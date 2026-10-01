Νέο έκτακτο δελτίο καιρού: Έως την Κυριακή οι ισχυρές καταιγίδες

«Εμμονικό χαρακτήρα θα έχουν οι καταιγίδες», λέει η Ματίνα Μπέρου

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Η πρόγνωση του καιρού από τη Ματίνα Μπέρου - Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων Star

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Στην επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης του καιρού προχώρησε η ΕΜΥ, προειδοποιώντας ότι οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα συνεχιστούν στο νότιο Αιγαίο και κυρίως στην Κρήτη έως και το μεσημέρι της Κυριακής. 

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Παράλληλα οι τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν έως το απόγευμα του Σαββάτου.

Πιο συγκεκριμένα,

  • Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
  1. Στην Κρήτη σήμερα Πέμπτη (01-10-2026) έως τις απογευματινές ώρες.
  2. Πρόσκαιρη σχετική εξασθένηση θα υπάρχει έως το μεσημέρι της Παρασκευής (02-10-2026) και εκ νέου επιδείνωση  των φαινομένων από το απόγευμα της Παρασκευής (02-10-2026) και κυρίως το Σάββατο (03-10-2026).
  • Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο σήμερα Πέμπτη (01-10-2026) και έως το απόγευμα του Σαββάτου.

Μπέρου: «Εμμονικό χαρακτήρα θα έχουν οι καταιγίδες»

Σύμφωνα με τη μετεωρολογο του Star, Ματίνα Μπέρου, τα έντονα καιρικά φαινόμενα στην Κρήτη θα συνεχιστούν έως και την Κυριακή. 

Όπως ανέφερε, η ποσότητα του νερού που έχει πέσει έως τώρα στην Κρήτη είναι ιδιαίτερα αυξημένη, φτάνοντας περίπου σε τριπλάσια επίπεδα από εκείνα που καταγράφονται κατά μέσο όρο κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου.

«Οι βροχές και οι καταιγίδες θα έχουν έναν εμμονικό χαρακτήρα το επόμενο διάστημα», σημείωσε η Ματίνα Μπέρο, εξηγώντας ότι τα φαινόμενα αναμένεται να επιμείνουν μέχρι την Κυριακή, με μια μικρή εξασθένηση αύριο.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο, βασικός παράγοντας για την εξέλιξη της κακοκαιρίας είναι οι θερμές θάλασσες γύρω από την Κρήτη, οι οποίες τροφοδοτούν την ατμόσφαιρα με υγρασία.

Παράλληλα, οι ισχυροί βοριάδες μεταφέρουν την υγρασία προς το νησί. Η αλληλεπίδραση της υγρασίας με την τοπογραφία της Κρήτης ευνοεί την εκδήλωση των έντονων βροχοπτώσεων και καταιγίδων που καταγράφονται.

Καιρός: Βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές

Αρκετές βροχές αναμένονται και στην Εύβοια τις επόμενες ημέρες, ενώ μέχρι την Κυριακή καταιγίδες προβλέπονται και στα Δωδεκάνησα.

Σήμερα, βροχές αναμένονται επίσης κατά τόπους στην ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο, τις Σποράδες και τις Κυκλάδες.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στους ανέμους, καθώς οι βοριάδες είναι ισχυροί και τοπικά θυελλώδεις.

Σήμερα οι άνεμοι στο κεντρικό Αιγαίο, τα Κύθηρα και το νοτιοανατολικό Αιγαίο θα φτάνουν έως και τα 9 μποφόρ. Αύριο αναμένεται να εξασθενήσουν ελαφρώς, με τις ριπές να φτάνουν έως τα 8 μποφόρ.

Η εξασθένηση των ανέμων αναμένεται να γίνει πιο αισθητή από την Κυριακή.

Στην Αττική, οι ισχυροί άνεμοι είναι επίσης αισθητοί, με την εξέλιξη των φαινομένων να παρακολουθείται τις επόμενες ώρες.

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