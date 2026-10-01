Τραγική κατάληξη είχε η αναζήτηση του κτηνοτρόφου στις Καρίνες Ρεθύμνου ο οποίος αγνοούταν. Ο άνδρας εντοπίστηκε, δυστυχώς, νεκρός μέσα στο ποιμνιοστάσιό του, την ώρα που ισχυρή κακοκαιρία πλήττει την Κρήτη.

Σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του Star στην Κρήτη, Γωγώ Αποστολάκη, ο άνδρας πήγε το βράδυ της Τετάρτης στο ποιμνιοστάσιό του, όμως έκτοτε δεν επέστρεψε και δεν είχε δώσει σημεία ζωής.

Aγνοείται κτηνοτρόφος στο Ρέθυμνο - Intimenews

Όπως είπε στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star, η εξαφάνισή του δηλώθηκε αργά το πρωί της Πέμπτης και άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Στην ευρύτερη περιοχή πραγματοποιήθηκαν έρευνες για τον εντοπισμό του, με τη συμμετοχή της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής.

Η αναζήτηση του κτηνοτρόφου γινόταν σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, καθώς η Κρήτη βρίσκεται από το βράδυ της Τετάρτης στο επίκεντρο ισχυρής κακοκαιρίας.

Κακοκαιρία: Πλημμύρισε ο Μυλοπόταμος

Στον Μυλοπόταμο Ρεθύμνου, τα έντονα καιρικά φαινόμενα έχουν προκαλέσει σημαντικά προβλήματα, ιδιαίτερα στα Ζωνιανά, τα Λιβάδια και τον Αξό.

Σοβαρά προβλήματα έχουν εντοπιστεί από την κακοκαιρία στον Μυλοπόταμο - Intimenews

Όπως αναφέρει το Cretalive, νωρίς το πρωί της Πέμπτης, στις 06:40, εστάλη μήνυμα μέσω του 112, με το οποίο οι κάτοικοι και οι επισκέπτες καλούνταν να αποφεύγουν τις μετακινήσεις και τις επισκέψεις στα Ζωνιανά, τα Λιβάδια και τον ορεινό όγκο του Μυλοποτάμου.

Στην περιοχή των Ζωνιανών, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, υπερχείλισε ο ποταμός, ενώ δρόμοι γέμισαν με λάσπες και φερτά υλικά. Έχουν πλημμυρίσει επίσης πολλά σπίτια.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κρήτης, Γιώργος Τσαπάκος, δήλωσε στο Cretalive ότι στην περιοχή των Ζωνιανών καταγράφηκε το μεγαλύτερο πρόβλημα, καθώς «φούσκωσε ο ποταμός και οι δρόμοι έχουν γεμίσει φερτά υλικά και λάσπες».

Μεγάλες καταστροφές στα Ζωνιανά

Η κακοκαιρία προκάλεσε σημαντικές ζημιές και σε κατοικία στα Ζωνιανά.

Δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια από την υπερχείλιση χειμάρρων

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Cretalive, τα νερά εισέβαλαν σε υπόγειο κατοικίας και κατέστρεψαν οικοσκευές, αποθηκευμένα προϊόντα αλλά και αντικείμενα που προορίζονταν για τον γάμο ενός νέου ζευγαριού.

Κακοκαιρία: Εγκλωβίστηκε οδηγός στον Μυλοπόταμο

Η ένταση των φαινομένων προκάλεσε προβλήματα και στο οδικό δίκτυο του Μυλοποτάμου.

Σύμφωνα με το Neakriti, ένας άνθρωπος εγκλωβίστηκε στο αυτοκίνητό του εξαιτίας των συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του.

Ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου ζήτησε να κηρυχθεί ο δήμος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης - Intimenews

Παράλληλα, η στάθμη των υδάτων ανέβηκε σημαντικά. Μπροστά στην έκταση των προβλημάτων, ο δήμαρχος Μυλοποτάμου Γιώργος Κλάδος ζήτησε να κηρυχθεί ο Δήμος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Κακοκαιρία: Αυτοκίνητα παρασύρθηκαν στη θάλασσα στις Γούβες

Σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία καταγράφηκαν και στον Δήμο Χερσονήσου.

Όπως αναφέρει το Cretalive.gr, στις Γούβες ο παραλιακός δρόμος υπέστη σοβαρές ζημιές, ενώ τα ορμητικά νερά παρέσυραν τουλάχιστον τρία αυτοκίνητα προς τη θάλασσα.

Στην περιοχή βρίσκονται συνεργεία που επιχειρούν για την ανάσυρση των οχημάτων, ενώ η εικόνα στην παραλία αποτυπώνει την ένταση των φαινομένων, καθώς μεγάλες ποσότητες λάσπης έχουν καλύψει την περιοχή.

Μεγάλες είναι οι ζημιές από την κακοκαιρία στην Κρήτη - intimenews

Προβλήματα καταγράφηκαν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, και στον δρόμο προς Καστέλι, όπου επίσης αυτοκίνητο παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά.

Κακοκαιρία: Πάνω από 220 χιλιοστά βροχής στον Προφήτη Ηλία

Στο Ηράκλειο, οι μεγάλες ποσότητες νερού δημιούργησαν επίσης προβλήματα σε αρκετές περιοχές.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος στον τομέα Ποιότητας Ζωής της Υπαίθρου, Πρίαμος Ιερωνυμάκης, η βροχόπτωση στον Προφήτη Ηλία ξεπέρασε τα 220 χιλιοστά.

Η μεγάλη ποσότητα νερού προκάλεσε μεταφορά φερτών υλικών στους δρόμους, με μηχανήματα έργου να έχουν κινητοποιηθεί για την αποκατάσταση της βατότητας.

Έχει αποκλειστεί η πρόσβαση σε φράγματα, γέφυρες, ποτάμια λόγω της κακοκαιρίας - Intimenews

Προβλήματα έχουν καταγραφεί και στον δρόμο από τη γέφυρα στο Κυπαρίσσι προς Καρκαδιώτισσα και Επανωφήση.

Κακοκαιρία: Νέα μηνύματα του 112

Η κακοκαιρία έχει προκαλέσει προβλήματα και στην ανατολική Κρήτη.

Στις 09:34 εστάλη μήνυμα του 112 για περιορισμό των μετακινήσεων στον οικισμό Μίνωα Πεδιάδας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.

Στις 10:02 ακολούθησε μήνυμα για περιορισμό των μετακινήσεων στον Δήμο Αγίου Νικολάου της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου.

Την ίδια ώρα, μεγάλες ποσότητες νερού έχουν καλύψει αυτοκίνητα σε χώρο στάθμευσης στο Παλαίκαστρο Σητείας.

Λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, η Περιφέρεια Κρήτης αποφάσισε επίσης την αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου για σήμερα, Πέμπτη.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Περιφέρειας Κρήτης, η απόφαση ελήφθη με γνώμονα την ασφάλεια μαθητών, εκπαιδευτικών και προσωπικού, καθώς το νησί βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης κινητοποίησης λόγω των προβλεπόμενων επικίνδυνων φαινομένων.

Κακοκαιρία: Προληπτική απαγόρευση σε περιοχές υψηλού κινδύνου

Η Περιφέρεια Κρήτης έχει ανακοινώσει επίσης προληπτική απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας σε ολόκληρο το νησί.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το μέτρο αφορά φαράγγια, φυσιολατρικά μονοπάτια, περιπατητικές και ορειβατικές διαδρομές, μεταξύ άλλων και το δίκτυο Ε4, καθώς και περιοχές με έντονο ανάγλυφο όπου υπάρχει κίνδυνος κατολισθήσεων, καταπτώσεων βράχων και πλημμυρικών φαινομένων.

Η απαγόρευση ισχύει από τις βραδινές ώρες της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου έως και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026, σύμφωνα με την Περιφέρεια.