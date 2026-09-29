Μπάμπης Λαζαρίδης: «Ήρθα με την αξία μου», είπε για την audition στο GNTM

«Μια μητέρα πρέπει να δίνει ώθηση στο παιδί της και μου δίνει πάρα πολλή»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Μπάμπης Λαζαρίδης, γιος της Αγγελικής Ηλιάδη, συμμετείχε στις auditions του GNTM αλλά δεν πέρασε στον διαγωνισμό.
  • Η μητέρα του τον στήριξε και τον ενθάρρυνε να συμμετάσχει, επισημαίνοντας τη σημασία της μητρικής υποστήριξης.
  • Ασχολείται με το μόντελινγκ μετά από ρήξη χιαστού στο ποδόσφαιρο, θεωρώντας το μια αυθόρμητη επιλογή.
  • Δηλώνει ότι θέλει να αποδείξει την αξία του ανεξάρτητα από το όνομα της μητέρας του.
  • Ο Λάκης Γαβαλάς του έδωσε θετική ψήφο, ενώ ο Άγγελος Μπράτης τον ενθάρρυνε να βελτιωθεί.

Ο Μπάμπης Λαζαρίδης, ο μεγαλύτερος γιος της Αγγελικής Ηλιάδη, μίλησε στο backstage του αγαπημένου fashion show για την εμπειρία του στο GNTM, τη στήριξη που έχει από τη μητέρα του, αλλά και την απόφασή του να ασχοληθεί με το μόντελινγκ.

Μπάμπης Λαζαρίδης: Ο γιος της Αγγελικής Ηλιάδη στις auditions του GNTM!

Ο 21χρονος, ο οποίος πέρασε από τις auditions του GNTM χωρίς τελικά να καταφέρει να εξασφαλίσει την είσοδό του στον διαγωνισμό, αποκάλυψε πως η μητέρα του ήταν από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του.

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«Ήθελε πολύ να συμμετέχω η μητέρα μου», είπε χαρακτηριστικά, ενώ όταν ρωτήθηκε αν η Αγγελική Ηλιάδη τού είπε ουσιαστικά «πήγαινε», απάντησε: «Ναι, η μάνα μου ειδικά ήθελε πάρα πολύ να έρθω».

Μιλώντας για τη σχέση τους και την ενθάρρυνση που δέχεται από εκείνη, σημείωσε: «Μια μητέρα πρέπει να δίνει ώθηση στο παιδί της και μου δίνει πάρα πολλή».

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Ο Μπάμπης Λαζαρίδης αναφέρθηκε και στην εξωτερική του εμφάνιση, λέγοντας πως πιστεύει ότι μοιάζει στη μητέρα του: «Νομίζω της μοιάζω. Το λένε πολλοί. Εσείς θα το κρίνετε αυτό». Από τον πατέρα του, όπως είπε με χιούμορ, έχει πάρει «απλά τα ωραία τα μαλλιά».

Η ενασχόλησή του με το μόντελινγκ, όπως αποκάλυψε, προέκυψε κάπως απρόσμενα. «Το μόντελινγκ ήρθε έτσι αυθόρμητα, επειδή έπαθα ρήξη χιαστού στο ποδόσφαιρο και αποφάσισα να ασχοληθώ με το μόντελινγκ», ανέφερε.

Στη συνέχεια εξήγησε πως έκανε το πρώτο βήμα πηγαίνοντας σε πρακτορείο και αποφάσισε να δοκιμάσει την τύχη του και στο GNTM: «Πήγα σε γραφείο και αποφάσισα να έρθω και στο παιχνίδι, γιατί μόνο καλό θα μου δώσει».

Δες το GNTM

Παράλληλα, μίλησε και για το γεγονός ότι το επίθετο της μητέρας του είναι ήδη γνωστό στον χώρο της showbiz. Ο ίδιος θεωρεί πως αυτό μπορεί να λειτουργήσει θετικά, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι θέλει να αποδείξει τι αξίζει ο ίδιος: «Εγώ πιστεύω ότι πάντα είναι καλό, αλλά εγώ έχω έρθει εδώ να μπω με την αξία μου και αυτό θα κάνω και δεν έχω σκοπό να φέρω το όνομα της μητέρας μου για κάποιο λόγο».

Όσο για τους κριτές, όταν κλήθηκε να αποκαλύψει τον αγαπημένο του, δεν το σκέφτηκε ιδιαίτερα: «Ο κύριος Γαβαλάς». Για τη Ζενεβιέβ Μαζαρί πρόσθεσε: «Νομίζω και η Ζενεβιέβ μου μοιάζει λίγο στον χαρακτήρα».

Οι δηλώσεις του έγιναν λίγο μετά την audition του, όπου οι κριτές είχαν εντοπίσει τόσο την έλλειψη εμπειρίας του όσο και τον περιορισμό που αποτελεί το ύψος του για τον χώρο της υψηλής μόδας. Ο Λάκης Γαβαλάς, ωστόσο, του έδωσε το «ναι» του, ενώ ο Άγγελος Μπράτης τον ενθάρρυνε να δουλέψει πάνω στα προσόντα του. Ο ίδιος, παρά την απογοήτευση από τα «όχι», είχε ξεκαθαρίσει πως θα συνεχίσει να ασχολείται με το μόντελινγκ.

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