Λυκουρέζου: «Έσβησα έξω από το σπίτι, με πήγε περαστικός στο νοσοκομείο»

Τι είπε για τη μάχη της με τα ναρκωτικά και τη σύγκριση με τη Ζωή Λάσκαρη

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Επιμέλεια STAR.GR
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαρία-Ελένη Λυκουρέζου αναφέρεται στον θάνατο του γιου της Σίντι Κρόφορντ, Presley Gerber, και τις αιτίες που οδηγούν νέα παιδιά σε ναρκωτικά.
  • Δηλώνει ότι η έλλειψη αγάπης και η μοναξιά είναι παράγοντες που συμβάλλουν στη χρήση ουσιών.
  • Αποκαλύπτει ότι ήταν 14 χρόνια καθαρή από ναρκωτικά μέχρι τον θάνατο της μητέρας της, Ζωής Λάσκαρη.
  • Εξιστορεί μια εμπειρία λιποθυμίας λόγω ναρκωτικών, τονίζοντας την ανάγκη για βοήθεια.
  • Σχολιάζει την πίεση που νιώθει ως κόρη διάσημων γονιών.

Με αφορμή τον θάνατο του γιου της Σίντι Κρόφορντ, Presley Gerber από ναρκωτικά, η Μαρία- Ελένη Λυκουρέζου, που έχει παραδεχτεί πως μία περίοδο της ζωής της έπαιρνε ουσίες, αποκάλυψε στη δημοσιογράφο Μαρία Παναγοπούλου γιατί κάποια παιδιά που φαινομενικά έχουν τα πάντα, μπλέκουν με ναρκωτικά: 

 

Λυκουρέζου: «Έσβησα έξω από το σπίτι, με πήγε περαστικός στο νοσοκομείο»

Μαρία Ελένη Λυκουρέζου: «Τα τελευταία 9 χρόνια ο Αύγουστος με ζορίζει πολύ»


«Δεν αφορά κανέναν τι γίνεται στην οικογένειά μου. Για θάνατο γιου σίντι κρόφοντ ποια είναι η ουσία. Γιατί να παιδί που τα έχει όλα μπλέκεται με ουσίες . Εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Αν έχεις πάρει την αγάπη που θες, αν νιώθεις μόνος σου. Συνήθως συμβαίνει επειδή δεν έχεις βρει την αγάπη μέσα σου.  Την αγάπη πρέπει να την έχεις μέσα σου όχι να την αναζητάς από τους γονείς σου. Όταν σου λείπει η μαμά σου θες να γεμίσεις αυτά τα κενά. Η μαμά μου δεν ήταν μόνο δικιά μου δεν ήταν μόνο για μένα αλλά για όλους επειδή ήταν διάσημη. Είχα κενά» δήλωσε στην εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα» η κόρη της Ζωής Λάσκαρη.

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Λυκουρέζου: «Έσβησα έξω από το σπίτι, με πήγε περαστικός στο νοσοκομείο»

Όπως είπε η ραδιοφωνική παραγωγός, όταν η μητέρα της άφησε την τελευταία της πνοή στις 18 Αυγούστου 2017, εκείνη ήταν 14 χρόνια καθαρή από ουσίες.

«Όταν έφυγε η μαμά μου ήμουν 14 χρόνια καθαρή από ουσίες. Ήταν εύκολο τότε να ξανακυλήσω όμως δεν πήρα ούτε χάπι. Ήμουν άυπνη κάπνιζε τα τσιγάρα της μαμάς μου σαν τρελή και στην κηδεία ήπια 2 τσικουδιές. Ήταν δύκολο να ξεπεράσω τον πόνο, ήταν βαρύ. » τόνισε συναισθηματικά φορτισμένη. 

Λυκουρέζου: «Έσβησα έξω από το σπίτι, με πήγε περαστικός στο νοσοκομείο»

Η μάχη με τα ναρκωτικά και η λιποθυμία έξω από το σπίτι της

Η κόρη του Αλέξανδρου Λυκουρέζου, όπως εξομολογήθηκε ξεκίνησε τις ουσίες σε ηλικία 15 ετών.

«Δεν είχα ποτέ ηρεμία στο σπίτι. Όταν έλειπαν οι γονείς μου το βράδυ είχα πολύ σκοτεινές σκέψεις. Κοντά στον θάνατο δεν έφτασα. Έναν χρόνο αφού τα είχα κόψει. Είχα βγει να πιω και κάποιος μου είχε ρίξει στο ποτό μου, και λιποθύμησα και με πήγαν στο νοσοκομείο. Είχα ξεχάσει τα κλειδιά στο μαγαζί και μέχρι να μου τα φέρει έσβησα στην πολυκατοικία» είπε ενώ ανέφερε πως αν εκείνη τη μέρα δεν είχε ξεχάσει τα κλειδιά της το πιο πιθανό θα ήταν να λιποθυμήσει μέσα στο σπίτι και να μην την έβρισκε κανείς. 

Λυκουρέζου: «Έσβησα έξω από το σπίτι, με πήγε περαστικός στο νοσοκομείο»

Παράλληλα, η Μαρία Ελένη αποκάλυψε πως το να έχεις δύο γονείς τόσο διάσημους είναι κάτι πολύ βαρύ. 

«Όταν είσαι κόρη μιας τόσο όμορφης γυναίκας υπάρχει μια σύγκριση είναι βαρύ να έχεις μια μάνα που όλοι μιλάνε για τη μάνα σου. Νιώθεις λίγο στην άκρη.Τα παιδιά των διασήμων θα έχουμε αυτό το βάρος στην πλάτη του. Δεν μπορώ όμως άλλο να δικαιολογούμε γι’ αυτό. Ήταν ένας άνθρωπος ευαίσθητος, φιλοσοφημένος και νοικοκυρά» ανέφερε. 

Δείτε τον Πρώτο καφέ με τη Ζήνα 

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