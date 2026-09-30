Μια φοιτήτρια της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ βρέθηκε την κατάλληλη στιγμή στο κατάλληλο σημείο και έσωσε άνδρα που υπέστη αιφνίδια καρδιακή ανακοπή έξω από τις εγκαταστάσεις της Σχολής.

Το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα, όταν ο άνδρας, ο οποίος περνούσε από το σημείο, κατέρρευσε έξω από την Ιατρική Σχολή.

Η φοιτήτρια, έχοντας προηγουμένως εκπαιδευτεί στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), έσπευσε να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες. Παράλληλα, χρησιμοποίησε Αυτόματο Εξωτερικό Απινιδωτή (ΑΕΑ) από τον διαθέσιμο εξοπλισμό της Σχολής, πριν φτάσει στο σημείο εξειδικευμένη ιατρική βοήθεια.

Όπως αναφέρει το ΕΚΠΑ, η φοιτήτρια είχε εκπαιδευτεί στη Βασική Υποστήριξη της Ζωής (BLS), στην ΚΑΡΠΑ και στη χρήση απινιδωτή, στο πλαίσιο σχετικής εκπαίδευσης που έχει ξεκινήσει στην πανεπιστημιακή κοινότητα. Έτσι, μπόρεσε να παρέμβει χωρίς καθυστέρηση, εφαρμόζοντας όσα είχε διδαχθεί και αξιοποιώντας τον διαθέσιμο εξοπλισμό πρώτης απόκρισης.

Μόλις τρεις ημέρες πριν από το περιστατικό, στις 25 Σεπτεμβρίου, είχε πραγματοποιηθεί στην Ιατρική Σχολή εκπαίδευση της πανεπιστημιακής κοινότητας στη Βασική Υποστήριξη της Ζωής, την ΚΑΡΠΑ και τη χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή.