφέρονται λίγο αργότερα μέσα στον χειμώνα.

Στον «Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα» παρουσιάστηκαν οι συνεργασίες που θα πρωταγωνιστήσουν στη νυχτερινή Αθήνα, με γνωστά ονόματα του ελληνικού τραγουδιού να συναντούν νεότερους καλλιτέχνες.

Νατάσα Θεοδωρίδου – Δέσποινα Βανδή στο NOX

Μία από τις συνεργασίες που ξεχωρίζουν είναι αυτή της Νατάσας Θεοδωρίδου με τη Δέσποινα Βανδή στο KNOX. Οι δύο τραγουδίστριες θα εμφανίζονται Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, σε μία γυναικεία σύμπραξη που αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα βασικά σημεία αναφοράς της φετινής σεζόν.

Κατερίνα Λιόλιου – Σάκης Ρουβάς στο Έναστρον

Στο Έναστρον θα συναντηθούν η Κατερίνα Λιόλιου και ο Σάκης Ρουβάς. Όπως σχολιάστηκε στην εκπομπή, πρόκειται για μια συνεργασία με διαφορετικές μουσικές αποχρώσεις, με τον Σάκη Ρουβά να έχει τον ρόλο του guest star.

Γιώργος Σαμπάνης – Νίκος Μακρόπουλος στον Βοτανικό

Στον Βοτανικό, ο Γιώργος Σαμπάνης και ο Νίκος Μακρόπουλος συνεχίζουν για δεύτερη σεζόν τη συνεργασία τους. Το σχήμα κινείται σε καθαρά λαϊκούς ρυθμούς, ενώ οι δύο καλλιτέχνες έχουν ήδη κυκλοφορήσει και ντουέτο.

Κωνσταντίνος Αργυρός – Ρία Ελληνίδου στο Κέντρο Αθηνών

Στο Κέντρο Αθηνών θα εμφανιστούν ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Ρία Ελληνίδου, με την πρεμιέρα να τοποθετείται στο πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου.

Πέτρος Ιακωβίδης – Έλλη Κοκκίνου στο FANTASIA

Ένα σχήμα που έχει ήδη ξεκινήσει είναι αυτό στο FANTASIA με τον Πέτρο Ιακωβίδη και την Έλλη Κοκκίνου.

Η συνεργασία ξεκίνησε από τις αρχές Σεπτεμβρίου και, σύμφωνα με όσα μεταφέρθηκαν στην εκπομπή, η πορεία της είναι ιδιαίτερα θετική. Η Έλλη Κοκκίνου επέστρεψε ανανεωμένη στη νυχτερινή διασκέδαση, ενώ ο Πέτρος Ιακωβίδης συνεχίζει μετά από μια σειρά επιτυχιών.

Σταμάτης Γονίδης – Λένα Ζευγαρά στο Vog Club Athens

Στη συνέχεια παρουσιάστηκε το σχήμα του Σταμάτη Γονίδη με τη Λένα Ζευγαρά, μία συνεργασία με έντονο λαϊκό χαρακτήρα.

Ο Σταμάτης Γονίδης συμπληρώνει τέσσερις δεκαετίες πορείας, ενώ η Λένα Ζευγαρά βρίσκεται σε μία ιδιαίτερα δυναμική περίοδο της καριέρας της.

Μάλιστα, όπως αναφέρθηκε στον «Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα», οι εμφανίσεις τους είχαν ήδη μεγάλη ζήτηση, με το πρόγραμμα των επόμενων εβδομάδων να παρουσιάζεται sold out.

Θοδωρής Φέρρης – Στέλλα Καλλή στο Posidonio

Στο Posidonio, ο Θοδωρής Φέρρης ξεκίνησε τις εμφανίσεις του με τη Στέλλα Καλλή, με το πρώτο διήμερο να είναι sold out.

Φέτος, όμως, υπάρχει μία επιπλέον ημέρα στο πρόγραμμα. Ο Θοδωρής Φέρρης θα εμφανίζεται και τις Κυριακές, έχοντας στο πλευρό του τον Χάρη Βαρθακούρη, ενώ Παρασκευή και Σάββατο θα συνεχίσει με τη Στέλλα Καλλή.

Πάνος Κιάμος –Λευτέρης Πανταζής στην Ακτή Πειραιώς

Στην Ακτή Πειραιώς θα συναντηθούν ο Πάνος Κιάμος και ο Λευτέρης Πανταζής, σε μία συνεργασία που παρουσιάστηκε ως ένα από τα δυνατά λαϊκά σχήματα της σεζόν.

Χρήστος Μάστορας στο Vox

Στο Vox θα εμφανιστεί ο Χρήστος Μάστορας, σε ένα πιο νεανικό μουσικό πρόγραμμα.

Όπως σχολιάστηκε στην εκπομπή, ο τραγουδιστής θα βρίσκεται ουσιαστικά μόνος του στο σχήμα, αποτελώντας ξεχωριστή περίπτωση για το φετινό πρόγραμμα του χώρου.

Ιουλία Καλλιμάνη – Ζόζεφιν στο Tokyo Theater

Μία ακόμη γυναικεία σύμπραξη έρχεται στο Tokyo Theater, όπου η Ιουλία Καλλιμάνη και η Ζόζεφιν θα ενώσουν τις δυνάμεις τους.

Η συνεργασία τους αποτελεί μία από τις διαφορετικές προτάσεις της φετινής νυχτερινής Αθήνας, με δύο γυναικείες παρουσίες να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Διονύσης Σχοινάς – Γιώργος Τσαλίκης στην Αυτοκίνηση

Στην Αυτοκίνηση θα εμφανιστούν ο Διονύσης Σχοινάς και ο Γιώργος Τσαλίκης.

Το συγκεκριμένο σχήμα θα εμφανίζεται Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, προσθέτοντας ακόμη μία διαφορετική επιλογή στη φετινή νυχτερινή διασκέδαση.

Πάολα στο Hotel Ερμού

Στο Hotel Ερμού, η Πάολα παίρνει τη σκυτάλη από την Άννα Βίσση.

Στο πλευρό της θα βρίσκεται ο Δήμος Αναστασιάδης, με τον οποίο έχει συνεργαστεί και στο παρελθόν. Η νέα της εμφάνιση στη νυχτερινή Αθήνα συνδυάζεται και με την τηλεοπτική της παρουσία στο «The Voice».

Νίκος Οικονομόπουλος – Έλενα Παπαρίζου στο νέο Cor

Ένα από τα σχήματα που αναμένονται αργότερα μέσα στη σεζόν είναι αυτό του Νίκου Οικονομόπουλου με την Έλενα Παπαρίζου.

Το νέο Cor βρίσκεται ακόμη στη διαδικασία προετοιμασίας και, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην εκπομπή, στόχος είναι να ανοίξει λίγο πριν από τα Χριστούγεννα.

Άννα Βίσση στο Αθηνών Αρένα

Η Άννα Βίσση επιστρέφει στη νυχτερινή Αθήνα μέσα από το Αθηνών Αρένα έναν χώρο που, όπως παρουσιάστηκε, στήνεται ειδικά γύρω από την παρουσία της.

Το πρόγραμμα περιγράφεται ως μία μεγάλη μουσική υπερπαραγωγή, με την πρεμιέρα να τοποθετείται αρκετά αργότερα, πιθανότατα μετά τις γιορτές.

Νίκος Βέρτης στην Πύλη Αξιού και αργότερα στο Yton

Τη δική του θέση στη φετινή σεζόν έχει και ο Νίκος Βέρτης, ο οποίος εμφανίζεται στην Πύλη Αξιού στη Θεσσαλονίκη και από τον Δεκέμβριο στο ΥΤΟΝ στην Αθήνα.

Έτσι, η φετινή νυχτερινή Αθήνα και όχι μόνο ετοιμάζεται σταδιακά να μπει σε ρυθμούς διασκέδασης, με παλιές και νέες συνεργασίες, δυνατά ονόματα και αρκετές διαφορετικές μουσικές προτάσεις.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα