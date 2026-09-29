«Δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα» - Αυτοκτόνησε συνταξιούχος αστυνομικός

Σοκ σε διαδήλωση στην Άγκυρα

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Τουρκία: Συνταξιούχος αστυνομικός αυτοκτόνησε σε διαδήλωση
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο 60χρονος συνταξιούχος αστυνομικός Αλί Σεκέρογλου αυτοκτόνησε κατά τη διάρκεια διαδήλωσης στην Άγκυρα, ζητώντας αύξηση συντάξεων.
  • Είχε εκφράσει οικονομικές δυσκολίες και την ανεργία της οικογένειάς του πριν το περιστατικό.
  • Η διαδήλωση είχε κεντρικό αίτημα την αύξηση των συντάξεων και την καταβολή οριζόντιας αύξησης στους συνταξιούχους δημοσίους υπαλλήλους.
  • Ο θάνατός του προκάλεσε αντιδράσεις από οργανώσεις και πολιτικούς, με τον δήμαρχο Άγκυρας να εκφράζει συλλυπητήρια.
  • Η κατάσταση των συνταξιούχων στην Τουρκία είναι κρίσιμη, με υψηλό κόστος διαβίωσης και αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων.

Μια τραγική εξέλιξη σημάδεψε διαδήλωση συνταξιούχων στην Άγκυρα την περασμένη Παρασκευή, όταν ο 60χρονος συνταξιούχος αστυνομικός Αλί Σεκέρογλου αυτοπυροβολήθηκε έξω από το Συνταγματικό Δικαστήριο της Τουρκίας και αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

Η διαδήλωση είχε ως βασικό αίτημα την αύξηση των συντάξεων και την καταβολή της λεγόμενης «οριζόντιας» αύξησης στους συνταξιούχους δημοσίους υπαλλήλους. Σύμφωνα με τουρκικά μέσα, ο Σεκέρογλου βρισκόταν μεταξύ των διαδηλωτών και είχε μαζί του το υπηρεσιακό του όπλο.

Τουρκία: «Δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα»

Λίγο πριν από το περιστατικό, σύμφωνα με μαρτυρίες που μεταδόθηκαν από τουρκικά μέσα, ο συνταξιούχος είχε μιλήσει για τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπιζε.

 

 

«Είμαι συνταξιούχος. Δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα», φέρεται να είπε, ενώ έκανε αναφορά και στην ανεργία μελών της οικογένειάς του.

Ο Σεκέρογλου μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση, όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Τουρκία: Το κάλεσμα πριν από τη διαδήλωση

Ιδιαίτερη σημασία απέκτησε μετά τον θάνατό του και ανάρτηση που είχε κάνει ο ίδιος πριν από τη συγκέντρωση, καλώντας τους συνταξιούχους να συμμετάσχουν μαζικά στην κινητοποίηση.

«Αν δεν είσαι εκεί, θα λείπει ένας άνθρωπος. Μη λες “τι διαφορά θα έχει αν δεν έρθω;”. Υπάρχει δύναμη στην ενότητα», έγραφε.

Στην ίδια ανάρτηση ζητούσε να ακουστούν οι διαμαρτυρίες των συνταξιούχων από την κυβέρνηση και την πολιτική ηγεσία. 

Τουρκία: «Δε ζητάμε φιλανθρωπία, ζητάμε τα δικαιώματά μας»

Οι συνταξιούχοι είχαν πραγματοποιήσει ταυτόχρονες κινητοποιήσεις σε διάφορες περιοχές της Τουρκίας, διεκδικώντας βελτίωση των αποδοχών τους και ειδικότερα την επέκταση της κατ’ αποκοπή αύξησης που είχε δοθεί στους εν ενεργεία δημοσίους υπαλλήλους.

Κεντρικό σύνθημα των συγκεντρώσεων ήταν: «Δεν ζητάμε φιλανθρωπία, ζητάμε τα δικαιώματά μας».

Στην Άγκυρα, η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε μπροστά από το Συνταγματικό Δικαστήριο. Μετά το περιστατικό, η κινητοποίηση διακόπηκε.

Η τραγωδία σημειώθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος διαβίωσης στην Τουρκία παραμένει υψηλό και οι συνταξιούχοι βρίσκονται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης για το εισόδημα και τις τιμές.

Από τον Ιούλιο του 2026, η κατώτατη σύνταξη αυξήθηκε στις 23.552 τουρκικές λίρες τον μήνα.

Την ίδια ώρα, τα στοιχεία της TÜRK-İŞ για τον Αύγουστο δείχνουν ότι το λεγόμενο «όριο πείνας» για μια τετραμελή οικογένεια στην Άγκυρα έφτασε στις 37.388,30 λίρες. Το «όριο φτώχειας», που περιλαμβάνει εκτός από τα τρόφιμα και βασικές δαπάνες όπως στέγαση, μετακινήσεις, εκπαίδευση και υγεία, διαμορφώθηκε στις 121.786 λίρες.

Η ίδια έρευνα κατέγραψε ετήσια αύξηση 37,90% στο κόστος των τροφίμων, σύμφωνα με τον σχετικό δείκτη της TÜRK-İŞ.

Τουρκία: Οι αντιδράσεις μετά τον θάνατο

Ο θάνατος του συνταξιούχου προκάλεσε αντιδράσεις από οργανώσεις συνταξιούχων, συνδικαλιστικούς φορείς και πολιτικά πρόσωπα.

Ο δήμαρχος Άγκυρας, Μανσούρ Γιαβάς, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του 60χρονου και δήλωσε: «Πολύ λυπάμαι… Η αυτοκτονία ενός συνταξιούχου κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας μας στην Άγκυρα, όπου οι συνταξιούχοι μας εξέφραζαν τις δυσκολίες διαβίωσης και τα αιτήματά τους, είναι το σημείο όπου τελειώνουν τα λόγια. Κανενός ανθρώπου η απελπισία δεν πρέπει να γίνει τόσο μεγάλη ώστε να παραιτηθεί από τη ζωή».

Την επόμενη ημέρα, συνταξιούχοι στην Εσκισεχίρ πραγματοποίησαν πορεία στη μνήμη του Σεκέρογλου, επαναφέροντας στο προσκήνιο τα αιτήματα για καλύτερες συντάξεις και αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης.
 

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