Ο Δημήτρης Οικονόμου το πρωί της Τρίτης 29 Σεπτεμβρίου, διαβάζοντας τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων στον αέρα του ΣΚΑΪ, σχολίασε την απουσία του Νίκου Καρβέλα από την ιστορική συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ.

«Ο Καρβέλας γιατί δεν πήγε; Αυτή είναι η είδηση εδώ. Η απουσία του Καρβέλα, εκτός αν πήγε κάτω και δεν ανέβηκε στη σκηνή, δεν ξέρω. Δεν ήμουν εκεί να ξέρω, πήγαν πολλοί από εδώ δικοί μας», είπε ο Δημήτρης Οικονόμου.

Ο Γιάννης Πιτταράς σημείωσε πως η Άννα Βίσση αναφέρθηκε στον Νίκο Καρβέλα μέσα από το AI βίντεο: «Πάντως η ίδια αναφέρθηκε στον Καρβέλα, εκεί που μίλαγε με τον νεανικό της εαυτό».

«Είναι μεγάλη ιστορία ο Καρβέλας για την Άννα Βίσση, έχει γράψει πολύ μεγάλα τραγούδια και είναι και ο ίδιος καλλιτέχνης, είναι ωραίος», κατέληξε ο Δημήτρης Οικονόμου.