Κριτής στο Voice της Βουλγαρίας τραγούδησε Σώτη Βολάνη και τους ξεσήκωσε!

«Χαμός» στο πλατό και στα social media με το «Πόσο μου λείπει»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο «The Voice of Bulgaria», ο κριτής Medi ερμήνευσε το ελληνικό τραγούδι «Πόσο Μου λείπει» του Σώτη Βολάνη.
  • Η ερμηνεία του προκάλεσε ενθουσιασμό στο κοινό και στα social media.
  • Το επίσημο προφίλ του show στο Instagram χαρακτήρισε τον Medi «αληθινό Έλληνα θεό».
  • Το βίντεο της εμφάνισης έγινε viral, συγκεντρώνοντας πάνω από 6.000 likes σε λίγες ώρες.
  • Οι αντιδράσεις των Ελλήνων χρηστών ήταν ιδιαίτερα θετικές.

Μια ξεχωριστή στιγμή με έντονο ελληνικό χρώμα εκτυλίχθηκε στο πλατό του «The Voice of Bulgaria», όταν ο Medi, ένας από τους coaches του μουσικού talent show, αποφάσισε να ερμηνεύσει... Σώτη Βολάνη!

Ο κριτής - τραγουδιστής, άφησε για λίγο τον ρόλο του στην κόκκινη καρέκλα, κράτησε το μικρόφωνο και χάρισε στο κοινό μια ιδιαίτερη στιγμή, επιλέγοντας να ερμηνεύσει ένα αγαπημένο ελληνικό τραγούδι. Η επιλογή του ήταν το «Πόσο Μου λείπει» του Σώτη Βολάνη, γεγονός που προκάλεσε ενθουσιασμό τόσο στο πλατό όσο και στα social media.

Το επίσημο προφίλ του «The Voice of Bulgaria» στο Instagram μοιράστηκε στιγμιότυπο από την εμφάνιση του Medi. Στη λεζάντα της ανάρτησης έγινε αναφορά, στον «αληθινό Έλληνα θεό» του talent show.

Δες το βίντεο:

Το βίντεο δεν άργησε να γίνει viral, συγκεντρώνοντας περισσότερα από 6.000 likes μέσα σε λίγες ώρες. Πολλοί ήταν εκείνοι που σχολίασαν θετικά τόσο την ερμηνεία όσο και την παρουσία του τραγουδιστή, ενώ ξεχωριστές ήταν και οι αντιδράσεις Ελλήνων χρηστών.

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