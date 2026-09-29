Οικονόμου για Βίσση: «Ο Νίκος Καρβέλας γιατί δεν πήγε στη συναυλία;»

«Είναι μεγάλη ιστορία ο Καρβέλας για την Άννα Βίσση»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Δημήτρης Οικονόμου σχολίασε την απουσία του Νίκου Καρβέλα από τη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ.
  • Ρώτησε γιατί ο Καρβέλας δεν παραβρέθηκε, τονίζοντας ότι η απουσία του είναι η είδηση.
  • Ο Γιάννης Πιτταράς ανέφερε ότι η Βίσση αναφέρθηκε στον Καρβέλα μέσω AI βίντεο.
  • Ο Οικονόμου τόνισε τη σημασία του Καρβέλα για τη Βίσση και τη μουσική τους συνεργασία.
  • Η σχέση τους είναι ιστορική, με τον Καρβέλα να έχει γράψει πολλά από τα μεγάλα τραγούδια της Βίσση.

Ο Δημήτρης Οικονόμου το πρωί της Τρίτης 29 Σεπτεμβρίου, διαβάζοντας τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων στον αέρα του ΣΚΑΪ, σχολίασε την απουσία του Νίκου Καρβέλα από την ιστορική συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ.

«Ο Καρβέλας γιατί δεν πήγε; Αυτή είναι η είδηση εδώ. Η απουσία του Καρβέλα, εκτός αν πήγε κάτω και δεν ανέβηκε στη σκηνή, δεν ξέρω. Δεν ήμουν εκεί να ξέρω, πήγαν πολλοί από εδώ δικοί μας», είπε ο Δημήτρης Οικονόμου.

καρβελας

Ο Γιάννης Πιτταράς σημείωσε πως η Άννα Βίσση αναφέρθηκε στον Νίκο Καρβέλα μέσα από το AI βίντεο: «Πάντως η ίδια αναφέρθηκε στον Καρβέλα, εκεί που μίλαγε με τον νεανικό της εαυτό».

Καρβέλας: Γιατί Δεν Τον Είδαμε Στη Συναυλία Της Βίσση - Video

«Είναι μεγάλη ιστορία ο Καρβέλας για την Άννα Βίσση, έχει γράψει πολύ μεγάλα τραγούδια και είναι και ο ίδιος καλλιτέχνης, είναι ωραίος», κατέληξε ο Δημήτρης Οικονόμου.

Οικονόμου για Βίσση: «Ο Νίκος Καρβέλας γιατί δεν πήγε στη συναυλία;»

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ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
 |
ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΒΕΛΑΣ
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