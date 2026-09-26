Κίνα και ΗΠΑ συμφώνησαν σε μείωση δασμών ύψους 30 δισεκ. δολαρίων

Κατά την επίσκεψη του Σι στην Ουάσιγκτον

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Πηγή: AMΠΕ / Φωτογραφίες AP
Συνάντηση Τραμπ - Σι στον Λευκό Οίκο / Bίντεο από δελτίο ειδήσεων Star (25/9/2026)

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Η Κίνα ανακοίνωσε σήμερα πως συμφώνησε με τις ΗΠΑ σε ένα σχέδιο αμοιβαίας μείωσης δασμών ύψους 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων και την έναρξη διαλόγου στο θέμα της Τεχνητής Νοημοσύνης, βάσει μιας συμφωνίας οκτώ σημείων που επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του προέδρου Σι Τζινπίνγκ στην Ουάσιγκτον. 

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Κίνα και ΗΠΑ συμφώνησαν σε μείωση δασμών ύψους 30 δισεκ. δολαρίων

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν επίσης στη συγκρότηση ενός εμπορικού συμβουλίου και να διευρύνουν τα αποτελέσματα των προηγούμενων συνομιλιών στην Κουάλα Λουμπούρ, έγινε γνωστό από το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών. 

Η συμφωνία ακολουθεί μια προηγούμενη απόφαση των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη να παρατείνουν για δύο μήνες μια εμπορική εκεχειρία, που επρόκειτο να λήξει στις 10 Νοεμβρίου, δίνοντας περισσότερο χρόνο για να εργαστούν πάνω σε μια ενδεχομένως ευρύτερη εμπορική συμφωνία, δήλωσε την Τετάρτη ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ.

Κίνα και ΗΠΑ συμφώνησαν σε μείωση δασμών ύψους 30 δισεκ. δολαρίων

Η τριήμερη σύνοδος κορυφής ανάμεσα στον Σι και τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, η οποία ολοκληρώθηκε χθες, ανέδειξε κυρίως την προσωπική διπλωματία παρά δημόσιες σημαντικές εξελίξεις, σχολιάζει το Ρόιτερς. Ο Σι έχει έκτοτε επιστρέψει στο Πεκίνο, μετέδωσε σήμερα το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

«Η ιστορική επίσκεψη εμπλούτισε την εποικοδομητική και σταθερή σχέση Κίνας-ΗΠΑ, επικύρωσε τη συνολική σταθερότητα των διμερών δεσμών, άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις Κίνας-ΗΠΑ και θα έχει έναν ευρύ αντίκτυπο στην ειρήνη και ανάπτυξη παγκοσμίως», τόνισε σε μια ανακοίνωση ο υπουργός Εξωτερικών της Κίνας Γουάνγκ Γι. 

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Στο θέμα της Τεχνητής Νοημοσύνης, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διεξάγουν διάλογο για τους κινδύνους και τα οφέλη της τεχνολογίας, με τον επόμενο γύρο των συνομιλιών να έχει προγραμματιστεί για τον Νοέμβριο, και να δημιουργήσουν έναν δίαυλο επικοινωνίας για περιστατικά που σχετίζονται με την ΤΝ, τόνισε ο κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών. 

Εκτός των οικονομικών ζητημάτων, συμφώνησαν επίσης να στηρίξουν ο ένας τον άλλο στη διοργάνωση της Συνόδου των ηγετών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) και της συνόδου της Ομάδας των 20 ισχυρότερων οικονομιών (G20), με τους δύο ηγέτες να σχεδιάζουν να παραβρεθούν στις συναντήσεις που θα φιλοξενήσει ο καθένας στη χώρα του, όπως είχε δηλώσει νωρίτερα ο Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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Στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής, οι ηγέτες συμφώνησαν ότι το Ιράν πρέπει να τηρήσει τη δέσμευσή του να μην αναπτύξει πυρηνικά όπλα και ότι καμία χώρα ή οντότητα δεν πρέπει να επιβάλει τέλη διέλευσης σε διεθνείς θαλάσσιες οδούς, σύμφωνα με το υπουργείο.

 

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